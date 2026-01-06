K-1 ÂçÌÚ ÃÎÍÕ¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ë¡Ö³ÊÆ®µ»¤Î»º¶È²½¡×¤È¿·Â´ºÎÍÑ¤Î¿¿°Õ ～³ÊÆ®µ»³¦¤Î½÷À¼ÒÄ¹¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÀµµÁ´¶¡¦À¶·é´¶¡×¤È¡¢100Ç¯Â³¤¯ÁÈ¿¥¤Ø¤ÎÄ©Àï～¡Ú2026Ç¯¿·½Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Û
¡ÖK-1¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒM-1¥¹¥Ýー¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÌÚÃÎÍÕ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¿·½Õ¤ò·Þ¤¨¡¢³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤Ê¡Ö¿·Â´ºÎÍÑ¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿·Ð±ÄÀïÎ¬¤ª¤è¤ÓÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂåÉ½¡¦ÂçÌÚÃÎÍÕ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÊÆ®µ»¤ò¡¢°ì²áÀ¤Î¶½¹Ô¤«¤é¡Ö100Ç¯Â³¤¯¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä»º¶È¡×¤Ø¡£
ÂçÌÚ¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ë¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Î¿¿°Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒM-1¥¹¥Ýー¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¿·Â´ºÎÍÑ¤Ï¿·À¸K-1¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿2014Ç¯¤è¤êºÎÍÑ¤ò³«»Ï¤·¡¢³ÊÆ®µ»¶½¹Ô¤òÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¡Ö¶áÂåÅª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥ÊÑ³×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢K-1¤Î¿·Â´¼Ò°÷¤Ë¤ÏÆþ¼ÒÄ¾¸å¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥É¤Îº¬´´¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤ÊÀÕÇ¤¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éô½ð¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¿·Â´¶ÈÌ³¤Ç¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ç¯´Ö30Âç²ñ°Ê¾å¤Î¶½¹Ô¤ò»Ù¤¨¤ëÀ©ºî¡¦±¿±Ä¶ÈÌ³¡£åÌÌ©¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤«¤éÅöÆü¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç´É³í¤·¡¢¶½¹Ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁ´¥×¥í¥»¥¹¤ò¼«Ê¬»ö¤È¤·¤ÆÆ°¤«¤¹¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¤¢¤ëSNS±¿ÍÑ¤ä¹Êó¶ÈÌ³¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤â¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬¼çÆ³¡£K-1¤¬¼Ò²ñ¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡Ö´é¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤ª¤è¤Ó¹ñÆâ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëK-1¤ÎÀ¤³¦Å¸³«¤ËÉ¬Í×¤Ê¸À¸ì¤ÈÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿³¤³°»ö¶ÈÉô¿Íºà¤È¤·¤Æ¤Î¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ê¶ÈÌ³¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ø¤Î¶¨»¿Äó°Æ¤ä¥°¥Ã¥º´ë²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿·Â´¼Ò°÷¤Î´¶À¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
³ÊÆ®µ»¤Î¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢Áª¼ê¤Î¸ÄÀ¤ò¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤ì¤é¤Î¶ÈÌ³¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¡Ö»º¶È¡×¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤ë¹âÅÙ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Î´·½¬¤ËÀ÷¤Þ¤é¤Ê¤¤¿·Â´¼Ò°÷¤Î»ëÅÀ¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤Ë·òÁ´¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌ´¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¶¸¤òÇØÉé¤¤¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢K-1¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Î¿¿¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼¡À¤Âå¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤Ê´üÂÔ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ÊÆ®µ»³¦¤Î½÷À¥È¥Ã¥×¡¢ÂçÌÚÃÎÍÕ¼ÒÄ¹¤ËÇØ·Ê¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ³ÊÆ®µ»¶È³¦¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£¤Ê¤¼¡¢¤¤¤Þ¡Ö¿·Â´¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«
――³ÊÆ®µ»³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·Â´ºÎÍÑ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÌÚÃÎÍÕ¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÌÚ¡Ë¡§
¡ÖK-1¤¬¿·Â´ºÎÍÑ¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÍýÍ³¤Ï¡¢¶È³¦¤½¤Î¤â¤Î¤ò·òÁ´¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
