2026年広報トレンドが学べる！　千葉県広報研究会＜新年大交流会＞開催プログラム決定

千葉県広報研究会は、2026年1月23日（金）に開催する＜新年大交流会2026＞のプログラムを決定しました。2026年の広報トレンドを展望する「トークセッション」、会員同士で交流する「テーブルディスカッション」など、広報活動を加速させる意欲的なプログラムをご用意しました。

気軽な交流の場として、産官学の垣根を越えたネットワークを築きたい方、広報スキルをさらに磨きたい方、そして広報の未来を一緒に語り合いたい方にぴったりのイベントです。

【お申込はこちら】https://x.gd/XISWB

千葉県広報研究会＜新年大交流会2026＞プログラム

【プログラム１.】2026年の広報トレンドを展望する「広報トークセッション」

メディア業界、PR業界それぞれで活躍する専門家が「2026年の広報トレンド」をテーマにトークセッションを行います。AIの爆発的な普及でメディア・PR業界が大きく変化しつつある中、この先どのような広報の実践が価値を持つのか。新年から「本質的な広報の価値」を熱く語り合います。

＜登壇者（敬称略）＞

・中島悠平（株式会社千葉日報デジタル取締役／千葉県広報研究会プロデューサー）

・高田育昌（株式会社PR TIMES パートナービジネス開発室長）

・西野花梨（千葉県広報研究会コミュニティマネージャー／株式会社グラヴィティPR）

【プログラム２.】会員同士の交流を深める「テーブルディスカッション」

交流会当日は、参加会員がテーブルごとに分かれ、日頃の広報で抱える課題や実践事例などを共有できる「テーブルディスカッション」の時間を設けます。広報の課題や悩みの共有や一緒に取り組んでいく仲間をつくることができます。

千葉県広報研究会プロデューサー4名も参加しますので、広報の専門的なご相談も気軽な雰囲気の中で行っていただけます。また、全体での名刺交換タイムも用意していますので、広報人脈を広げるうってつけの機会となります。

【プログラム３.】千葉県産ギフトが当たる「お年玉抽選会」

交流会の最後には新年らしく「お年玉抽選会」を開催します。1等の千葉県産ギフトのほか、ギフトカードなどをご用意します。

また、参加者全員に千葉県ヤクルト販売株式会社様よりヤクルト製品の企業協賛プレゼントも予定しています。（企業協賛プレゼントのご提供をご希望の企業様は、個別に千葉県広報研究会までお問い合わせください）

新年大交流会2026概要

開催日：2026年1月23日（金）

時間：15:00～17:00（受付開始：14:40）

会場：ACQUA E SOLE～アクアエソーレ～

（千葉市中央区本千葉町2-11 ダイワロイネットホテル千葉中央1F、京成千葉中央駅徒歩1分・JR千葉駅徒歩6分）

参加費：8,000円/1名（税込、食事・ドリンク付き）※お支払いは事前決済のみ、領収証発行可

対象者：千葉県広報研究会会員（今回から新規登録も可、会費無料）

定員：先着50名（満席になり次第締切）

申込締切：2026年1月15日（木）※申込締切後（1月16日以降）にキャンセルされる場合はキャンセル料（参加費全額）を頂戴いたします

開催背景

近年、生成AIの普及やSNS・動画プラットフォームの拡大により、情報発信の手段が大きく多様化しています。一方で、情報の信頼性や発信の透明性がより重視されるようになり、広報には「発信量」だけではなく、社会的意義やストーリー設計を含む“本質的なコミュニケーション”が求められる時代となりました。

また、広報担当者は少人数体制や兼務で業務を担うケースも多く、最新トレンドを体系的に学ぶ機会や、実務の悩み・成功事例を共有できる場が不足しがちです。

千葉県広報研究会では、こうした環境変化を踏まえ、2026年の広報トレンドを展望しながら広報の実践知を学び合い、産官学の垣根を越えたネットワーク形成を促進する場として＜新年大交流会2026＞を開催します。

千葉県広報研究会とは？

千葉県広報研究会は、千葉県内で活動する産官学の広報担当者が、広報や情報発信に関する知識やスキルを共有し、互いに学び合うコミュニティです。2024年7月の発足以来、多くの広報担当者にご入会いただき、セミナーやワークショップを通して広報活動の活性化に取り組んでいます。

設立：株式会社千葉日報社、株式会社千葉日報デジタル

研究会会長：中元広之（株式会社千葉日報社代表取締役）

運営事務局：株式会社千葉日報デジタル（千葉県千葉市中央区中央4-14-10）内に設置

組織形態：個人単位での加入とする会員制組織

入会条件：企業、自治体、業界団体等に所属する個人に限る

入会費：無料

研究会ホームページ：https://chibakoho.jp/