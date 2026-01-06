Felo、グローバル化するゲーム・コンテンツ制作現場を支援する次世代多言語AI検索エンジンとしてTOKYO DIGICONXに出展

Felo株式会社

AI検索エンジン「Felo」を提供するFelo株式会社（本社：東京都千代田区）は、2026年1月8日～10日にかけてに東京ビッグサイトで開催されるTOKYO DIGICONX（第3回TOKYO XR・メタバース＆コンテンツビジネスワールド）に出展いたします（ブース番号：CO-18）

Feloは、幅広い業界・用途で活用されている多言語AI検索エンジンです。なかでも近年、ゲーム業界やコンテンツ制作業界においては、グローバル展開の進行を背景として、企画立案やリサーチ、海外市場の情報収集など、制作・ビジネスのさまざまな場面で多言語AI検索エンジンFeloが活用されるケースが増えています。こうしたグローバルな現場における情報探索や意思決定の効率化を支援できる点も、Feloの特長のひとつです。本展示では、ゲーム・映像・XR・IPビジネスに携わる企業やクリエイターに向け、Feloがどのように日々の制作・ビジネス業務を支援できるかを紹介します。

■出展概要

公式サイト :https://xr-meta-biz.tokyo/

ブースでは、AI検索エンジン「Felo」をはじめ、複数のAIエージェントが協働するドキュメント統合プラットフォーム「LiveDoc」など、Feloが提供する各種プロダクトや機能を紹介します。

Feloは、多言語AI検索およびLiveDocをはじめとする独自のナレッジ活用機能を通じて、ゲーム業界およびコンテンツ制作業界における創作・開発プロセスを支援するツールです。

ゲーム分野では、グローバル展開におけるリサーチやマーケティング戦略策定にご活用いただけます。海外市場ごとのゲームトレンドや競合作品の動向、ユーザーの反応など、海外展開に必要な多言語情報を横断的に収集・整理、これにより、国や地域ごとの市場特性を踏まえたローカライズ方針の検討を効率的に進めることが可能です。また、そうしたリサーチ結果を「LiveDoc」で一つの資料としてまとめることで、開発、マーケティング、パブリッシャーなど関係者間での情報共有がしやすくなり、海外向け展開における意思決定をスムーズにします。

コンテンツ制作の分野においても、Feloは脚本・企画立案時のリサーチやアイデア整理を支援するとともに、打ち合わせ内容を提案資料や構成案として即座に可視化し、制作現場におけるスピードと品質の両立を実現します。

Feloは、ゲーム・コンテンツ制作における企画から開発、翻訳、運用まで、一気通貫で支える多言語AIナレッジ基盤として、クリエイティブワークフローの効率化に貢献してまいります。

本展示会では、ゲーム業界や映像・XRをはじめとするコンテンツ制作分野における活用例の一つとして、企画立案時の情報収集、世界観設計やリファレンス調査、海外市場やグローバルトレンドのリサーチなどを想定したデモ展示も行う予定です。多言語情報を含む調査や、生成AIを活用した要点整理・比較といったプロセスを通じて、制作現場やビジネス検討の効率化にどのように寄与できるのかを具体的に紹介します。

■展示会概要

TOKYO DIGICONX（TOKYO XR・メタバース＆コンテンツビジネスワールド）は、ゲーム、映像、アニメ、XR、メタバース、AI、Web3など、デジタルコンテンツ産業を横断する事業者やクリエイターが一堂に会する展示商談会です。

制作・開発領域だけでなく、IP活用、海外展開、コンテンツビジネスの新規創出を視野に入れた企業間連携や情報交換の場として位置づけられており、展示・商談に加えて、ピッチイベントやセミナーなどを通じて、最新動向と実践的な知見が共有されます。

第3回となる今回は、コンテンツ産業の次の成長領域として注目されるXR・メタバース領域を中心に、ゲーム・エンターテインメント産業との融合がより強く意識された構成となっています。

開催概要

日程：（ ビジネスデイ ） 令和8年1月8日（木）・9日（金） 10：00～18：00

（ パブリックデイ ） 令和8年1月10日（土） 10：00～17：00

会場： 東京ビッグサイト 南3・4ホール

主催： XR・メタバース等産業展実行委員会

【構成】東京都、(一社)ＸＲコンソーシアム、(一社)Metaverse Japan、東京商工会議所

協賛： 一般社団法人東京都情報産業協会／一般社団法人日本DX地域創生応援団／株式会社トランスファーデータ／株式会社SandBox／TOPPANトラベルサービス株式会社／プレゼンジャパン／XPAND株式会社

■Feloについて

Felo株式会社は、東京を拠点とするAIスタートアップ企業であり、革新的なAI検索エンジン「Felo」を開発・提供しています。Feloは、グローバルな情報アクセスを可能にし、言語の壁を越えた新しいコミュニケーション手段として注目を集めています。2025年、Feloは企業向け検索プロダクト「Felo Enterprise」を発表し、企業の内部データ検索や市場調査の効率化を支援し、より高度な情報活用を実現します。さらに、企業向けの「Agent Store」も提供を開始し、各企業のニーズに応じたカスタマイズ可能なAIエージェントの導入を可能にしました。

Felo導入企業の活用事例

コンサルティング業界 ：社外ナレッジの横断検索・提案資料作成支援

金融業界 ：企業・市場の分析、競合情報の自動要約

人材業界 ：求人原稿・職務経歴書の生成、業界調査

製造業 ：製品比較調査、市場動向レポート作成

教育・研究機関 ：学術論文の要約、研究テーマのリサーチ支援

Feloは今後も、AI技術を活用した革新的なソリューションを提供し、企業の業務効率化とDX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートしていきます。

https://felo.ai/ja/search

■会社概要

Feloは、日本市場に特化したEnterprise AIアプリケーションのリーディングカンパニーとして、これからも企業のイノベーション創出と業務基盤の高度化を支援していきます。

社 名 Felo株式会社

所在地 東京都千代田区丸の内１丁目５－１ 新丸の内ビルディング10階

設立年月 2024年7月16日

運営 URL https://felo.ai/ja/search

