【香川オリーブガイナーズ】2026シーズン始動へ--高松・さぬき・丸亀で小学校野球教室、志度球場で新人合同自主トレ。2/2必勝祈願・キャンプインへ

香川オリーブガイナーズ球団株式会社

2026シーズン始動へ。1月は小学校野球教室と新人合同自主トレを実施し、2/2の必勝祈願・キャンプインへとつなげる。

プロ野球独立リーグ・四国アイランドリーグplus所属の香川オリーブガイナーズは、2026シーズン始動に向け、2026年1月に地域交流（小学校野球教室）と強化（新人合同自主トレ）を実施いたします。

1月は高松・さぬき・丸亀の小学校で野球教室を開催し、子どもたちが“野球の楽しさ”に触れる機会を創出。さらに、1/21～1/30には志度球場で新人合同自主トレを行い、2/2の必勝祈願・キャンプインへとつなげます。

◼️ 地域・育成・決起の“3本立て”

香川オリーブガイナーズの1月は、単なるイベント告知ではなく、2026シーズンへ向けた“助走期間”です。地域の子どもたちにスポーツの体験機会を届けながら、同時にチーム強化と組織づくりを進め、2月の本格始動へとつなげます。

- 地域：小学校野球教室（“野球の入口”を増やす）運動経験の有無に関わらず、子どもたちが「できた」「楽しい」と感じられるメニューで、成功体験とコミュニケーションが生まれる場をつくります。- 育成：新人合同自主トレ（志度球場）で“新体制の土台”新人合同自主トレを通じ、個々の技術・体力向上だけでなく、チームとしての基準づくりと一体感の醸成を図ります。- 決起：2/2 必勝祈願 → キャンプイン必勝祈願は、シーズンの節目となる“決起の瞬間”。参拝後、キャンプインを迎え、2026シーズンへ向けた準備が本格的にスタートします。石清尾八幡宮で行う必勝祈願は、毎年シーズン開幕を前にした節目の行事。チーム一丸となってシーズンの成功を祈願する。

◼️ 実施スケジュール

1/16(金) 高松市立香西小学校 野球教室

1/18(日) さぬき市立長尾小学校 野球教室

1/20(火)、1/27(火) 丸亀市立城乾小学校 野球教室（2回）

1/21(水)～1/30(金) 新人合同自主トレ＠志度球場（さぬき市）

1/29(木)～1/30(金) 全体MTG＠フリーラウンジ ハーモニー

2/2(月) 必勝祈願＠石清尾八幡宮／キャンプイン＠レクザムスタジアム

◼️新人合同自主トレ 見学・取材のご案内

- 会場：志度球場（志度総合運動公園 野球場／さぬき市）- 実施時間帯（予定）：午前：9:00～13:00※当日のコンディション・天候により変更／短縮の場合があります。- 見学可否（一般）：一般見学：可（予定）見学可能エリア：スタンド／指定導線のみ注意事項：大声、フラッシュ撮影、グラウンドへの立ち入り等はご遠慮ください。※チーム状況により当日「一部非公開」へ変更する場合があります。- 取材可否（報道）：報道取材：可（事前申請制）撮影：スチール／ムービー可（指定位置から）囲み取材：練習の合間に最大10分程度を予定- 取材申込件名：「新人合同自主トレ 取材希望（媒体名）」本文：媒体名／ご担当者名／携帯番号／希望日程／撮影内容送付先：info-og@oliveguyners.com

■ 香川オリーブガイナーズ球団株式会社

四国アイランドリーグplusに所属し、創設21周年を迎える独立リーグ球団。NPBおよび海外プロリーグへの選手輩出は 29名 とリーグトップクラスを誇る。主なOBに 又吉克樹 など。

近年は、プロスポーツの持つ「学び・挑戦・地域とのつながり」という価値を再定義し、探究学習プログラムや地域教育連携、企業・自治体との協働による次世代育成 を推進。スポーツをきっかけに 社会課題の解決や地域の活性化に寄与する“社会価値創出型の球団” を目指している。

社 名： 香川オリーブガイナーズ球団株式会社

設 立： 2006年3月9日

所在地： 香川県高松市丸亀町6-1 フェスタビル 2階

事 業： 球団運営、教育事業（探究学習・地域連携教育・キャリア教育）

球団HP： https://oliveguyners.com/

本件に関するお問い合わせ先：info-og@oliveguyners.com