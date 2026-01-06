＜Qoo10 「暖房機器・ストーブ・ヒーター」販売数ランキング＞多様化するパーソナル暖房に注目！即暖性・節電性に優れたアイテムが人気

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、「暖房機器・ストーブ・ヒーター」の販売数TOP5*を発表いたします。

即暖・節電・安全性に配慮したセラミックヒーターが支持を集める

厳しい寒さが続き、朝からエアコンが欠かせないこの時期。しかし、エアコンだけでは補いにくい“ピンポイントの冷え対策”や、長時間の使用による電気代の高騰リスクから、「パーソナル暖房」への注目が高まっています。自分の周りや足元など、必要な場所だけを効率よく暖められるコンパクトな暖房器具は、立ち上がりが速いものや安全性に配慮したモデルが多いのが特徴です。さらに、人感センサーや室温センサーを搭載し、効率的な運転や無駄な電力消費を抑えるタイプも増えています。

今回のQoo10の調査でも、即暖性に優れたセラミックヒーターが上位に多くランクインしました。転倒時や過熱時に自動で電源がオフになる安全機能を備えたアイテムが支持を集めています。また、人感センサー・室温センサー搭載タイプも5位に入り、利便性と省エネ性の両立が評価されたようです。

【1位】Revave セラミックヒーター／ショップ名：Benlando

速暖・静音に優れた軽量コンパクトタイプ。転倒時や過熱時の自動オフなど安全面にも配慮し、持ち手付きで移動もスムーズ。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1071493346

【3位】パネルヒーター／ショップ名：KUKUYA

足元を囲って上半身まで効率よく暖める遠赤外線パネル。5段階の温度調節ができ、開いても使える2WAY仕様。ひざ掛け付き。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1075426898

【5位】アイリスオーヤマ セラミックヒーター／ショップ名：アイリスオーヤマ公式通販サイト アイリスプラザ

広めの空間でも活躍する大風量モデル。室温センサーで効率的に運転し、人感センサーで消し忘れを防ぐWセンサー搭載。

URL：https://www.qoo10.jp/g/812060007

Qoo10「暖房機器・ストーブ・ヒーター」販売数ランキング[表: https://prtimes.jp/data/corp/22933/table/877_1_7029bed1f45490672b9aaa3f92b4db22.jpg?v=202601060551 ]

*Qoo10調べ データ抽出期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

Qoo10（https://www.qoo10.jp/）サイト上、「暖房機器・ストーブ・ヒーター」カテゴリーの販売個数に基づいたランキングです。

“着る”パーソナル暖房のご紹介

足先や首元など、特に冷えを感じやすい部位をピンポイントでカバーできるスポット対応の暖房機器も増えています。洋服のように着用できる電気毛布やコードレス式の電気スリッパなど、暖かさを保ちながら室内を自由に移動できるアイテムの需要も高まっており、暖房は「置く」だけでなく「着る」という選択肢も広がっています。

そこで今回は、Qoo10で見つけた、温活やおうち時間の充実に役立ちそうな、“着る”パーソナル暖房をご紹介します。

着る電気毛布／ショップ名：くらしのeショップ

着脱しやすいエプロンタイプで、広げて掛け毛布としても使える。オートオフ機能や室温センサーなどを備えた多機能アイテム。

URL : https://www.qoo10.jp/g/1102123410

電気スリッパ／ショップ名：kricson

USB充電式の電熱スリッパ。3段階の温度調節、底面の滑り止め加工など、実用性と可愛いデザインを両立。

URL：https://www.qoo10.jp/g/951786670

LandField 電熱マフラー／ショップ名：壱番館STORE

ふんわりとしたマイクロファイバー生地のヒーター内蔵マフラー。温度調節が可能で、真冬のアウトドアシーンでも活躍。

URL：https://www.qoo10.jp/g/848812451

【eBay Japan合同会社】

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業内容：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

Qoo10はこちら :https://www.qoo10.jp/

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。

予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

■お客様からのお問い合わせ先

eBay Japan合同会社 Qoo10 サポートセンター（受付：平日 9:30~17:30、土・日・祝日休み）

TEL 050-5840-9100