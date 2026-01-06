こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
進学前の学びの確認で“中一の壁”への備えに 京進が公開テスト実施現小学6年生対象「TOPΣ新中1トライアルテスト」1月24日（土）
京進の中学・高校受験TOPΣ各校舎で、受験料無料
京都・滋賀・愛知を中心に学習塾を展開する株式会社京進は、この春中学に進学する現小学6年生を対象を対象とした「TOPΣ新中1トライアルテスト」を、2026年1月24日（土）に実施します。本テストは、京進の学習塾に通っていない一般生を対象とした無料の公開テストで、京都・大阪・奈良・滋賀・愛知にある「京進の中学・高校受験TOPΣ」各校舎で行います。
中学校では小学校に比べて学習内容がより高度になります。学習環境の変化に戸惑いを感じる子どもは少なくはなく、いわゆる「中一の壁」の要因としても挙げられています。進学前にこれまでの学びの定着度を正確に把握しておくことは、中学校での学習基盤を築く上で非常に重要です。
-----------------------------------------------------------------
中学進学直後に勉強への苦手意識を持ったり、勉強が楽しくないと思う子どもが増加する傾向が見られます。
「義務教育に関する意識に係る調査」 調査期間：令和5年1月16日〜2月18日 より抜粋
https://www.mext.go.jp/a_menu/houmusoudan/index_00002.htm
●質問「授業の内容が難しすぎると思う」
「とてもあてはまる」「少しあてはまる」 小学6年生21.9% →中学1年生35.2%
●質問「あなたは学校での勉強がどれくらい得意ですか」
「得意である」「やや得意である」 小学6年生37.6% →中学1年生24.3%
●質問「学校で勉強することは楽しい」
「とてもあてはまる」「少しあてはまる」 小学6年生59.0% →中学1年生51.1%
-----------------------------------------------------------------
本テストでは、国語・算数・英語の3教科で基礎力と応用力を測定します。テスト結果を正確に分析し、成績返却時には最適な学習アドバイスを提供。中学校学習に必要な「理解力」「活用力」の定着度を確認し、課題と改善方法を踏まえて、TOPΣの指導ノウハウを活かした学習プランを提案します。
TOPΣでは本テスト以外にも、英語・数学の先取り学習ができる無料講座や、「中学生になると何が変わるの？」にお答えする親子勉強会なども予定しており、中学校進学を控えた子どもと保護者を応援いたします。
京進ではひとりひとりの状況を把握し丁寧に不安の解消を図りながら、子どもたちが夢や目標に対して自信を持ってステージを進んでいけるよう、今後も様々なサポートに取り組んでまいります。
【テスト概要】
■日程：2026年1月24日（土）
※時間の詳細は、お近くの京進の中学・高校受験TOPΣ各校舎へお問合せください
■対象：現小学6年生 ※TOPΣ通塾生は受験対象外です
■科目：算数・国語（各30分）、英語（15分）
■出題範囲：小学6年生11月までの既習内容
■会場：京進の中学・高校受験TOPΣ 各校舎
■料金：無料
■準備するもの：筆記用具
■申込み方法：お近くの京進の中学・高校受験TOPΣへ直接、または電話にて申込み。下記「詳細・お申込み」にある「お申込みフォーム」からも申込み可能。
■申込み締切：定員になり次第終了。「お申込みフォーム」の受付は1月20日（火）12：00まで
■詳細・お申込み：https://kysn.jp/tyukonews_20260106
【京進の中学・高校受験TOPΣについて】https://tyuko.kyoshin.co.jp/
TOPΣは笑顔あふれる校舎。楽しい塾だから成績が伸びる！
「京進の中学・高校受験 TOPΣ」は、小中学生対象の集合クラス授業の学習塾です。小学校低学年からの学力創発、中学受験指導、中学生の定期テスト対策から高校受験指導まで、ひとりひとりの目標に合った授業を展開。独自の学習システムにより学力向上、第一志望校合格へ導きます。また、東京大学・池谷 裕二教授監修のもと、脳科学を活用した学習法と、「リーチング学習手帳」の活用により、目標に向けて自ら計画的に学ぶ力を育 成します。
【TOPΣの新中1サポート】いずれも無料。詳しくはTOPΣホームページをご覧ください。
●新中１プレ英数講座（英語・数学）：中学校の数学と英語に向けて、基礎知識や核となる考え方を学べます。1月コース・2月コースあり、校舎によって異なります。
https://tyuko.kyoshin.co.jp/event/784554/
●新中1親子勉強会：2月21日（土）。「中学１年生から始まる最先端授業」「中学校の勉強のポイント」「高校入試情報」の3つのテーマで、TOPΣの学びを解説します。※オンラインでも参加可能
https://tyuko.kyoshin.co.jp/event/783628/
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
