【PetsTokyo 幡ヶ谷店】ハズレなし！新春福引きキャンペーンを1月より開催！
Lehman Holdings株式会社のグループ会社である、Pets Tokyo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Raymond）が運営している「Pets Tokyo 幡ヶ谷店 Pet Nebula」は、新春福引きキャンペーンを開催いたします。
新春福引きキャンペーン画像1
■ 幡ヶ谷店だけ！1月だけの期間限定キャンペーン
Pets Tokyo幡ヶ谷店では1月1日～1月31日まで、日頃のご愛顧に感謝を込めて、豪華景品が当たる「新春福引きキャンペーン」を開催いたします。トリミングや20%offお買い物券などお得が盛りだくさんの内容となっております。
■ キャンペーン特典
オプション各種
オリジナルおやつ
20%offお買い物券
■ キャンペーン詳細はこちら
https://www.instagram.com/petstokyo_hatagaya/
※ご予約や注意事項は店舗に直接お問い合わせください。
■ 実施期間
2026年1月1日(月)～1月31日(土)
Pets Tokyo 幡ヶ谷店 Pet Nebula情報
店名：Pets Tokyo 幡ヶ谷店 Pet Nebula
住所： 〒151-0072東京都 渋谷区幡ヶ谷 2丁目9-16 ライベストコート幡ケ谷
アクセス：京王新線幡ヶ谷駅から徒歩4分
営業時間： 10:00～19:00
Instagram：https://www.instagram.com/petstokyo_hatagaya/
GoogleMAP：https://maps.app.goo.gl/x7B1GF5Yo4ipER8F6
公式サイト店舗情報：https://petstokyo.com/shop/detail/pet-nebula/
Pets Tokyo株式会社について
── Pets Tokyo は、“また行きたい”と思えるペット保育園。──
Pets Tokyoは、ペットと飼い主さんのための保育園を中心とした複合型ケアスペースです。
保育園、トリミング、ホテル、トレーニングまで、 すべてのサービスを“いつもの場所”で提供することで、わんちゃんにも、飼い主さんにも、安心と信頼がつながる暮らしをサポートします。
会社概要
会社名 ：Pets Tokyo株式会社
所在地 ：東京都千代田区平河町2-4-5 VORT平河町II5F
事業内容：
ペット保育園事業／ペットホテル事業／トリミング事業／動物病院事業／物販事業／動物愛護事業／スクール事業
URL ：https://petstokyo.com/
お問い合わせ
■メール
marketing@petstokyo.com
■SNS
Pets Tokyo公式Instagram
https://www.instagram.com/petstokyo_official/
Pets Tokyo公式TikTok
https://www.tiktok.com/@petstokyo
プレス担当：菊地