イランのセイボリー系スナック市場は、2035年までに8億5470万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）2.89%で成長すると予測されている。
2025年に6億4,281万米ドルと評価されたイランのセイボリー・スナック市場は、着実な成長が見込まれ、2035年には8億5,470万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2026年から2035年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）は2.89%で、市場拡大は消費者の嗜好の変化、都市化の進展、イランにおける中間層の拡大によって牽引されています。
チップス、クラッカー、ナッツ、ポップコーンなど、様々な製品を含むセイボリー・スナックは、イランのあらゆる年齢層で人気が高まっています。外出先で手軽に食べられるスナックへの需要の高まりと食習慣の変化が、市場の力強い成長に貢献しています。
成長要因と市場動向
イランのセイボリー・スナック市場は、ライフスタイルの変化に大きく影響を受けており、消費者は利便性とすぐに食べられる食品をより重視するようになっています。都市化が進み、多忙な生活を送る人が増えるにつれ、セイボリー・スナックは手軽で美味しく、簡単に食べられる食事や間食として理想的な選択肢となっています。さらに、イランにおける海外スナックブランドの浸透が進み、消費者はより幅広いフレーバーや製品から選べるようになり、市場需要を押し上げています。
また、中間層消費者の可処分所得の増加は購買力を高め、市場成長のさらなる機会を生み出すと予想されます。スナック製品の栄養価や健康的な代替品に対する意識の高まりも市場の動向を左右しており、メーカーは健康志向の消費者のニーズに応えるため、低脂肪、低ナトリウム、オーガニックのスナック製品をますます提供するようになっています。
市場セグメンテーション：製品タイプ別
イランのセイボリー・スナック市場は製品タイプ別にセグメント化されており、主なカテゴリーは以下のとおりです。
ポテトチップス：ポテトチップスはイランのセイボリー・スナック市場で大きなシェアを占めています。様々なフレーバーがあり、地元の味覚や国際的な需要に対応しています。特に地域特有のスパイスを使ったフレーバーチップスの人気が高く、消費を促進しています。
ナッツと種子：アーモンド、カシューナッツ、ピスタチオなどのナッツ類は、セイボリー・スナック市場の主要セグメントです。イランの豊かな農業環境は高品質のナッツの生産を支えており、ナッツはスナックとしてそのまま食べられたり、ミックスナッツなどの他の製品に加工されたりしています。クラッカーとビスケット：クラッカーとビスケットは、イランのあらゆる年齢層の消費者の間で定番のスナックとなっています。単体で食べるだけでなく、飲み物のお供としても広く消費されています。
ポップコーン：ポップコーンは、伝統的には特別な日のスナックでしたが、低カロリーであること、そして包装済みのフレーバー付きポップコーンが入手しやすくなったことから、特に若い世代の間で日常的なスナックとして人気が高まっています。
地域別分析：主要地域の市場動向
イランのセイボリー系スナック市場は、地域によっても特徴が異なります。テヘラン、イスファハン、シラーズといった主要都市は、人口が多く、海外のスナックブランドへの接触機会も多いため、セイボリー系スナック消費の中心地となっています。農村部でも、可処分所得の増加と消費習慣の変化に伴い、セイボリー系スナックへの関心が高まっています。
