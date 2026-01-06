¡Ú¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¡ÛÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö×ÂÀ±JAPAN¡×Áª¼êÊÑ¹¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤» Âè22²óÃË»Ò¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢
Ê¿ÁÇ¤è¤ê¤ªÎÏÅº¤¨»ò¤ê¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö×ÂÀ±JAPAN¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¥¯¥¦¥§ー¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè22²óÃË»Ò¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±¤¿ÂåÉ½³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ø²æ¤Î¤¿¤áÁª¼êÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Áª¼êÊÑ¹¹ÆâÍÆ
¡¦Î¥Ã¦Áª¼ê
#57¡¡Ãæ² ¿Î´õÂÀ¡Ê¥¸ー¥¯¥¹¥¿ーÅìµþ¡Ë
¢¨²ø²æ¤Î¤¿¤á
¡¦ÄÉ²Ã¾·½¸Áª¼ê
#23¡¡¶¶ËÜ ÌÀÍº¡Ê¥¸ー¥¯¥¹¥¿ーÅìµþ¡Ë
¡Ò¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ó
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§PV
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
½Ð¿È¹»¡§´ØÀ¾Âç³Ø
À¸Ç¯·îÆü¡§1993Ç¯2·î17Æü
¿ÈÄ¹¡§185cm
¤Ê¤ª¡¢¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢Âè2²ó³¤³°±óÀ¬¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤è¤ê¥Áー¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Ãæ²Áª¼ê¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤²óÉü¤ò´ê¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¶ËÜÁª¼ê¤ò¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Áー¥à°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー¡¢Âç²ñ³µÍ×¡¢»î¹çÆüÄøÅù¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¾å°Ì4¥Áー¥à¤Ë 2027Ç¯³«ºÅ Âè30²óIHFÃË»Ò¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë ¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ³µÍ×
Âç²ñÌ¾¡§Âè22²óÃË»Ò¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢
´ü¡¡´Ö¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë～1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥¯¥¦¥§ー¥È
¡ÚÆüËÜÂåÉ½ ÂÐÀïÆüÄø¡Û
¢£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É
1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë16:00¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22:00¡Ëvs¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë20:00¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÍâ2:00¡Ëvs¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢
1·î19Æü¡Ê·î¡Ë20:00¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÍâ2:00¡Ëvs¥¤¥é¥ó
¢£¥á¥¤¥ó¥é¥¦¥ó¥É°Ê¹ßÆüÄø
1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～£±·î25Æü¡ÊÆü¡Ë ¥á¥¤¥ó¥é¥¦¥ó¥É
1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë ½à·è¾¡
1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë ·è¾¡¡¦3°Ì·èÄêÀï
¢¨¾å°Ì4¥Áー¥à¤¬2027Ç¯³«ºÅ¤ÎÂè30²óIHFÃË»Ò¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ
¡ÚÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Û
¥°¥ëー¥×A¡¡¥«¥¿ー¥ë¡¢´Ú¹ñ¡¢¥ª¥Þー¥ó
¥°¥ëー¥×B¡¡¥Ðー¥ìー¥ó¡¢¥¤¥é¥¯¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥è¥ë¥À¥ó
¥°¥ëー¥×C¡¡¥¯¥¦¥§ー¥È¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¹á¹Á¡¢¥¤¥ó¥É
¥°¥ëー¥×D¡¡ÆüËÜ¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢
¢¨Âç²ñ¾ÜºÙ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é(https://handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=g&sm=g&ed=i&eid=383)¤«¤é