B.LEAGUE・日本財団 スポーツ × 地域課題解決のまちづくりモデル事業

株式会社VELTEXスポーツエンタープライズ

従前よりご案内しておりますVELTEX ART GALLERYのワークショップですが、第1回～第4回と盛況のうちに無事開催されました。

いよいよ1/31(土)に当事業年度最後のワークショップ開催を予定しておりますので、ご取材賜りますよう、お願い申し上げます。

■「B.LEAGUE×日本財団まち づく り助成」とは

「B.LEAGUE×日本財団まちづくり助成」は、B.LEAGUEと日本財団が連携し、「スポーツ×地域課題 解決」をテーマにクラブが実施するまちづくり事業を支援する取り組みです。 2025年度は、参加を希望するB1、B2全てのクラブから事業提案を募集。審査の結果、現在の採択クラ ブは合計12クラブとなり、総支援額は約1.4億円となります。 総額約2.8億円の地域課題解決推進事業のうち「まちづくり」に充て、クラブの活動を通じた地域の活 性化と持続可能なまちづくりを目指します。 。

‧詳細はこちら https://www.bleague.jp/news_detail/id=533393

【活動概要】

■VELTEX ART GALLERY 2025-26

本取り組みは、「スポーツ×アート」を通じて、知的障がいのある方をはじめとした多様な人々が参加できるワークショップを開催し、その過程で生まれたアート作品をベルテックス静岡のホームゲーム会場や県内各所に展示することで、“共に生きる社会”のメッセージを広く発信するプロジェクトです。アートを介して、スポーツチームと地域社会がつながること。

障がいのある人の表現を「福祉の枠」から「社会の文化」へとひらくこと。その実践を、静岡から発信していきます。

【ワークショップ（WS）日程】

WS５.

日時：2026年1月31日（土）9:30ｰ11:30 ※2時間程度

会場：トヨタユナイテッド静岡 浜松和田店（浜松市中央区和田町670）

参加者：トヨタユナイテッド静岡キッズクラブ内希望者

作品の掲出ホームゲーム：第24節3/14（土）-15（日）バンビシャス奈良戦（静岡市中央体育館）

【当事業に込められたメッセージ】

スポーツの力で静岡を元気に。アートの力で多様な表現をつなぐ。

「VELTEXARTGALLERY」は、バスケットボールというチームスポーツを軸に、人‧地域‧文化が交わる“もうひとつのコート”を生み出します。

ファンも、地域の人も、福祉の現場も。それぞれの立場からこの取り組みに関わり、静かに、そして確かに「共に生きる社会」を形にしていきます。

【過去4回のワークショップ（WS)様子】

WS１.

日程：2025年11月3日(月‧祝)13:00-15:00

会場：イオンモール浜松市野1階GreenCourt（浜松市中央区天王町字諏訪1981-3）

WS２.

日程：2025年11月30日(日)13:00-15:00

会場：焼津ポーターズ（焼津市中港3-1-16）

WS３.

日程：2025年12月18日(木)10:30-14:00

会場：静岡北特別支援学校（静岡市葵区漆山796）

WS４.

日程：2025年12月27日(土)10:00-12:00

会場：エスパルスドリームプラザ（静岡市清水区入船町13-15）

【アートディレクション∕デザイン】

本プロジェクトの企画およびデザイン監修を担当するのは、福祉とデザインの両領域を横断し、各地で

社会的デザインを展開しているNODD（ノッド）です。

NODDは、障がいのある方々や福祉施設、行政、企業と連携しながら、アートやデザインを通じて

「人‧地域‧社会のつながり」を可視化する活動を行っています。

今回の「VELTEXARTGALLERY」でも、デザインの力を通じてスポーツと福祉、地域が交わる新しい場づくりを目指します。

‧NODD https://www.nodd.jp/