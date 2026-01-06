光るガイドで導く操作性と、最大800mm/分の高速処理！ジャムフリー機能搭載ラミネーター「パウチラミネーター iLAM Office Pro A3」新発売
アコ・ブランズ・ジャパン株式会社 （本社：東京都中野区、代表取締役：新田敏明） は、ドイツ発の文房具ブランド『LEITZ（ライツ）』より、書類や写真の保存に適した「パウチラミネーター iLAM Office Pro A3」を、文具通販、ホールセラー、家電量販店、ECサイトにて順次販売を開始いたします。
本製品の最大の特長は、光るガイドランプによる直感的な操作性です。フィルムの挿入位置を光で分かりやすく示すことで、誰でもスムーズにラミネート作業を行うことができます。
さらに、加工スピード最大800mm/分のハイスピード設計により、75μmフィルムのA4書類を約24秒で加工可能。ウォームアップ時間も約1分と短く、待ち時間を抑えた高い業務効率を実現します。
また、オート／マニュアル対応のリバース機能を備えたジャムフリー設計により、紙詰まり時にも迅速な対応が可能です。加えて、約15分で自動的に電源がオフになるオートシャットオフ機能を搭載し、省エネルギーにも配慮しています。
洗練されたデザインと確かな性能を兼ね備えた本製品は、使用頻度の高いオフィス環境において、快適で効率的な業務をサポートします。
【商品仕様】
品名：パウチラミネーター iLAM Office Pro A3
品 番：LLMM341OP
ローラー本数：4本
最大ラミネート幅：A3（330mm）
ラミネート速度：800 mm（50Hz/60Hz）
ウォームアップ時間：約1分
対応フィルム厚：Cold/75/100/150μm
サイズ：横510 x 奥行155 x 高115 （mm）
価格：本体34,000円（税込37,400円）
【LEITZについて】
LEITZは140年以上にわたり優れた技術力、革新的でモダン、クラシックなデザインの融合を実現した高品質なオフィス用品のリーディングブランドです。ヨーロッパ諸国での認知度が高く、世界で初めてレバーアーチ式ファイルを発表したブランドとしても有名です。
▽LEITZ商品情報
https://accobrands.co.jp/brand_list/leitz/
■会社概要
商号 ：アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
代表者 ：代表取締役 新田 敏明
所在地 ：東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F
設立 ：昭和36年5月16日
事業内容：製本機、ラミネーター、シュレッダなどの事務機器と、
その周辺のサプライ用品（GBC）、PC周辺機器（Kensington）、
ファインアート画材（Derwent）、空気清浄機（TruSens）、
ゲーミングアクセサリー（PowerA）の製造、販売
URL ： http://www.accobrands.co.jp
