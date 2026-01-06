【PetsTokyo 幡ヶ谷店】ハズレなし！新春福引きキャンペーンを1月より開催！

Lehman Holdings株式会社

Lehman Holdings株式会社のグループ会社である、Pets Tokyo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Raymond）が運営している「Pets Tokyo 幡ヶ谷店 Pet Nebula」は、新春福引きキャンペーンを開催いたします。




新春福引きキャンペーン画像1

■ 幡ヶ谷店だけ！1月だけの期間限定キャンペーン


Pets Tokyo幡ヶ谷店では1月1日～1月31日まで、日頃のご愛顧に感謝を込めて、豪華景品が当たる「新春福引きキャンペーン」を開催いたします。トリミングや20%offお買い物券などお得が盛りだくさんの内容となっております。



■ キャンペーン特典


オプション各種


オリジナルおやつ


20%offお買い物券



■ キャンペーン詳細はこちら


https://www.instagram.com/petstokyo_hatagaya/


※ご予約や注意事項は店舗に直接お問い合わせください。



■ 実施期間


2026年1月1日(月)～1月31日(土)



Pets Tokyo 幡ヶ谷店 Pet Nebula情報

店名：Pets Tokyo 幡ヶ谷店 Pet Nebula


住所： 〒151-0072東京都 渋谷区幡ヶ谷 2丁目9-16 ライベストコート幡ケ谷


アクセス：京王新線幡ヶ谷駅から徒歩4分


営業時間： 10:00～19:00


Instagram：https://www.instagram.com/petstokyo_hatagaya/


GoogleMAP：https://maps.app.goo.gl/x7B1GF5Yo4ipER8F6


公式サイト店舗情報：https://petstokyo.com/shop/detail/pet-nebula/




Pets Tokyo株式会社について

── Pets Tokyo は、“また行きたい”と思えるペット保育園。──


Pets Tokyoは、ペットと飼い主さんのための保育園を中心とした複合型ケアスペースです。
保育園、トリミング、ホテル、トレーニングまで、 すべてのサービスを“いつもの場所”で提供することで、わんちゃんにも、飼い主さんにも、安心と信頼がつながる暮らしをサポートします。





会社概要

会社名　：Pets Tokyo株式会社


所在地　：東京都千代田区平河町2-4-5 VORT平河町II5F


事業内容：


ペット保育園事業／ペットホテル事業／トリミング事業／動物病院事業／物販事業／動物愛護事業／スクール事業


URL　　：https://petstokyo.com/


お問い合わせ

■メール
marketing@petstokyo.com
■SNS


Pets Tokyo公式Instagram
https://www.instagram.com/petstokyo_official/
Pets Tokyo公式TikTok


https://www.tiktok.com/@petstokyo
プレス担当：菊地