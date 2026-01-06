【大阪・天王寺】うつ病・適応障害などで休職・離職中の方へ。ITスキル×運動で復職・再就職を支援する「自立訓練ITリワーク天王寺」が2026年1月1日オープン

メンタルヘルスラボ株式会社

うつ病や発達障害のある方の就労支援事業（就労移行ITスクール、自立訓練ITリワーク）を展開するメンタルヘルスラボ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：古徳一暁）は、うつ病や適応障害、発達障害などで休職・離職されている方を対象とした、ITスキル特化型の自立訓練事業所「自立訓練ITリワーク天王寺」を、2026年1月1日（木）にオープンいたしました。

当施設は、心斎橋などで多くの復職・就職実績を持つ「自立訓練ITリワーク」の新しい拠点となります。大阪の南の玄関口である天王寺・阿倍野エリアにて、社会復帰を目指す方々へ「ITスキル習得」と「運動・体力トレーニング」の両面から支援を提供してまいります。

自立訓練ITリワークとは

「自立訓練ITリワーク」は、精神障害や発達障害などにより、日常生活や社会生活において困難を抱える方々が、安定した日常生活を送り、次のステップである就労や復職を目指すための準備を行う自立訓練事業所です。

具体的には、生活リズムの改善、体調管理、コミュニケーションスキルの向上、自己理解を深めるプログラムなどを提供し、利用される方が自信を持って社会生活を送れるようサポートします。

当社の就労移行支援事業所「就労移行ITスクール」への移行準備としても利用でき、原則として各々2年間、合計で最大4年間の継続的な支援を受けることが可能です。中学や高校、大学で悩みを抱えた若者が社会で活躍するための基盤を築く場として、また、一度社会に出たもののメンタル不調などで休職された方の復職準備（リワーク）の場としても機能してまいります。

サービスサイト：https://jiritsukunren-school.logz.co.jp/

開設の背景：高まる「リワーク（復職支援）」と「ITスキル」へのニーズ

近年、メンタルヘルスの不調により休職や離職を余儀なくされる方が増加傾向にあります。治療を経て「働きたい」という意欲が湧いてきても、いきなり元の職場環境へ戻ることへの不安や、新しいスキルがないことへの焦りから、復職・再就職がスムーズに進まないケースが少なくありません。

当社が運営する「自立訓練ITリワーク」では、こうした課題に対し、「生活リズムの安定」「メンタルケア」といった土台作りと、「実践的なITスキル（Webデザイン、プログラミング等）」の習得を同時に行うプログラムを提供してきました。

この度、大阪市内でも特にアクセスの利便性が高く、多くの通所希望が寄せられていた天王寺・阿倍野エリアに新施設を開設することで、より多くの当事者の方々、およびそのご家族や支援機関の皆様に、質の高いリワーク支援を届けてまいります。

自立訓練ITリワーク天王寺の特徴

■切れ目のない一貫したサポート体制

当社は、全国40拠点以上で障害福祉サービスを運営してきた実績とノウハウを活かし、包括的な支援体制を提供します。体調や生活面のサポートを中心に行う「自立訓練ITリワーク」から、就職と職場定着を支援する「就労移行ITスクール」、障害者雇用での就職サポートを行う「障害者雇用クラウド」まで、ご利用者様の「実現したい未来」に寄り添い、一貫して伴走します。

■大阪・天王寺駅すぐの好立地と落ち着いた学習環境

自立訓練ITリワーク天王寺は、大阪メトロ「阿倍野駅」直結（徒歩1分）、各線「天王寺駅」からも徒歩6分という、大阪府内全域から通いやすい「あべのベルタ」内に位置しています。 施設内は、集中して学習できる個別ブースと、コミュニケーションを練習できるグループワークスペースを完備。まるでオフィスのような環境で、復職に向けた演習（リワーク）が可能です。

■ITも学べる個別カリキュラム

コミュニケーション、自己理解、運動体力トレーニング、セルフケア（体調管理）などの基本的なプログラムに加え、WordやExcelといった事務系スキルから、ご希望や適性に応じてプログラミングやWebデザインの基礎など、就職や社会参加を見据えたITスキルも学ぶことができます。一人ひとりの状況や目標に合わせた個別カリキュラムを作成し、着実なステップアップを支援します。

自立訓練ITリワーク天王寺責任者のコメント

この度、大阪・天王寺の地に「自立訓練ITリワーク 天王寺」を開所できましたことを、心より嬉しく思います。

心身の不調や働きづらさを経験された方が、「もう一度、自分らしく働きたい」「社会とつながり直したい」と願うとき、私たちは無理のないペースで土台を整え、自信を取り戻す時間が大切だと考えています。当事業所では、生活リズムの安定や体調・ストレス管理、対人関係を円滑にするコミュニケーション力の向上に加え、プログラミングやWebデザインなどのITスキルを学び、復職・再就職を見据えた実践的な訓練を行います。一人ひとりの想いや状況に丁寧に寄り添い、安心できる環境の中で伴走しながら、新たな一歩を踏み出せるようスタッフ一同、誠心誠意サポートいたします。あべのハルカスを一望できる見晴らしの良い事業所で、明るく親しみやすいスタッフが、皆様とお会いできることを心よりお待ちしております。

【自立訓練ITリワーク天王寺の概要】

事業所名：自立訓練ITリワーク天王寺

住所：〒545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10-1 あべのベルタ6007号室

大阪メトロ谷町線「阿倍野駅」から徒歩1分

JR各線・大阪メトロ御堂筋線/谷町線「天王寺駅」から徒歩6分

サービスサイト：https://jiritsukunren-school.logz.co.jp/

■サービスコンセプト

THE BORDERLESS WORLD. ～「障害」という、線引きをなくす～

障害の有無に関わらず、自分らしく生き、自分らしく働くことを、世の中の当たり前にしたい。そんな想いをもちながら、就職とその定着を支援しています。プログラミングやWebデザインなどのITスキルに特化したカリキュラムを強みに、トレンドであるIT職種分野での障害者雇用を生んでいます。

■会社概要

【メンタルヘルスラボ株式会社について】

メンタルヘルスラボ株式会社は、「メンタルダウンしない世界を創る」というビジョンのもと、福祉事業、メディア事業、HR事業、Saas事業を展開しています。

福祉事業では、「障害という線引きをなくす」というミッションを掲げ、IT特化型就労移行支援や、児童発達支援事業などを展開しています。

所在地：東京都港区北青山2－7－13プラセオ青山ビル3階

代表者：代表取締役 古徳一暁

事業内容：福祉事業、フランチャイズ事業、障害者雇用クラウド事業、

福祉医療介護業界特化の転職プラットフォーム「メンラボジョブ」、

福祉医療介護業界特化のM&A仲介事業「メンラボM&A」

サイト：https://logz.co.jp/

自立訓練ITリワーク：https://jiritsukunren-school.logz.co.jp/

※正式記載方法に準じて「障がい」を「障害」と記載しています。

※１ 自立訓練（生活訓練）事業は、障害者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつ。地域生活を営むうえで、一定の支援が必要な方に向け、生活能力の維持・向上等のための支援を行う事業。