SOLEMOODのキッチン家電がヨドバシカメラで12月22日より販売開始！
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）が展開するキッチン家電ブランド「SOLEMOOD」のコンパクトホットプレート、ホットサンドメーカー、減煙焼肉プレートが2025年12月22日よりヨドバシ・ドット・コムにて販売開始となりました。
ヨドバシカメラ・ドット・コム
https://www.yodobashi.com/?word=SOLEMOOD
【製品ラインナップ】
■WL-G205
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338475&id=bodyimage1】
上下ヒーターでムラなく両面を一気に加熱。
600Wの高火力で予熱約3分、焼き約2分のスピード調理。忙しい朝でも手早くホットサンドやワッフルが楽しめます。
大3cmの具材に対応。パンの耳までしっかりプレスして、人気のホットサンドが簡単に作れます。
サンド用2枚＋ワッフル用2枚の着脱式プレート。ホットサンド、ワッフルなどこれ1台で調理可能。レシピ付きで毎日の朝食やおやつに大活躍。
着脱式プレートは丸洗い可能。コード収納付きでスッキリ片付く設計。
過熱時は自動停止する安全設計。
●商品名：ホットサンドメーカー
●商品型番：WL-G205
●本体サイズ：約幅141mm*奥行き249mm*高さ100mm
●プレートサイズ：約幅130mm*奥行き140mm*高さ12mm
●本体材質：フェノール樹脂（ベークライト）
●プレート素材：アルミ合金ADC12
●重量：1.4kg
●消費電力：600W
●ヒューズ温度：170℃
●ケーブルの長さ：1m
●安全装置：過熱防止装置
●電源：AC100V 50/60Hz
●カラー：ブルー、クリームホワイト、レッド
■HY-6127
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338475&id=bodyimage2】
平面・深鍋・たこ焼きの3プレートを付け替えるだけで、焼肉・鍋・たこ焼き・スイーツなど幅広いメニューに対応。コンパクトでも1～4人分にちょうど良く、パーティーでも活躍します。
本体はアルミ合金製で丈夫。レバーで保温～250℃まで細かく温度調整でき、料理に合わせた加熱が可能です。
温度が上がりすぎると自動で加熱を停止するサーモスタット付き。背面には滑り止めゴム脚、蓋には蒸気穴を備え、安全に配慮しています。
プレートは着脱式で丸洗いOK。2層フッ素加工でこびりつきにくく、後片付けもラクラクです。
本体はA4サイズほど（約319×223×150mm）で収納しやすく、総重量も約1.7kgと軽量。可愛いデザインと使い勝手の良さでプレゼントにもおすすめです。プラグ一体式で紛失の心配もありません。
●商品名：コンパクトホットプレート
●商品型番：HY-6127
●本体サイズ：約幅319mm*奥行き223mm*高さ150mm
●プレートサイズ：（平面：約幅300mm*奥行き204mm*深さ25mm/深鍋：約幅328mm*奥行き301mm*深さ60mm/たこ焼き：約幅300mm*奥行き204mm*深さ20mm ）
●本体材質：フェノール樹脂（ベークライト）
●プレート素材：アルミダイキャスト（内側表面フッ素樹脂コート）
●本体重量：1.7kg
●プレート重量：（平面：0.4kg/深鍋：0.71kg/たこ焼き：0.7kg）●消費電力：1000W
●ヒューズ温度：192℃
●ケーブルの長さ：1.1m
●安全装置：過熱防止装置
●電源：AC100V 50/60Hz
●カラー：クリームホワイト、ブルー
■WL-G1081
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338475&id=bodyimage3】
