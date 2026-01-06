物価・金利・為替の変動が“仕事と生活”に直結する時代へ──金融の基礎を横断的に学べる入門書『すぐに使えるビジネス教養 金融』1月8日新発売！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『すぐに使えるビジネス教養 金融』（八木 陽子・監修）を2026年1月8日（木）より順次発売します。本書は、ニュースと暮らしをつなぎ、金融を「自分事」で理解するための一冊です。

■不確実な時代を生きるための「金融」という基礎教養

物価上昇、円安、金利の変動、少子高齢化、地政学リスク、AIの進展──。



私たちの暮らしや仕事は、金融と切り離せない問題に囲まれています。

にもかかわらず、「金融」は難しそう、専門家向けの話だと感じている人も少なくありません。

本書は、そうした不安や距離感を取り払い、金融を社会を理解し、自分の生活を守るための教養として捉え直す一冊です。

■金融のしくみを、ニュースと暮らしにつなげて理解する

本書では、金融の基本をゼロから整理しながら、銀行や中央銀行、証券会社、国際機関など、金融を動かす担い手の役割を丁寧に解説します。



金利と為替の関係、日銀の金融政策、住宅ローンや為替介入といったテーマも、図解を交えて平易に説明。



日々のニュースが「わかった気がする」から「理解できる」へと変わっていきます。

■投資・テクノロジー・社会課題まで見渡す金融の全体像

株式、債券、投資信託、不動産、NISA・iDeCoなどの投資の基本から、デリバティブやブロックチェーン、AIやフィンテックといった最新動向まで、本書は現代の金融を幅広くカバーします。



投資ブームの中で振り回されないための視点や、金融と環境・教育・社会課題との関わりにも目を向け、金融を「お金の話」に終わらせません。



金融を理解することが、将来への不安を減らし、よりよい社会を考える力につながる──その実感を得られる構成となっています。

■本書の構成

CHAPTER1 金融のキホン

CHAPTER2 さまざまな金融の担い手たち

CHAPTER3 金利と為替について知る

CHAPTER4 投資の基礎としくみを学ぶ

CHAPTER5 進化する金融商品と技術

CHAPTER6 これからの金融はどうなる？

■監修者プロフィール

八木 陽子

ファイナンシャルプランナー、キャリアコンサルタント。

上智大学外国語学部卒業後、出版社勤務をへて独立。

現在、株式会社イー・カンパニー代表取締役。

認可法人金融経済教育推進機構（J-FLEC）運営委員。

顧客の立場に立った「マネープラン」「キャリアプラン」を提案する一方、子ども向けにお金教育を施す「キッズ・マネー・ステーション」を主宰するなど、金融教育の専門家として活動中。

文部科学省検定の中学1年生の国語の教科書（三省堂）には執筆した「1000円の価値を考える」が掲載されている。

主な著書・監修本に『マンガでカンタン！お金と経済の基本は7日間でわかります。』（Gakken）、『10歳から知っておきたいお金の心得』（えほんの杜）などがある。

■書籍概要

書籍名 ： すぐに使えるビジネス教養 金融

監修者 ： 八木 陽子

ページ数： 152ページ

価格 ： 1,870円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2026年1月8日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-360-9

【書籍詳細】

https://www.forestpub.co.jp/author/yagi_youko/book/866803609

