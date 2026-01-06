【2026年 年頭所感】株式会社WeBridge、「マーケティングで世界をつなぎ、未来をつくる」ビジョンのもと、グローバル・マーケティング支援を加速

株式会社WeBridge

謹んで新春のお慶びを申し上げます。 旧年中は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2026年の幕開けに際し、株式会社WeBridge（以下、当社）は改めて自社の存在意義を定義し、さらなる飛躍を期する決意を表明いたします。

「マーケティングで世界をつなぎ、未来をつくる」

当社は創業以来、社名にある「Bridge（架け橋）」の通り、企業と市場、そして人と人を結びつけることを使命としてまいりました。

現在、テクノロジーの進化により、世界はかつてないほど密接に繋がっています。しかし同時に、情報の氾濫や文化的な障壁によって、本当に価値のあるものが届くべき場所に届かないという課題も散見されます。

私たちは、このビジョンを掲げ、単なる宣伝や集客の支援に留まらず、以下の3つの価値を提供してまいります。

世界をつなぐ 国境や言語の壁を越え、日本が誇る価値を世界へ、世界の革新的な価値を日本へと繋ぐ「グローバル・マーケティング」を強化します。

未来をつくる 短期的な利益追求ではなく、持続可能な社会の実現に向けた、次世代のスタンダードとなるマーケティング手法を確立します。

架け橋となる クライアント企業様の最高のパートナーとして、複雑な市場環境において「最適解への道筋」を示す存在であり続けます。

本年も、変わらぬご指導、ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

令和8年 株式会社WeBridge



《会社概要》

会社名：株式会社WeBridge

代表者名：代表取締役 白井 俊久

所在地：〒163-0649 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49階

事業内容：1. デジタルマーケティング事業

2. WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業

3. 採用コンサルティング事業

4. 広告代理業及び各種の宣伝に関する事業

5. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

電話番号：03-4500-3724

コーポレートサイトURL : 株式会社WeBridge(https://webridge.co.jp/)

MEOサービスサイトURL : MEO対策ならMEO GENIUS(https://webridge.co.jp/meo-genius/)

SEOサービスサイトURL : SEO対策ならSEO GENIUS(https://webridge.co.jp/seo-genius/)

LLMOサービスサイトURL : LLMO対策ならLLMO GENIUS(https://webridge.co.jp/llmo-genius/)