こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
コク深いオイスターソースと生姜の香りが食欲をそそる「豚肉と絹揚げの中華あん」を1月6日（火）に発売
〜飽きずに・美味しく・楽しく健康的な食事を習慣化。新商品も続々と登場〜
当社は「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍でお客様にお届けするサービスを提供しています。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能です。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでいただくため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場しています。
今回新登場する「豚肉と絹揚げの中華あん」は、絹揚げと豚肉、旬の野菜が織りなす上品な中華の一皿です。やわらかな絹揚げと豚肉を、コク深いオイスターソースベースの中華あんでやさしくとじました。白菜、えのき、青ねぎの旨味と香りが、まろやかなあんと絡み合い、ほっとする味わいに。生姜の香りがさっぱりと後味を整え、豚肉の旨味と食べ応えを引き立てます。よく混ぜて、あんを豚肉や野菜にたっぷりと絡めると、オイスターソースの深い旨みがより楽しめます。
副菜は、しろ菜とチキンの和え物、塩気がアクセントの人参とザーサイ、シャキシャキ食感のレンコンのごま和えです。
※レンジ加熱時は容器のふたを3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してください。
◼️新商品概要
商品名：豚肉と絹揚げの中華あん
発売日：1月6日
メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1022
栄養価：
・カロリー 359kcal
・たんぱく質 14g
・糖質 16.3g
・脂質 26.2g
・塩分 2.4g
※1個当たりの栄養成分です。
※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。
◼️SDGsの取り組み
・地球環境に配慮した「パルプモールド」素材を使用
当社のお弁当容器は冷凍宅配食サービスには珍しい「パルプモールド」素材を採用しています。パルプモールドは環境問題に対して様々な分野で期待されている素材です。主な原材料はサトウキビ搾汁後の粉で、燃やしても有害な物質は発生せず、もし放置されても土壌で分解され自然に還るので、自然環境に負荷がかかりません。仮に体内に入ったとしても健康被害が少ないのが特徴です。
・燃えるゴミと一緒に廃棄でき時短が可能に
パルプモールド容器は、そのまま電子レンジで温めてお召し上がりいただけます。また、ご家庭の燃えるゴミとして廃棄でき、食べた後はゴミ分別の手間を削減することが可能です。そのため調理や後片付けの手間を省くことができます。
◼️ナッシュ株式会社について
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう約100種類の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年9月には累計販売食数1.4億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。
社名 ：ナッシュ株式会社
所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F
代表者 ：代表取締役 田中 智也
設立 ：2016年6月
事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売
会社URL ：https://nosh.jp/
