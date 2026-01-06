年末年始の来園者、こどもが大幅増！【昨年対比111％】ゆきあそびを楽しむ お子さまたちの笑顔であふれる！

株式会社ムーミン物語

株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月 潔）が運営する「ムーミンバレーパーク」では、昨年12月よりスタートした「ムーミン谷でゆきあそび」が、お子さま連れなどファミリー層に大人気となり、年末年始の子どもの来園者数が昨年対比111％と大幅に増加しました。来園者全体に占める子ども比率は25％と、昨年同時期に比べ約5％も上昇しました。



※こども料金（4歳～高校生対象）での入園者数

※比較期間：2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）・前年比較期間：2024年12月28日（土）～2025年1月5日（日）

人工造雪機によって生み出された雪の世界では、そりあそびや雪あそびに夢中になって笑顔で駆け回る子どもたちの姿が広がり、年末年始ならではのにぎわいに包まれました。また、キャラクターとのグリーティングや、ムーミンの物語の世界を体感できる屋内型の展示施設「コケムス」など、家族3世代で「ムーミンの物語の世界」を楽しむ光景がいたるところで見られました。

2026年1月10日（土）～12日（月・祝）の3連休も、「ムーミン谷でゆきあそび」は多くの家族連れでにぎわうこと間違いなし。雪が積もらないこの時期だからこそ、お子さまにとっては貴重な“雪体験”をお楽しみいただけます。さらに、湖の上で楽しむ冬の定番アクティビティ「ムーミン谷のスケートリンク on The LAKE」も好評営業中。雪だけでなく樹脂製のエコリンクでのスケート体験が、無料でお楽しみいただけます。

夜になると、ムーミン屋敷は色彩豊かなイルミネーションに包まれ、ロマンチックな雰囲気に。湖上花火大会も開催され、夜になっても見どころはたくさん。真っ白な雪景色と幻想的なイルミネーションが同時に広がる光景は、都心近郊とは思えない非日常の冬景色です。

「雪で遊びたい」「冬を思いきり感じたい」、そして「ムーミンの物語が描く冬の世界に癒されたい」

――そのすべてが叶うのは、ムーミンバレーパークならでは。

この3連休、心に残る冬の特別なひとときを過ごしに、ぜひ足をお運びください。

【年末年始のこども来園昨対比111％！大好評「ムーミン谷でゆきあそび」】

▶『ゆきあそびひろば』（入り江のテラス）

新たに導入した人工造雪機によって誕生した「ゆきあそびひろば」では、小さなお子さまでも安心して遊べる、ゆきあそび用の道具をご用意。ムーミン谷ならではの自然を感じながら、お子さまが思い思いの発想で過ごせる、のびのびとしたゆきあそびエリアです。

▶『そりあそびひろば』（KOKEMUS前 芝生広場）

KOKEMUS前の芝生広場の「そりあそびひろば」では、無料貸し出しのそりをご用意。やさしい傾斜のコースで、お子さまから大人まで安心してそり滑りをお楽しみいただけます。

▶『おとなのスノーテラス』（海のオーケストラ号前 入り江のテラス）

海のオーケストラ号前の入り江のテラスに新登場した「おとなのスノーテラス」では、雪に覆われた空間で写真撮影やベンチに座ってリラックスタイムをお楽しみいただけます。また、夜になると鮮やかなブルーで包まれる幻想的な空間に大変身します。

●『ムーミン谷でゆきあそび』詳細：https://metsa-hanno.com/event/41869/(https://metsa-hanno.com/event/41869/)

▶冬の定番アクティビティ『ムーミン谷のスケートリンク on The LAKE』

湖の上で滑っているような感覚が楽しめるスケートリンク。昼は北欧を感じられるムーミンバレーパークの景色の中で、夜はライトアップとプロジェクションマッピングが彩る幻想的な空間で、冬ならではのスケート体験をお楽しみいただけます。

■『ムーミン谷のスケートリンク on The LAKE』詳細：https://metsa-hanno.com/event/40860/(https://metsa-hanno.com/event/40860/)

▶1/11(日)限定開催『超ニョロニョロの日』ナイトパスが1,100円に！

数字の「1」が、ムーミンの物語に登場するミステリアスな生きもの「ニョロニョロ」の姿に似ていることから、ムーミンバレーパークでは毎月11日を「ニョロニョロの日」として親しまれてきました。

そして今年は、その特別感をさらにパワーアップ。

1月11日（日）を【超ニョロニョロの日】とし、ニョロニョロにちなんだスペシャルイベントを開催します。

当日は、16:00以降に入園できるナイトパスが、なんと1,100円に。通常価格から大幅にお得な、この日限りの特別価格でお楽しみいただけます。

●『1/11（日）開催 超ニョロニョロの日』詳細：https://metsa-hanno.com/event/42283/(https://metsa-hanno.com/event/42283/)

▶３連休も開催！『ムーミン谷の湖上花火大会～冬～』

ムーミンバレーパークのオリジナルソングに合わせて、湖の上から打ちあがる花火は冬の夜空を色鮮やかに染め上げます。雪景色のパークを照らす花火が、冬の特別な体験をよりいっそう幻想的に演出します。

■開始予定時間：18:00～

※少雨決行、強風荒天中止。

※中止情報についてはメッツァ公式サイト、公式SNSで告知いたします。

●「ムーミン谷の湖上花火大会～冬～」詳細：https://metsa-hanno.com/event/40652/(https://metsa-hanno.com/event/40652/)

▶ウィンターイルミネーション好評開催中！

16:00からパーク全体のイルミネーションが点灯。日が沈むにつれて、ムーミンバレーパーク独特の物語の世界観と、光が織りなす世界が交差し、あたり一面幻想的な世界に包まれます。特に、ムーミン谷エリア、ムーミン屋敷前のイルミネーションは圧巻。上空にはオーロラが浮かびあがり、世界にここしかない、幻想的な物語の世界を味わえること間違いなしです。

16:00から入園可能なナイトパスなら、お得な価格でイルミネーションも花火も楽しめます。

●「イルミネーションを楽しめるお得なナイトパス」詳細：https://metsa-hanno.com/event/38928/(https://metsa-hanno.com/event/38928/)

<ムーミンバレーパークについて>

ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。

<ムーミン物語について>

ムーミン物語は、2013 年 11 月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。

https://www.moomin-monogatari.co.jp/

<公式サイト・公式 SNS>

「ムーミンバレーパーク」公式サイト：https://metsa-hanno.com/

「ムーミンバレーパーク」公式X（旧Twitter）：https://x.com/metsamvp_info

「ムーミンバレーパーク」公式Instagram：https://www.instagram.com/moominvalleypark/