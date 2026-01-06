チョコレートをもっと楽しむための、Podcast番組がスタート！目指すは「世界中のチョコレートを食べ尽くす！」Minimalがおくる「CHOCOLATE ADDICT RADIO」1月6日より配信

株式会社Bace

株式会社βace（東京都渋谷区、代表取締役:山下貴嗣）が展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」（ https://mini-mal.tokyo/ ) は、チョコレートに関するPodcast（ポッドキャスト）番組「CHOCOLATE ADDICT RADIO」の配信を2026年1月6日よりスタートします。

番組概要

本番組は、Minimal代表・山下と、Minimal創業メンバーであり、チョコレート製造責任者としてエンジニアリングディレクターを務める朝日が、「世界中のチョコレートを食べ尽くす！」を目標に、毎回異なるチョコレートを食べながら、その背景や文化など、カカオやチョコレートにまつわる事柄を語り合う番組です。

10年以上カカオ・チョコレートに向き合い続けた2人だからこそ語れるチョコレートの奥深い話から、ちょっと脱線した日常の話まで、ざっくばらんに語ります。

さらに今後はゲストトーク回やリスナーからのお便り紹介など、多彩なコンテンツをお届けしていく予定です。

・番組名：「CHOCOLATE ADDICT RADIO」

・配信開始日：2026年1月6日～

※2週間に1回、火曜日に配信予定

・配信アプリ

Spotify：https://open.spotify.com/show/54R2fxWGZtPeJTOuagZcWq

Apple Podcast：https://podcasts.apple.com/us/podcast/chocolate-addict-radio/id1866750335

※他、各配信アプリでも配信予定

・公式ハッシュタグ：#チョコラジ

パーソナリティ紹介

Minimal代表・山下

1984年岐阜県生まれ。

チョコレートを豆から製造するBean to Bar（ビーントゥバー）との出会いをきっかけに、世の中に新しい価値を提供できる可能性（新しいチョコレート体験の提案や農家を巻き込んだエコシステム創り）を見出し、2014年に渋谷区・富ヶ谷にクラフトチョコレートブランドの「Minimal - Bean to Bar Chocolate -（ミニマル）」を立ち上げる。

年間4か月強は、赤道直下のカカオ産地に実際に足を運んで、カカオ農家と交渉し、良質なカカオ豆の買付と農家と協力して毎年の品質改善に取り組む。2017年にはグッドデザイン賞ベスト100及び特別賞「ものづくり」やWIRED Audi INNOVATION AWARD 2017 30名のイノヴェイターにも選出される。モノを丁寧につくるクラフトマンシップを心から愛する。夢は「世界中の美味しいカカオを食べること」。

Minimalエンジニアリングディレクター・朝日

1976年富山県生まれ。

システムエンジニアを経て、イタリアンの料理人として食の仕事をスタート。2004年から計3年、イタリア本国での仕事を通じて現地ソムリエ資格を取得。その後スペシャルティコーヒー専門店でのバリスタ経験を経てイタリアンバールを開業。その中でカカオ豆と出会い、2014年にチョコレートを専業とするべく代表の山下とともにMinimalをスタート。

エンジニアリングディレクターとしてカカオ豆からのチョコレート造りを担当し、2017年の国際的チョコレート品評会「International Chocolate Awards」では、日本初となるワールドゴールドを受賞。以来、受賞多数。ワインやコーヒー、食の経験に通底するのが香りであり、Minimalでも香りを大事にチョコレートを製造している。

また、近年は製造機械の開発や他の食材とのペアリング研究に取り組む。

独学を好み、ひとのこころに遺る商品開発を心掛けている。

ショコラティエ・パティシエ含むカカオ・チョコレートの職人チーム「Minimal」

Minimal は世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。

素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。

素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で 10 年連続 103 賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい！”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。

Minimal 店舗情報

カフェスペースを併設。コーヒーとチョコレート、パフェなどもお楽しみいただけます。

■Minimal 富ヶ谷本店

住所：東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F

アクセス：小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩 6分

営業時間：11:30～19:00(L.O 18:30) 定休日無

■Minimal The Baking 代々木上原

住所：東京都渋谷区上原 1-34-5

アクセス：各線「代々木上原駅」 徒歩2分

営業時間：11:00～19:00 定休日無

■Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵

住所：東京都世田谷区砧8丁目8-24

アクセス：小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅南口 徒歩3分

営業時間：10:00～18:00 不定休 ※公式サイトやSNSでお知らせいたします

■Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ

住所：東京都港区虎ノ門五丁目8番1号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 2F

アクセス：東京メトロ 日比谷線 神谷町駅 5番出口直結

営業時間：11:00～19:00 定休日無

株式会社 βace概要

社名：株式会社 βace

代表者：代表取締役 山下貴嗣

所在地：151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 アーバンテラス 21

従業員数：40 人（アルバイト含む）

業務内容：チョコレート製品の製造、販売

チョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate - 」の運営

Minimal - Bean to Bar Chocolate - 関連情報

ホームページ・オンラインストア：https://mini-mal.tokyo

LINE：https://page.line.me/yrn4346m?openQrModal=true

Instagram：https://www.instagram.com/minimal_beantobarchocolate

X：https://twitter.com/Minimal_tokyo

Facebook：https://www.facebook.com/minimalchocolate/?fref=ts