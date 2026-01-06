物価・金利・為替の変動が“仕事と生活”に直結する時代へ──金融の基礎を横断的に学べる入門書『すぐに使えるビジネス教養 金融』1月8日新発売！
フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『すぐに使えるビジネス教養 金融』（八木 陽子・監修）を2026年1月8日（木）より順次発売します。本書は、ニュースと暮らしをつなぎ、金融を「自分事」で理解するための一冊です。
https://www.forestpub.co.jp/author/yagi_youko/book/866803609
■不確実な時代を生きるための「金融」という基礎教養
物価上昇、円安、金利の変動、少子高齢化、地政学リスク、AIの進展──。
私たちの暮らしや仕事は、金融と切り離せない問題に囲まれています。
にもかかわらず、「金融」は難しそう、専門家向けの話だと感じている人も少なくありません。
本書は、そうした不安や距離感を取り払い、金融を社会を理解し、自分の生活を守るための教養として捉え直す一冊です。
■金融のしくみを、ニュースと暮らしにつなげて理解する
本書では、金融の基本をゼロから整理しながら、銀行や中央銀行、証券会社、国際機関など、金融を動かす担い手の役割を丁寧に解説します。
金利と為替の関係、日銀の金融政策、住宅ローンや為替介入といったテーマも、図解を交えて平易に説明。
日々のニュースが「わかった気がする」から「理解できる」へと変わっていきます。
■投資・テクノロジー・社会課題まで見渡す金融の全体像
株式、債券、投資信託、不動産、NISA・iDeCoなどの投資の基本から、デリバティブやブロックチェーン、AIやフィンテックといった最新動向まで、本書は現代の金融を幅広くカバーします。
投資ブームの中で振り回されないための視点や、金融と環境・教育・社会課題との関わりにも目を向け、金融を「お金の話」に終わらせません。
金融を理解することが、将来への不安を減らし、よりよい社会を考える力につながる──その実感を得られる構成となっています。
■本書の構成
CHAPTER1 金融のキホン
CHAPTER2 さまざまな金融の担い手たち
CHAPTER3 金利と為替について知る
CHAPTER4 投資の基礎としくみを学ぶ
CHAPTER5 進化する金融商品と技術
CHAPTER6 これからの金融はどうなる？
■監修者プロフィール
八木 陽子
ファイナンシャルプランナー、キャリアコンサルタント。
上智大学外国語学部卒業後、出版社勤務をへて独立。
現在、株式会社イー・カンパニー代表取締役。
認可法人金融経済教育推進機構（J-FLEC）運営委員。
顧客の立場に立った「マネープラン」「キャリアプラン」を提案する一方、子ども向けにお金教育を施す「キッズ・マネー・ステーション」を主宰するなど、金融教育の専門家として活動中。
文部科学省検定の中学1年生の国語の教科書（三省堂）には執筆した「1000円の価値を考える」が掲載されている。
主な著書・監修本に『マンガでカンタン！お金と経済の基本は7日間でわかります。』（Gakken）、『10歳から知っておきたいお金の心得』（えほんの杜）などがある。
■書籍概要
書籍名 ： すぐに使えるビジネス教養 金融
監修者 ： 八木 陽子
ページ数： 152ページ
価格 ： 1,870円（税込）
出版社 ： フォレスト出版株式会社
発売日 ： 2026年1月8日（※以降順次）
ISBN ： 978-4-86680-360-9
【書籍詳細】
https://www.forestpub.co.jp/author/yagi_youko/book/866803609
【Amazon】
https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803606/forestpublish-22/
■会社概要
会社名 ： フォレスト出版株式会社
所在地 ： 〒162-0824
東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F
設立日 ： 1996年4月1日
代表取締役： 太田 宏
業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売
URL ： https://www.forestpub.co.jp