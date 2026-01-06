ポケモンカードのオンラインオリパ利用実態を調査！100人アンケートから見えた魅力と不安要素

合同会社KURABEYA

ポケモンカードのオンラインオリパとは、ネット上で独自に作成・販売される「オリジナルパック」の略称です。



高額レアカードを「当たり」として入れることで宝くじ感覚のワクワク感が味わえるのが魅力です。

では、実際にどれくらいの人がオンラインオリパを利用しているのでしょうか。

今回、20代～60代以上の男女100人にアンケートを実施したところ「利用したことがない」という人が33人おり、全体の3割以上を占めました。

67%の人は一度はオンラインオリパを経験しているものの、未経験者も約1/3存在する状況です。



ポケカ好きでも「オンラインオリパはまだ試したことがない」という方は意外と多いことがわかりました。

オンラインオリパの魅力

アンケートから見えてきたオンラインオリパの魅力として、まず特筆すべきはそのお手軽さです。わざわざカードショップへ行かなくても、スマホやPCから24時間いつでも購入・開封できる利便性が支持されています。



次に多かったのは、「狙っているカードが安価で当たる可能性がある」という回答です。高額なレアカードも、「オリパ経由なら相場より安く入手できるチャンスがある」こういった射幸性もユーザーを惹きつける要因となっているようです。

オンラインオリパへの不満・不安

アンケートでは特に「本当に当たりカードが封入されているのか分からない」という意見が54人もの過半数から挙がりました。

また「当たりの枚数・封入率が公開されていない／分かりにくい」という指摘や、「還元率（総額に対する当たり含むカード総額）が分からない」といった透明性への不満も目立ちました。

さらに「ギャンブル性が高い気がする」「お金を使いすぎてしまう／依存が心配」というように、射幸性の高さや依存リスクを懸念する意見も多く寄せられています。

信頼できるオンラインオリパの条件は？

では、ユーザーはどんな条件が満たされれば「このオンラインオリパは信頼できる」と感じられるのでしょうか。

このように、多くのユーザーは「中身や確率の透明性」と「運営者の情報開示・信頼感」を重視していることが分かります。

先述した不満・不安のアンケート結果で多く寄せられる意見が、業界全体として今後改善するべき課題点にもなっていることが見て取れますね。

実際にオンラインオリパを利用したい人はどれくらいいる？

では、ユーザーたちは今後オンラインオリパを続けて利用したいと考えているのでしょうか。それとも離れていくのでしょうか。

このように約半数の人は今後も積極的にオンラインオリパを楽しむつもりがあるようです。一方で、約20%の人はどちらかと言えばオリパ熱が冷めつつあるか、何らかの理由で控えようと考えています。

また、未経験者で興味を持っている層も一定数いるため、今後ユーザーが増えるか減るかは運営側の努力次第とも言えそうです。

まとめ

オンラインオリパは、自宅でも手軽に高額レアカードを狙える魅力的なサービスです。しかしその反面、当たり封入の透明性やギャンブル性の高さなどが指摘されています。

利用者の声からは「当たり確率の公開」「運営情報の開示」など信頼性向上を求める意見も出ており、業界全体で健全化が進めばより多くのユーザーを魅了するエンターテインメントになっていくでしょう。

■本リリースの引用・転載について

本リリースの引用・転載は、下記の条件を満たす場合に限り自由です。

１. 「オンラインオリパのアンケート調査」「合同会社KURABEYA 調べによると」など、引用元を明記すること

２. 以下ページのURLへのリンクを掲載すること

ー https://oripa-g-men.com/what-is-oripa/oripa-usage-status/(https://oripa-g-men.com/what-is-oripa/oripa-usage-status/)

３. 内容を改変しないこと

▼調査概要

調査対象：20代～60代以上の男女100人

調査項目：オンラインオリパに対する意識調査

調査日：2025年12月23日

調査方法：インターネット調査

▼会社概要

社名 ： 合同会社KURABEYA

HP ： https://kurabeya.co.jp/(https://kurabeya.co.jp/)

代表者 ： 福田 峻大

設立 ： 2025年6月13日

掲載記事：https://oripa-g-men.com/what-is-oripa/oripa-usage-status/(https://oripa-g-men.com/what-is-oripa/oripa-usage-status/)