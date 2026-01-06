【参加無料・プレゼントあり】1/7（水）19時～ ベビカムクリスマスハンドメイドコンテスト2025「投票で決まる受賞ライブイベント」開催！妊婦さん、ママの想いが詰まった100件超の作品から受賞者決定！
100件以上の手作り作品から受賞するのは？
妊娠・育児をサポートするコミュニティ「ベビカム」を運営するベビカム株式会社（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役：安西正育）は、2025年12月に開催した「クリスマスハンドメイドコンテスト2025」の受賞者決定イベントとして「投票で決まる受賞ライブイベント」をオンラインにて開催します。
【ライブイベント概要】
クリスマスハンドメイドコンテスト2025
投票で決まる受賞ライブイベント
開催日時：1月7日（水）19：00～
開催方法：Zoom（https://us02web.zoom.us/j/85814068532）
※作品を投稿した方も、していない方も誰でも参加OKです
※マイクOFF、カメラOFFでの参加もOKなので気軽に遊びに来てください
コンテスト特設ページ
https://www.company.babycome.jp/xmashmcontest
本コンテストには、妊娠中・子育て中のママ・パパたちから100件以上のクリスマスハンドメイド作品が集まりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338412&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338412&id=bodyimage2】
完成度だけでは選ばない。“想い”も評価するコンテスト
応募された作品は、子どものために作られたベビーグッズ、親子で楽しんだクリスマスのお料理やお菓子、もうすぐ生まれる我が子を想って形にしたクリスマス飾りなど、多岐にわたります。
このコンテストでは、完成度だけでなく、作品に込められた想いや背景、がんばりも大切に評価。
受賞者は、ライブイベントに参加している視聴者の投票によって最終決定します。
視聴者が参加できる「投票で決まる」コンテストの結果
「投票で決まる受賞ライブイベント」は、見るだけではなく参加できるイベントです。
「どの作品に一番心が動いたか」
「このママの想い、素敵だな」
そんなリアルな気持ちを、投票という形で届けることができます。
受賞部門は全7部門・受賞者は16名
本イベントでは、以下の7部門を設けています。
・ベビカム賞
・愛情賞
・頑張った賞
・技術賞
・デザイン賞
・ウェルカムベビー賞
・クリスマスミール賞
各賞のノミネート作品を事前にベビカムが選出し、ライブイベント当日に参加者の投票によって受賞者が決まります。
全ての賞合わせて16名の受賞者が誕生します。
受賞者へは、ピジョン、アップリカをはじめ子育てや生活を応援するたくさんの企業のご協力のもと、豪華な副賞が贈られます。
ライブ参加者限定プレゼントも
さらに、ライブイベントに参加し投票した方の中から、8名様にプレゼントが当たる企画も実施します。
※プレゼント内容はライブ内で発表予定。
コンテストへの応募の有無に関わらず、ライブイベント参加者が楽しめる企画を準備しているので、ぜひ気軽にご参加ください。
子どものために作った時間。
忙しい日々の中で積み重ねた小さなひと縫い。
そのすべてが、かけがえのない作品です。
ぜひライブイベントに参加して、子育てハンドメイドの想いに触れ、あなたの一票を届けてください。
