【資格の学校TAC】USCPA講座 オンラインセミナー「初めての方のUSCPA～TAC×Beckerで短期合格を実現」2026年1月10日(土)11:00開催！

充実したパンフレットでUSCPAやTACのことが良くわかる！
会計力×英語力！これからのキャリアが開ける！
キャリアアップや将来のために資格を取得したい方、そして、USCPAにご興味をお持ちの方を対象に、USCPAの魅力やTACの特長点、そして、業界大手のBeckerとの協力で提供する教材の魅力などもセミナーでお伝えいたします。
■セミナー概要
・日時：2026年1月10日（土）11:00～12:00
・所要時間：約60分
・参加者特典：【アンケート回答者全員に進呈】
≪ TAC入会金10,000円免除券 & USCPA講座受講料20,000円割引券 ≫
・その他：質疑応答を実施・見逃し配信あり
「～合格したら～受講料≪最大≫全額返金キャンペーン」実施中！
2026年1/12(月・祝)まで実施中！
受講開始から2年以内に全4科目に合格すると受講料を全額返金する、受験生バックアップキャンペーンを実施しております。
※対象コースには通常時でもお得な「公認会計士・税理士受験経験者割引」「USCPA受験経験者割引」があります。当割引の対象となる方は上記では15万円合格祝賀金進呈となります（受講料全額返金は対象外）
まずは資料でじっくり確認！
USCPAの魅力や試験制度、またTACのコースの特長も知ることができるパンフレットをメールでお届けいたします。登録は簡単。ご興味のある方は是非、ご利用ください。
《会社概要》
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/(https://www.tac-school.co.jp/)