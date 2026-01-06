キッズセットにサンエックスユニバースが初登場！ サンエックスユニバース×ロッテリア・ゼッテリア コラボレーション企画 「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、株式会社ロッテリア（本社：東京都港区）が展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」※にて、1月7日（水）から期間限定で、「サンエックスユニバース」とコラボレーションした「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」が販売されることをお知らせします。

※一部店舗を除く。

今回は、「リラックマ」や「たれぱんだ」、「アフロ犬」など、サンエックスを代表する人気キャラクターが大集合した、「サンエックスユニバース」のデザインを使用したキッズセットが登場します。

「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」は、4種類のキッズセットメニュー（A：キッズチーズバーガーセット、B：キッズてりやきバーガーセット、C：チキンからあげっとセット、D：おてがるパンケーキセット）のご注文が対象です。

おもちゃは、組み立て式のバスを使って、すごろく遊びや点取りゲームを楽しめる「あつまってわくわく♪ サンエックスバス」、キャラクターが立体的に飛び出す仕掛けの付いたケースが可愛い「みんなでわくわく♪ あそべるトランプ」、たくさんのキャラクターパーツを自由に並べて遊べる「いっしょにわくわく♪ ミニチュアBOX」の３種類から1種類をお選びいただけます。

ぜひこの機会に、ロッテリアの「キッズセット」をお楽しみください。

※表示価格は全て税込です。

※一部店舗を除く「ロッテリア」108店舗、「ゼッテリア」183店舗で販売予定です。（1月6日時点）

※「ゼッテリア」ではセットの商品内容が一部異なります。

※「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」は10時30分から販売します。

※なくなり次第終了いたします。

【商品概要】

販売期間：1月7日（水）～3月下旬 *なくなり次第終了

販売店舗：全国の「ロッテリア」、「ゼッテリア」 ※一部店舗を除く。

内 容：「キッズセットメニュー」（A. キッズチーズバーガーセット、B. キッズてりやきバーガーセット、C.チキンからあげっとセット、D.おてがるパンケーキセット）1種類＋「おもちゃ」（１.あつまってわくわく♪ サンエックスバス、２.みんなでわくわく♪ あそべるトランプ、３.いっしょにわくわく♪ ミニチュアBOX）1種類

※ゼッテリアでは、キッズセットの商品内容および価格が一部異なる場合がございます。

■「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪キッズセット」 おもちゃ一覧

*なくなり次第終了

１. あつまってわくわく♪ サンエックスバス

（サンエックスバス：約L6×W3×H4cm あそびシート：約H21×W29.7cm）

サンエックスのキャラクターが集合したデザインが可愛らしい、組み立て式のプルバックカーです。

後ろに引いて手を離すと走り出します。付属の遊びシートでは、「みかんぼうや」や「いしよわちゃん」など、様々なキャラクターが登場する“すごろくあそび”と、バスが止まった部分の得点を競う“てんとりゲーム”を楽しめます。

２. みんなでわくわく♪ あそべるトランプ

（カード：約H7×W4.6cm とびだすケース《開いた状態》：約W7.2×H7.6×D5cm）

サンエックスのキャラクターのイラストや名前、プロフィール、キャラクター豆知識などが書かれたオリジナルトランプです。一部のトランプにはキャラクターに関するクイズが書かれていて、ご家族やご友人と一緒にお楽しみいただけます。付属のカードケースにはキャラクターが立体的に飛び出す仕掛けが施され、飾っても可愛いアイテムになっています。

３. いっしょにわくわく♪ ミニチュアBOX

（ミニチュアBOX：約W10×H10×D3cm キャラクターパーツ：最大約H6×W6cm 最小約H2.5×W1cm）

「リラックマ」や「たれぱんだ」など、12個のキャラクターパーツと、ロッテリアのメニューをモチーフにしたパーツが4個付いたミニチュアBOXです。BOXの内側を背景としてパーツを並べて飾ったり、BOXの上にキャラクターを乗せて、“とんとん相撲”のように角をとんとんたたいて遊んだり、いろいろな遊び方で楽しめます。

■「サンエックスユニバース」とは

これまでそれぞれの世界にいた個性豊かなサンエックスのキャラクターたちが、サンエックスのようせいの魔法で、世界を超えてあつまった新しいデザイン。懐かしさと新鮮さが交わり、永く愛されるキャラクターから新しい仲間まで、あなたに寄り添いながら笑顔がこぼれるひとときを届けます。サンエックスのコたちといっしょに、心がふわりとほどける小さな魔法を感じてみませんか。

■キャラクタープロフィール紹介

リラックマ

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

詳しくはこちら：https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

2026年チャイロイコグマは10周年！ アニバーサリーサイトがオープンしました☆

2026年、チャイロイコグマは10周年を迎えます！きたる10周年を目前に、チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトがオープンしました♪

チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトは、1日1回チャレンジできるうらない「きょうのチャイロイコグマ」、チャイロイコグマのこれまでのテーマを振り返るヒストリー、「#コグマのはちみつの森だより」の4コマ漫画の紹介など、10周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトです。

10周年のスペシャル壁紙などもゲットできますので、ぜひご覧ください！

チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトはこちら

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/

チャイロイコグマ公式Xはこちら

https://x.com/Chairoikoguma_5?s=20

たれぱんだ

1998年に登場。たれぱんだは今日もよくたれています。好物はすあま。時速2.75m/h。気がつくとそばにいます。名前の通り、独特のたれたポーズとゆるやかな動きが、一度見たら忘れられない個性を表現しています。

詳しくはこちら：https://www.san-x.co.jp/character/detail/?code=TPD

にゃんにゃんにゃんこ

にゃんにゃんにゃんこ(にゃんことも言うらしい)は、にゃんこ村にすんでいるらしい。

一見ふつうのにゃんこに見えますが実はものマネが得意。

（特に食べ物のマネがすきなんです）でも食べられません。

詳しくはこちら：https://www.san-x.co.jp/character/detail/?code=NNN

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

＊サンエックス公式HP：https://www.san-x.co.jp/

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.