【レモンガス株式会社】ガス展示会で異色のコラボ！中・高校生が開発した「デジタル射的」で、多世代が交流するeスポーツ体験イベントを開催

レモンガス株式会社

レモンガス株式会社(本社：神奈川県平塚市、代表取締役社長：藤井 靖之 以下「レモンガス」)は、2025年11月29日(土)埼玉県東松山市にて開催した東松山支店ガス展示会において、西武学園文理中学・高等学校 デジタルクリエイト部とコラボレーションイベントを実施いたしました。同部の企業イベントへの出展は初めての取り組みであり、また当社においても地域の皆さまと今までにない関係性を築く、新たな試みとなりました。

イベント概要

・開催概要

レモンガスでは事業を展開する1都3県（神奈川、東京、埼玉、静岡）の各所において、ガス展示会を定期開催し、お得なガス機器販売や宅配水「アクアクララ」のご案内、リフォームご相談会などを行っております。

当社の展示会は「地域と家族の温かな暮らしを創造し、支え続ける」という想いから、地域の皆様との新たな交流の形を模索し続けており、ご家族連れでも楽しめる様々なイベントをご用意しているのも、大きな特徴のひとつです。

今回の東松山支社 展示会「ふれあい感謝祭」では、事業エリアにある西武学園文理中学・高校 デジタルクリエイト部の皆さまにご協力いただき、お客様にデジタルシューティングゲーム『Light Up Mission』をお楽しみいただきました。

デジタルクリエイト部は部員の皆さんの優れた自主性と技術力により、クオリティの高いコンテンツを開発しながらも学外での発表機会はいままでなく、「地域の暮らしを支える企業」と「次世代を担う中・高校生」がタッグを組むことで、デジタルを介した新しい世代間交流を生み出せると考え、本コラボレーションが実現しました。

部員の皆さまには当日、会場にてお客様へのゲームについてのご案内にもご協力いただきました。ゲームを体験されるお客様へ丁寧にご説明されたり、一緒になって盛り上がっている姿が大変、印象的でした。お客様は今までにない展示会イベントを老若男女を問わず楽しまれていたのと共に、西武学園文理中学・高等学校の皆さまにとっては、初の企業イベント参加を通じて、地域の皆さまと交流する貴重な体験になったことと思います。

今後もレモンガスでは展示会や様々なイベントを通じ、地域の皆さまに「温かな暮らし」をお届けすると共に、「地域がもっとも頼りにする100年企業」というビジョンの実現を目指して、事業を展開して参ります。

デジタルシューティングゲーム『Light Up Mission』内容

・西武学園文理中学・高等学校 デジタルクリエイト部所属の生徒がゼロから制作したオリジナルゲーム。

・スクリーンに映し出されるアイテムや敵を手元のコントローラーで照準をあわせ、「Light UP」して撃ち落とす「デジタル射的」のようなゲームシステム。

・プログラミング・映像制作・デザインまで、すべて部員による手づくり。約80名の部員が、それぞれ自分の興味がある分野を役割分担して制作。

・イベント当日は、中・高校生が実際にイベントブースにて来場者に操作方法などを説明。

・学校内イベントでは制作物を発表していたが、外部での発信は今回が初。

顧問の丹羽先生(左)と部長の小峰さん（右）西武学園文理中学・高等学校 デジタルクリエイト部の皆さん

西武学園文理中学・高等学校 デジタルクリエイト部顧問 丹羽 龍之介先生からのコメント

「普段、学校という場では関わることの少ない世代の方々にゲームを体験していただけたことは大きな学びだったと思います。生徒にとって「外部の方とかかわる」という場は、多くは無いのが現実です。こういった機会をいただけたことは、生徒にとっての貴重な財産になったことと思います。」

「レモンガス 東松山支店 ふれあい感謝祭」

・開催日程 2025年11月29日(土) 10時～19時

・開催場所 松葉町町内会（八幡神社境内）

・参加人数 約100人

会場外観会場内の様子

西武学園文理中学・高等学校について (URL：https://www.bunri-s.ed.jp/ )

西武学園文理中学・高等学校は、埼玉県狭山市にある私立中学校・高等学校。

「誠実・信頼・奉仕」を校訓に掲げ、2023年4月にマルケス ペドロ校長が就任して以来、学校改革を推進しています。生徒中心型の教育で多様な仲間と協働し、国際社会に貢献できる高い知性と人間力（非認知能力）を備えた人材を育成します。

レモンガス株式会社について(URL：https://www.lemongas.co.jp/ )

レモンガス株式会社は神奈川、東京、埼玉、静岡の1都3県にて、LPガス（プロパンガス）の供給を軸として、都市ガスや電気、宅配水「アクアクララ」、ガス器具販売や住宅リフォームなど、暮らしに関わるライフラインサービスを幅広くご提供しております。

「LPガスを原点とした専門集団として、地域と家族の温かな暮らしを創造し、支え続ける」をミッションに掲げ、「地域がもっとも頼りにする100年企業」を目指して、お客様の安全で快適な暮らしを支え続けます。

【会社概要】

社名： レモンガス株式会社

本社所在地：

(本社) 神奈川県平塚市高根 1-1-11

(東京本社) 東京都港区港南 1-6-31 品川東急ビル4F

代表取締役社長： 藤井 靖之

会社HP： https://www.lemongas.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当部署： 経営企画部

Email： info-keieikikaku@lemongas.co.jp