【焼肉きんぐ】『焼肉きんぐ 掛川店』が2026年１月19日(月)グランドオープン！

株式会社物語コーポレーション

『焼肉きんぐ』は、2026年１月19日(月)に全国363店舗目となる『焼肉きんぐ 掛川店』(静岡県掛川市)をグランドオープンいたします。

・店名：『焼肉きんぐ 掛川店』

・住所：静岡県掛川市大池621-１

・電話：0537-26-9130

・営業時間：平日17:00 - 23:00、土日祝11:00 - 23:00

・卓数(席数)：26卓(156席)

・駐車場台数：43台(共同駐車場)

『焼肉きんぐ』アプリについて

ダウンロード：

＜App Store＞https://apple.co/2zOjbsK

＜Google Play＞https://bit.ly/2XsY1cu

『焼肉きんぐ』について

テーブルオーダーバイキング形式の焼肉食べ放題専門店です。タッチパネルを使ってご注文いただくと、すべてのお料理をテーブルまでお運びします。通常のバイキングやビュッフェ形式とは違い、お客さまがお食事中に席を立つことなく、ゆっくりとお過ごしいただけます。食べ放題には「58品コース」「きんぐコース」「プレミアムコース」の３つのコースをご用意しております。幼児、小学生、シニア(60歳以上の方)の方へのお得な割引サービスもあり、ファミリーを中心に幅広い層のお客さまに選ばれています。 「きんぐコース」からご注文いただける「五大名物」には、牛一頭から500g程しか取れない希少部位を使用した「きんぐカルビ」など、お値打ち商品をラインアップしています。他にも、選りすぐりの食材と肉のカット方法やたれなど細部までこだわり、食べ放題業態ではくくれないクオリティを実現しています。どのコースもお肉だけでなく、キムチやサラダなどの逸品料理やお食事メニュー、デザートも食べ放題としてお召し上がりいただけるため、ご家族やご友人同士、お祝いごとなどの幅広いシーンでお楽しみいただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.yakiniku-king.jp/shop/)をご覧ください

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年９月

所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11

資本金：59億円(2025年６月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年６月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年６月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内776店舗(うち直営518店舗、FC258店舗)、海外87店舗(2025年11月30日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/