³ÊÆ®µ»¶È³¦¤ÏÄ¹Ç¯¡¢Â°¿ÍÅª¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê±¿±Ä¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ø·Ð¸³¼Ô¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ø³°¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡ÙÀ¤³¦¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎK-1¤ÏÆ©ÌÀ¤Ç¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Î´·½¬¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤»ëÅÀ¡¢¾ï¼±¤òµ¿¤¤»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÀ°¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë»×¹Í¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¡È»º¶È¡É¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¿Íºà¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿·Â´¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¶È³¦¤Î¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢K-1¤ò¡ØÊÑ¤¨¤ëÂ¦¡Ù¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¢£ ·Ð±Ä»Ø¿Ë¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÀµµÁ´¶¡¦À¶·é´¶¡×¤ÎÄêµÁ
――ÂçÌÚ¼ÒÄ¹¤¬·Ç¤²¤ëK-1¤Î¡ÖÀµµÁ´¶¡×¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î³ÊÆ®µ»¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÌÚ¡§
¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬¹Í¤¨¤ë¡ØÀµµÁ´¶¡¦À¶·é´¶¡Ù¤È¤Ï¡¢³ÊÆ®µ»¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¿¼Â¤µ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï·è¤·¤ÆåºÎï¤´¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ´¤ä¿ÍÀ¸¤òÍÂ¤«¤ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤«¤é¸«¤Æ¶»¤òÄ¥¤ì¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¤«¡£¤È¤¤¤¦¡¢¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¿·Â´ºÎÍÑ¤È¤³¤ì¤¬·Ò¤¬¤ëÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£¥¯¥êー¥ó¤ÊÁÈ¿¥Ê¸²½¤Ï¡¢¤¢¤È¤«¤é½¤Àµ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ½é¤«¤éÀµ¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÃç´Ö¤È°ì½ï¤ËÁÈ¿¥¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡×¢£ 2026Ç¯¤ÎÊúÉé¡§À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯K-1¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÆÄêµÁ
――2026Ç¯¡¢K-1¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ø¤ÎÌóÂ«¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÌÚ¡§
¡Ö2026Ç¯¡¢K-1¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¼Ò°÷¡¢¤½¤·¤Æ¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤ÎÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤¿K-1¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÆÄêµÁ¡Ù¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢³¤³°ÇÛ¿®¸¢¤È¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³È½¼¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢Áª¼ê¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ËÂÐ¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ´Ø¤ï¤ì¤ë¥×¥í¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£¡×¢£ Ì¤Íè¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ø¡£³ÊÆ®µ»¤ò¡Ö°ìÀ¸¤Î»Å»ö¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È
――ºÇ¸å¤Ë¡¢K-1¤ÎÌç¤òÃ¡¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÌÚ¡§
¡Ö³ÊÆ®µ»¤ò¡Ø°ìÀ¸¤Î»Å»ö¡Ù¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏÆ»¤ÇÀÕÇ¤¤â½Å¤¤»Å»ö¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¿É¤¤Æü¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤Æü¤Ê¤É°ìÆü¤â¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤È»É·ã¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤È´î¤Ó¤ä´¶Æ°¤ò¶¦Í¤Ç¤¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¡Ø100Ç¯Â³¤¯K-1¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²æ¡¹K-1¤Ï¡¢¼ã¤¡ÈÊõ¡É¤¬Á´ÎÏ¤Ç¾ðÇ®¤òÃí¤²¤ëÁÈ¿¥¤Çºß¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
100Ç¯Â³¤¯K-1¤òÁ´À¤³¦¤ËÅ¸³«¡ª
¿·Â´ºÎÍÑÍ×¹à¡§https://www.k-1.co.jp/recruit
¡Ú¿·Â´Æþ¼Ò¼Ò°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹Îã¡§¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶ÈÉô ²ÝÄ¹ Æ£¸¶ Í¤ºö (Æþ¼Ò6Ç¯ÌÜ)¡Û
