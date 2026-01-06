『Discover Japan（ディスカバー・ジャパン）』 2026年2月号「地域を変える企業」が1月6日に発売！

株式会社ディスカバー・ジャパン『Discover Japan（ディスカバー・ジャパン）』 2026年2月号 Vol.171「地域を変える企業」

地域が秘める価値を「新しくつくる」のではなく、その土地の文脈の中から「掘り起こす」。こうした取り組みは、日本が抱える課題解決にとどまらず、新しい観光や文化の再生、ローカルラグジュアリーの創出へとつながる可能性を秘めています。

本特集では、地域に拠点を構えながら事業として真摯に地域と向き合う企業の挑戦をフィーチャー。次世代エネルギーカンパニー「PowerX」、アート×福祉で地域を盛り上げる「ヘラルボニー」。そのほか林業・鉄道・木工・繊維・酒・映像など、多様な企業による地域創生の最前線をお届け。企業の挑戦を支える自治体の施策やスタートアップの取り組みも必見。地域とともに、地域の未来を開くためのヒントが満載です。

詳細・購入はこちら :https://shop.discoverjapan-web.com/products/202602

「PowerX」瀬戸内からはじまる地域とエネルギーの未来

エネルギーを「溜める」、「運ぶ」、「使う」を統合的に手掛ける次世代エネルギーカンパニー・PowerX。設計事務所SANAAでも知られる妹島和世氏が設計した本社工場「Power Base」があるのは、瀬戸内海に面する岡山県玉野市。国産エネルギーの未来を切り開くため、この地でなければならなかった理由とは？代表・伊藤正裕さんへのインタビューを通じて見えてきたのは、地域が秘めるポテンシャルの高さでした。

「へラルボニー」アートと地域の可能性

「異彩を、放て。」をミッションに、アートを起点とした事業を手掛ける「ヘラルボニー」。主に知的障害のある作家と‟パートナー”としての関係を構築するビジネスモデルで、アパレルをはじめとするプロダクト展開を行っています。ヘラルボニーが事業の拠点を置くのは、代表・松田文登さんと崇弥さんの出身地である岩手・盛岡。彼らが地元から世界へ発信していきたい想いとは？ アート×福祉の力で地域活性化をかなえる秘密をひも解きます。

「JR九州」「36ぷらす3」がつなぐ、九州の景色。

5周年を迎えたJR九州のD&S列車「３６ぷらす３」。赤・黒・緑・青・金と色分けされたルートの中から、宮崎から大分へ向かう「緑の路」をご紹介。デザイナー・水戸岡鋭治氏が手掛けた空間デザインなどはもちろん、食とおもてなし駅も楽しみのひとつ。料亭・季節料理かわの、イタリアン・パッパカルボーネがつくる沿線の風土が詰まった弁当を解剖。観光まちづくり佐伯・軸丸綾香さんのおもてなしに懸ける熱い想いにも注目です。

地域を元気にするニッポンの企業・スタートアップ

どんな法人にも創業のふるさとがあります。その地へ恩返ししている企業もあれば、東京に拠点を構えながらも地域創生への熱い思いを秘めた会社も。また、地域にビジネスチャンスを見出し、課題解決に挑戦するスタートアップからも目が離せません。そんな日本のローカルへの感謝の気持ちと熱い志をもち、地域を元気にしている企業とスタートアップをご紹介します。

（掲載企業）

和多屋別荘／日本航空／カトーレック／タカショーデジテック／wondertrunk&co.／商船三井クルーズ／石川文化振興財団／地方創生／クボタ／ニッスイ／ユーグレナ／エーゼログループ／相鉄ホールディングス／パナソニックグループ／ニトリ観光果樹園／SHIFT／UR都市機構／NTT西日本／ジャパネットグループ／創造舎／Sansan／エステー／good mornings／AGRIST／日本農業／Fant／シーベジタブル／フ-ディゾン／精密林業計測／VUILD／UPDATER／SPACECOOL／KGモーターズ／NearMe／NEWLOCAL／SPACE COTAN／ATOMica／Reno Beauty／SOU FRAGRANCE／PrimaryTouch

Discover Japan Lab.個展壷田和宏・亜矢 個展／福島晋平 個展

Discover Japan Lab.で2月に開催する2つの個展をご紹介！デンマークのレストラン「noma」の京都ポップアップにも選出された、壷田和宏さん・亜矢さんの自然を映すおおらかなうつわはどのようにして生まれるのか。宮崎・高千穂の大自然でのうつわづくりに迫ります。そして、遊び心あふれる“絵付け”と繊細な“しのぎ”が目を引く福島晋平さんのうつわもピックアップ。手間を惜しまず、丁寧に技法を重ねるからこその“用の美”を堪能してみてはいかが？

Discover Japan（ディスカバー・ジャパン）とは

2008年創刊の雑誌『Discover Japan（ディスカバー・ジャパン）』は、”ニッポンの魅力、再発見”をコンセプトに、日本のモノ・コト・場所・人を通して、本物かつ上質な日本文化の魅力を、わかりやすく、丁寧に編集・提案する「日本の入門書」メディアです。

株式会社ディスカバー・ジャパン発行

月刊誌『Discover Japan（ディスカバー・ジャパン）』最新号の特集はこちらで詳しく見ることができます。

https://discoverjapan-web.com/magazine

【購入方法】

全国の書店・コンビニエンスストアまたは以下URLよりご購入ください。

https://shop.discoverjapan-web.com/products/202602

日本文化の最新トレンドが毎月届きます。定期購読のお求めはこちらから。

https://shop.discoverjapan-web.com/products/subscription

WebSite：https://discoverjapan-web.com

Instagram：https://www.instagram.com/discoverjapan

Facebook：https://www.facebook.com/DiscoverJapan

X：https://twitter.com/Discover_Japan

＜次号のお知らせ＞

Discover Japan（ディスカバー・ジャパン）2026年3月号

「ニッポンの建築再発見」

地域の文化や歴史、そして人々のライフスタイルを体現するアートであり、日本の美意識と未来をつなぐ鍵でもある建築。時代に合わせたコンバージョンをして保存活用される事例も増えてきています。次号では、そんな建築を目的にする、全国の名建築をめぐる旅を提案いたします。また、理想の住まいを紹介し、現代のライフスタイルと日本の風土が融合した家づくりの可能性も探ります。