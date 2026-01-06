【Pasco】2026年1月の新商品売れ筋ランキング
敷島製パン株式会社
■第5位 濃厚フロマージュパンケーキ 2個入
冬の季節に合わせた濃厚な味わいのチーズケーキをイメージしたパンケーキです。クリームは、濃厚でコクのあるチーズクリームと、なめらかでクリーミーなレアチーズホイップクリームを合わせることで、2層仕立てのようなコントラストのある味わいに。パンケーキ生地は、クリームとのバランスにこだわり、口どけがよくふんわりした食感に焼き上げました。
■第4位 国産小麦 濃厚ミルクフランス
国産小麦100％（手粉を除く）の程よくかみ応えのあるソフトフランスパンで、北海道練乳のクリームと、北海道牛乳入りのミルククリームをはさんだ商品です。
すっきりとした酸味とコクのあるソフトフランスパンが、濃厚なクリームとよく合います。
■第3位 喫茶店風グラタントースト
喫茶店で食べるグラタンをイメージし、厚ぎりの山型食パンにマカロニ入りのグラタンフィリングとシュレッドチーズをのせて焼き上げた商品です。冬の寒い日には、リベイクするとより一層おいしくお召し上がりいただけます。
■第2位 ホイップメロンパン ミルクチョコ
人気のホイップメロンパンシリーズの新商品です。チョコクリーム入りのビスケット生地をトッピングしたメロンパンに、チョコホイップクリームを入れました。
■第1位 ふんわりホイップシフォン いちご
別立てのふんわりしたシフォンケーキに、いちごのホイップクリームを入れました。
■お客さまからのお問合せ先
お客さま相談室（フリーダイヤル）TEL：0120-084-835
【受付時間】9：00～17：00（夏季休暇・年末年始・一部祝日を除く月～金）