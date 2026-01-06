【矢野経済研究所プレスリリース】オーガニック・自然派食品市場に関する調査を実施（2025年） 2024年度のオーガニック食品市場規模は円安と価格上昇で前年度比2.6%増

【矢野経済研究所プレスリリース】オーガニック・自然派食品市場に関する調査を実施（2025年） 2024年度のオーガニック食品市場規模は円安と価格上昇で前年度比2.6%増