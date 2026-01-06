『キングス・ワールドカップ・ネーションズ2026』アメリカ戦を終えた日本代表オーナー加藤純一氏へABEMAが独占インタビュー｜「アグエロに負けるつもりない」次戦アルゼンチン戦へ向けた覚悟を語る

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は日本時間2026年1月4日（日）より、ブラジルにて開催中の『キングス・ワールドカップ・ネーションズ2026』の日本戦全試合を無料生中継いたします。日本時間1月4日（日）に行われたグループステージ第1戦では、加藤純一オーナー率いる日本代表はアメリカ代表と対戦し2-5で敗北を喫しました。試合後、オーナーとして自らピッチに立ちPKを決めた加藤純一氏がインタビューに応じ、敗戦の悔しさや次戦への並々ならぬ決意を語りました。

▶【ABEMA】加藤純一独占インタビュー!初戦を終えて熱き想いを激白!

https://abema.go.link/5hlfd

■初戦は2-5での敗戦となりました。率直な心境をお聞かせください。

負けたことが悔しいというより、正直に言うと「俺が選んだ選手たちがこんなものか」と思われたことが悔しいですね。選手たちはまだ絶対に余力を残しているし、100%を出し切ったやつは多分一人もいない。普段触れない視聴者の皆さんがいる中で、その姿を発信していいのかと。「こんなもんじゃないんだよ、うちのチームは」という気持ちです。

■試合展開についてはどのように分析されていますか。

正直、戦略的には勝っていたと思います。ただ、少人数戦で最後の最後を決めきれず、逆に向こうに決められてしまうという、典型的な「負けパターン」にはめられて負けてしまいました。世界のトップレベルと同じ精神状態で戦わないと、技術云々の前のスタートラインにすら立てないと感じました。

■そんな劣勢の中、オーナー自身が蹴る「プレジデントPK」では見事ゴールを決めました。

チーム一番のピンチで、一番プレッシャーがかかる場面でこそ僕に打順を回してほしいと常々言っています。プレジデントである僕が全部背負うからと。実際、ゾーンに入っていたというか、スローモーションのように見えて「絶対にあそこに決める」と思って打ちました。40歳で未経験の日本人の“おじさん”に点を決められたら、相手チームにもダメージが入るでしょうし、何より選手たちに「俺は絶対に逃げないぞ」という姿勢を背中で見せたかったんです。

■次は強豪アルゼンチン戦が控えています。意気込みをお願いします。

人間って「ゾーン」ってあるじゃないですか、スポーツをやっていると。アドレナリン出過ぎて脳みそがおかしくなって、「こんなことできたっけ？」みたいな。昨日のPKとか最たる例なんですけど練習であんなところに決めたことないんです。でも「俺は絶対あそこに決める」って思って、本当にスローモーションのように打ったんですよ。選手たちは俺より絶対才能もあって努力もしてきたやつらなので、絶対できるはずだから。「脳みそのリミッター外してやれ！」って言いました。じゃないと多分勝てないですね。

サッカーファンの方に申し訳ないですけどアグエロに負けるつもりないので。雄聖が止めて俺がPK決めて、気持ち的には1-0からスタートしてるっていう感覚です。僕、アグエロ大好きなんですけど、大谷翔平も言ってたじゃないですか「憧れるのはやめましょう！」って。まさに僕もそれはあると思うんで、負けるビジョンは全く浮かばないですね。

「ABEMA」では、日本代表オーナーの加藤純一氏のゴールシーンを含む日本対アメリカ戦のハイライトおよびフルマッチを無料配信中です。また、続く第2戦アルゼンチン戦は1月8日（木）午前6時30分より生中継いたします。

また、「ABEMA」では日本戦の全試合を無料生中継するほか、各国全試合のハイライトを無料で配信中。世界で話題沸騰中の“新世代サッカー”をスマートフォンやテレビ、PCから、いつでもどこでもお楽しみいただけます。スピードと高い戦略性が問われる新感覚7人制サッカーにおいて、日本代表がどのような戦いを見せるのか。悲願のグループステージ突破、その先の頂きへ辿り着くことはできるのか？ぜひ「ABEMA」にて無料でお楽しみください。

▶【ABEMA】1.4 日本vsアメリカ ハイライト|キングス・ワールドカップ・ネーションズ 2026

https://abema.tv/video/episode/778-1_s10_p65

■『キングスワールドカップネイションズ2026』 ABEMA中継概要

グループステージ第1戦 vsアメリカ

放送日時：2026年1月4日（日）午前4時30分～（日本時間）

視聴URL：https://abema.tv/live-event/740c25a3-bfae-4c00-bee8-b70df7271aec

グループステージ第2戦 vsアルゼンチン

放送日時：2026年1月8日（木）午前6時30分～（日本時間）

視聴URL：https://abema.tv/live-event/4eca3991-4d80-4257-b957-81558bc0d4a2

グループステージ第3戦 vsドイツ

放送日時：2026年1月11日（日）※時間未定

視聴URL：https://abema.tv/live-event/9939543a-932c-4d8a-977a-4a951419d7c0

