レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本電気バス市場は、脱炭素社会と次世代スマート公共交通の加速により2033年までに145億米ドル規模へ拡大し、CAGR 8.4%で成長が続くと予測
日本電気バス市場は、脱炭素社会の実現と公共交通の高度化を背景に、着実な成長軌道を描いています。市場規模は2024年の70億4,000万米ドルから2033年には145億米ドルへ拡大すると予測されており、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）8.4％という安定した成長が見込まれています。この成長は、環境規制の強化、都市部における公共交通需要の増加、ならびに電動化技術の進展が相互に作用した結果といえます。
電気バスは、内燃機関を使用せず、車載バッテリーによって駆動される電気モーターを動力源とする次世代公共交通車両です。走行時に二酸化炭素や大気汚染物質を排出しない点が最大の特徴であり、騒音も抑えられることから、都市環境との親和性が高い交通手段として注目されています。燃料費の削減やメンテナンスコストの低減といった経済的メリットも、自治体や運行事業者による導入を後押ししています。
市場ダイナミクス：成長を支える都市化と公共交通需要
日本では都市化が高度に進展しており、人口の大多数が都市部に集中しています。人口密度の高い都市では、短距離から中距離の定期路線が多く、これは電気バスの航続距離特性と非常に適合しています。さらに、定時性や信頼性が求められる公共交通サービスにおいて、静粛性と環境性能を兼ね備えた電気バスは、利用者満足度の向上にも寄与しています。
業界団体や自治体による導入目標の設定も、市場拡大を後押ししています。電気バスの大量導入を視野に入れた長期計画や、実証運行を通じたノウハウの蓄積が進んでおり、都市交通の電動化が現実的な選択肢として定着しつつあります。こうした動きは、都市化の進展と相まって、今後も電気バス需要を持続的に押し上げる要因となります。
市場の制約要因：航続距離と充電インフラの課題
一方で、日本電気バス市場にはいくつかの構造的課題も存在します。その中でも特に重要なのが、航続距離の制約と電池技術に関する問題です。長距離路線や運行頻度の高い路線では、1回の充電で十分な距離を走行できるかどうかが運行効率を左右します。電池のエネルギー密度や充電時間、耐久性の向上は依然として重要な研究開発テーマとなっています。
また、充電インフラの整備状況も市場拡大の鍵を握ります。日本は急速充電技術において高い水準を有しているものの、充電ステーション数の伸び悩みや老朽化、維持コストの高さが課題となっています。これらの要因は、運行事業者にとって導入判断を慎重にさせる要素となるため、航続距離の改善とインフラ更新の両面からの対応が求められています。
市場機会：技術革新がもたらす新たな可能性
日本は自動車工学や電動化技術において世界的に高い評価を受けており、この技術的優位性は電気バス市場においても大きな強みとなっています。電気ドライブトレインの高効率化、バッテリー性能の向上、車両軽量化技術などが進展することで、電気バスの実用性と経済性は着実に改善されています。
特に、急速充電対応バッテリーや高度なエネルギーマネジメントシステム、安全性を高める先進運転支援技術の導入は、運行効率の向上と信頼性確保に大きく貢献しています。自動車メーカーとテクノロジー企業の連携により、従来の制約を克服する革新的なソリューションが次々と生み出されており、これが市場拡大の新たな原動力となっています。
