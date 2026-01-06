¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¹á¤Ð¤·¤¤¤¦¤Ê¤®¤Î»ÝÌ£¤¬°ú¤Î©¤Ä¡Ö¤¦¤Ê¤®¤ÎµþÉ÷ÌøÀî»ÅÎ©¤Æ¡×¤¬1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¿·ÅÐ¾ì
¡ÁË°¤¤º¤Ë¡¦ÈþÌ£¤·¤¯¡¦³Ú¤·¤¯·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤ò½¬´·²½¡£¿·¾¦ÉÊ¤âÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡Á
Åö¼Ò¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î²¼¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÈÀìÂ°¤Î¥·¥§¥Õ¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢Åü¼Á30g°Ê²¼¡¦±öÊ¬2.5g°Ê²¼¤Î¿©»ö¤òÎäÅà¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¤¤½Ð¤·¡¦Ä´Íý¡¦ÊÒÉÕ¤±¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤äÆü¾ï¤Î²È»ö¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤òË°¤¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ä¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¾¦ÉÊ¤âÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤¦¤Ê¤®¤ÎµþÉ÷ÌøÀî»ÅÎ©¤Æ¡×¤Ï¡¢È©´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô¤Ê°ì»®¤Ç¤¹¡£±·¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»È¤Ã¤¿ÌøÀîÉ÷»ÅÎ©¤Æ¤Ç¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿±·³÷¾Æ¤¤Ë¡¢¤µ¤µ¤¬¤¤´¤Ü¤¦¤ÈÍñ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÀÄ¤Í¤®¤ÇºÌ¤êË¤«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¾åÉÊ¤ÊÏÂÉ÷½Ð½Á¤¬ÁÇºà¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¿¼¤ß¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¡£
ÉûºÚ¤Ï¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È¤Ò¤¸¤¤Î¤½¤Ü¤íÏÂ¤¨¡¢¤¿¤¯¤¢¤óÆþ¤ê¤ÇÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤ÎÌÀÂÀ»ÒÏÂ¤¨¤òÅº¤¨¡¢ºÌ¤ê¤È¿©¤Ù±þ¤¨¤òÎ¾Î©¡£Åß¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌë¤ä¡¢´¨¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Îµ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÏÂ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¢¨¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®»þ¤ÏÍÆ´ï¤Î¤Õ¤¿¤ò3¡Á4cm¤Û¤É¤·¤Ã¤«¤êÇí¤¬¤·¤Æ²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◼️¿·¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤¦¤Ê¤®¤ÎµþÉ÷ÌøÀî»ÅÎ©¤Æ¡ÊÄÌ¾ïÎÁ¶â¡Ü250±ß¡Ë
¥á¥Ë¥å¡¼URL¡§https://nosh.jp/menu/detail/1020
±ÉÍÜ²Á¡§
¡¦¥«¥í¥ê¡¼¡¡¡¡300kcal
¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¡18.1g
¡¦Åü¼Á¡¡¡¡¡¡¡¡15g
¡¦»é¼Á¡¡¡¡¡¡¡¡17g
¡¦±öÊ¬¡¡¡¡¡¡¡¡2.5g
¢¨1¸ÄÅö¤¿¤ê¤Î±ÉÍÜÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£
¢¨±ÉÍÜÀ®Ê¬ÃÍ¤ÏÅö¼ÒÅÔ¹ç¤ÇÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
◼️¾¦ÉÊ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡¦´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÀìÂ°¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ³«È¯
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤äÀìÂ°¥·¥§¥Õ¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ò¹¯ÌÌ¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äÌ£¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âË°¤¤º¤Ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Æü¡¹¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ä´ûÂ¸¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÏÂ¿©¡¢Ãæ²Ú¡¢ÍÎ¿©¤Ê¤É¡¢1,000°Ê¾å¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ê¿¶ÑÀ½ÉÊ½ÅÎÌ230g°Ê¾å
¥Ø¥ë¥·¡¼¤«¤Ä¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ËþÂ´¶¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤ËÆâÍÆÎÌ¤ò²þÁ±¡£Åü¼Á30g°Ê²¼¡¦±öÊ¬2.5g°Ê²¼¤Î´ð½à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç¤ÎÀ¸»º
°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¤ªÊÛÅö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å°Äì¤·¤¿±ÒÀ¸´ÉÍý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ºÇ¿·¤ÎÄ´Íý´ï¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÎäÅà¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼️¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ëÅö¼Ò¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼«¼Ò¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤ÎÃæ¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¡Önosh¡×¤Ï¡¢¼«Âð¤Ë¾ïÈ÷¤µ¤ì¤ë¡È¹ñÌ±¿©¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÈÀìÂ°¤Î¥·¥§¥Õ¤¬³«È¯¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÅü¼Á30g°Ê²¼¡¢±öÊ¬2.5g°Ê²¼¤Î±ÉÍÜ²Á¤òËþ¤¿¤·¡¢Ë°¤¤º¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Ìó100¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¾ï»þ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤Ë¡Önosh¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¡£2025Ç¯9·î¤Ë¤ÏÎß·×ÈÎÇä¿©¿ô1.4²¯¿©¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡Ö¿©»ö¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢³§¤µ¤ó¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç 3-3-3¡¡ÃæÇ·Åç»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°16F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÃæ¡¡ÃÒÌé
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2016Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§nosh¡Ê¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ë¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
²ñ¼ÒURL¡¡¡§https://nosh.jp/