2020Ç¯4·î¤Ë¡Ö°ì¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢K-1¥Ö¥é¥ó¥É¤¬µðÂç²½¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¼«Ê¬¤â°ì½ï¤Ë»Ù¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤ò¶»¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿Æ£¸¶¤Ï¡¢Ì¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤éÆþ¼ÒÄ¾¸å¤è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶ÈÉô ¼çÇ¤¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦µÕÉ÷¤ÎÃæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢K-1¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃ´Åö¤È¤·¤Æ¡¢¹ï¡¹¤ÈÊÑ¤ï¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¤¤¤«¤Ë½Ð¾ì¼Ô¤ò½¸¤á¤ë¤«¤òÅ°ÄìÅª¤ËÌÏº÷¡£¤½¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÆ±»ö¶ÈÉô¤Î·¸Ä¹¤Ë¾º³Ê¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Âç²ñ¤Î±¿±Ä¤òÅý³ç¤·¡¢»²²Ã¼Ô±Ä¶È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¼ý±×¤ÎºÇÂç²½¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÅª»ëÅÀ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯1·î¤«¤é¤Ï²ÝÄ¹¤Ë¾ºÇ¤¤·¡¢¸½ºß¤ÏK-1¥°¥ëー¥×¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÀïÎ¬¤ò°ì¼ê¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶½¹Ô¤Î¼ý±×´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¶Ë¤á¤ÆÀÕÇ¤¤Î½Å¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö1¥ß¥ê¤Î¥ß¥¹¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤ÃúÇ«¤Ê¼ÂÌ³¡×¤È¡Ö¹¶¤á¤ÎÈÎÇäÀïÎ¬¡×¤òÎ¾Î©¡£¿·Â´Æþ¼Ò¤«¤é¤ï¤º¤«4Ç¯¤Ç¡¢K-1¤Î¶½¹Ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÃæ¿õ¤ÇÆ°¤«¤¹¥êー¥Àー¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¿·Â´Æþ¼Ò¼Ò°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹Îã¡§¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶ÈÉô ·¸Ä¹ °æ¾å ÂçÀ® (Æþ¼Ò4Ç¯ÌÜ)¡Û
2022Ç¯4·î¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¤·¤¿°æ¾å¤Ï¡¢K-1¤òÃ±¤Ê¤ë¶½¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖåÌÌ©¤ÊÀß·×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¹âÆñÅÙ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ÈÂª¤¨¡¢±¿±Ä¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤òÌÜ»Ø¤·M-1¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¼ÒÄ¾¸å¤Ë¤ÏÎò»ËÅªÂç²ñ¡ÖTHE MATCH 2022¡×¤Î¸½¾ìÂÐ±þ¤ò·Ð¸³¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇAD¤«¤é¼çÇ¤¤Ø¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯3·î¤«¤é¤Ï¡ÖK-1¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡£½¾Íè¤Î´·½¬¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤Ç¡¢ÃÏÊýÂç²ñ¤Î½Ð¾ìÀ©¸Â¸«Ä¾¤·¤ä¼Ì¿¿ÈÎÇä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿·µ¬Æ³Æþ¤òÃÇ¹Ô¤·¡¢Áª¼ê¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤È¿·¤¿¤Ê¼ý±×¸»¤ÎÁÏ½Ð¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¡×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯4·î¤Ë¤Ï·¸Ä¹¤Ø¾º¿Ê¡£¸½ºß¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢Áª¼ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¥é¥¦¥ó¥É¥¬ー¥ë¤ÎÅý³ç¤Ê¤É¡¢K-1¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ëÂ¿³ÑÅª¤Ê¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¡ÖK-1 AWARDS 2024¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¤È¤¤¤¦ÂçÇ¤¤òÇÒÌ¿¡£³°Éô¶È¼Ô¤È¤ÎÀß·×¸ò¾Ä¤«¤éÁ´ÂÎ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÅý³ç¤Þ¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´°¿ë¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ©ºî¤ÎÎ¾ÎØ¤ò²ó¤¹¡¢¼¡À¤Âå¥êー¥Àー¤ÎÉ®Æ¬¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÌÚ ÃÎÍÕ¡Ê¤ª¤ª¤ ¤È¤â¤Ï¡Ë ³ô¼°²ñ¼ÒM-1¥¹¥Ýー¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖK-1¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡Ö¹¥¤¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤Î½÷À¥È¥Ã¥×¡£
Âç³Ø»þÂå¤Ë¶µ°÷ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Î¿´¤Ë½¾¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¿·Ê¹µ¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖPRIDE¡×±¿±Ä¤Ø¤ÈÅ¾¿È¡£ºÎÍÑÇÜÎ¨¤ÎÊÉ¤ò¼«ºî¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ñÎÁ¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¹ÔÆ°ÎÏ¤Ï¡¢º£¤â·Ð±Ä¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ Ìó8Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÉðÂºÁª¼ê¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áª¼ê¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç³ÊÆ®µ»³¦¤ÎÇ®¶¸¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¸½¿¦¤Ë½¢Ç¤¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤Ï°é»ù¤Ë¤âËÛÁö¤¹¤ë°ì»ù¤ÎÊì¡£Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¿É¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£ËèÆü¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢¿·Â´¼Ò°÷¤ä¼ã¼ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡öÊì¹»¤Ç¹Ö±é²ñ¤ò¤·¡¢Ìó300¿Í¤ÎÃæ³ØÀ¸¤ÎÁ°¤ÇÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÂçÌÚ¤ÎÍÍ»Ò