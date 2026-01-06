NVIDIA BlueField-4 が次世代 AI 向けの新たな AI ネイティブ ストレージ インフラを推進

NVIDIA

ニュース概要:

- NVIDIA BlueField-4 は、ギガスケール推論向けに設計された新しい種類の AI ネイティブ ストレージ インフラである NVIDIA Inference Context Memory Storage Platform に搭載され、エージェント型 AI の高速化とスケーリングを実現- 新しいストレージ プロセッサ プラットフォームは、超高速の長期記憶と短期記憶を備えたロング コンテキスト処理エージェント型 AI システム向けに設計- 推論コンテキスト メモリ ストレージ プラットフォームは、AI エージェントの長期記憶を拡張し、ラックスケール AI システムのクラスター間における高帯域幅のコンテキスト共有を可能にし、1 秒あたりのトークン処理数と電力効率を最大 5 倍向上- NVIDIA Spectrum-X Ethernet により実現されるマルチターン AI エージェント向けの拡張コンテキスト メモリは、応答性を向上させ、GPU あたりのスループットを強化し、エージェント型推論の効率的なスケーリングをサポート

ラスベガス - CES - 2026 年 1 月 5 日 - NVIDIA は本日、フルスタック NVIDIA BlueField(https://blogs.nvidia.com/blog/bluefield-cybersecurity-acceleration-enterprise-ai-factory-validated-design/) プラットフォームの一部である NVIDIA BlueField(R)-4 データ プロセッサが、次世代 AI フロンティア向けの新たな AI ネイティブ ストレージ インフラである NVIDIA Inference Context Memory Storage Platform に搭載されることを発表しました。

AI モデルが数兆のパラメータと多段階推論にまで拡張されるにつれて、膨大な量のコンテキスト データが生成されます。これはキーバリュー (KV) キャッシュで表され、精度、ユーザー体験、継続性にとって極めて重要です。

KV キャッシュを GPU に長期保存することはできません。マルチエージェント システムでのリアルタイム推論のボトルネックが発生する可能性があるためです。 AI ネイティブ アプリケーションには、このデータを保存および共有するための新たな種類のスケーラブルなインフラが必要です。

NVIDIA Inference Context Memory Storage Platform は、GPU メモリ容量を拡張し、ノード間での高速共有を可能にし、従来のストレージと比較で 1 秒あたりのトークン数を最大 5 倍に増強し、最大 5 倍の電力効率を実現するコンテキスト メモリのインフラを提供します。

NVIDIA の創業者/ CEO である ジェンスン フアン（Jensen Huang） は、次のように述べています。「AI はコンピューティング スタック全体を変革し、そして今度はストレージに革命をもたらします。AIはもはや単発のチャットボットではなく、現実世界を理解し、長期的な視点で推論を行い、事実に基づいて行動し続け、ツールを使用して実際の作業をこなし、短期記憶と長期記憶の両方を保持する知的なパートナーになりつつあります。BlueField-4 を活用して、NVIDIA とそのソフトウェアおよびハードウェア パートナーは、AI の次世代フロンティア向けにストレージ スタックを再構築します。」

NVIDIA Inference Context Memory Storage Platform では、KV キャッシュ容量を拡大し、ラックスケール AI システムのクラスター間でのコンテキスト共有を加速します。マルチターン AI エージェント向けの永続的なコンテキストにより、応答性を向上させ、AI ファクトリのスループットを強化し、長コンテキストのマルチエージェント推論の効率的なスケーリングをサポートします。

NVIDIA BlueField-4 搭載プラットフォームの主な機能は、以下の通りです。

- NVIDIA Rubin(https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer) クラスターレベルの KV キャッシュ容量は、ロング コンテキスト、マルチターンのエージェント型推論に必要なスケールと効率を実現- 従来のストレージと比較して最大 5 倍の電力効率を実現- NVIDIA DOCA(TM) フレームワークにより実現され、NVIDIA NIXL ライブラリおよび NVIDIA Dynamo ソフトウェアと緊密に統合された AI ノード間で KV キャッシュのスマートな高速共有により、1 秒あたりのトークン数を最大化し、最初のトークン生成までにかかる時間を短縮し、マルチターン応答性を向上- NVIDIA BlueField-4 で管理されるハードウェア アクセラレーション対応の KV キャッシュ配置により、メタデータのオーバーヘッドを排除し、データ移動を削減し、また、GPU ノードからの安全で分離されたアクセスを保証- NVIDIA Spectrum-X(TM) Ethernet(https://www.nvidia.com/ja-jp/networking/spectrumx/) により実現される効率的なデータ共有と検索が、AI ネイティブ KV キャッシュへの RDMA ベースのアクセスをサポートする高性能ネットワーク ファブリックとして機能

AIC、Cloudian、DDN(https://www.ddn.com/press-releases/ddn-aligns-with-nvidias-ai-factory-vision-powering-integrated-compute-data-and-offload-at-scale/)、Dell Technologies、HPE、Hitachi Vantara、IBM、Nutanix(https://www.nutanix.com/blog/nutanix-accelerates-agentic-ai-time-to-value-with-the-nvidia-rubin-platform)、Pure Storage、Supermicro、VAST Data、WEKA(https://www.weka.io/blog/ai-ml/the-context-era-has-begun/) などのストレージ イノベーターが、BlueField-4 を搭載した次世代 AI ストレージ プラットフォームをいち早く構築しています。BlueField-4 は 2026 年後半に提供開始予定です。

詳細は、CES における NVIDIA Live(https://www.nvidia.com/ja-jp/events/ces/) をご覧ください。

※本発表資料は米国時間 2026年 1 月 5 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-bluefield-4-powers-new-class-of-ai-native-storage-infrastructure-for-the-next-frontier-of-ai)の抄訳です。

