システムサービスから「そらジロー」のプライズが2026年1月より連続展開決定！
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「そらジロー」のプライズ商品を2026年1月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆そらジロー ボールチェーン付きぬいぐるみ
【アミューズメント専用景品】
約10cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】そらジロー ボールチェーン付きぬいぐるみ
【種類】全3種
【登場時期】2026年1月4週より順次登場予定
【導入店情報】fans.co.jp/event/2601_sj_SS16591
※無くなり次第終了となります。
◆そらジロー カラビナ付きぬいぐるみポーチ
【アミューズメント専用景品】
約13cmサイズのポーチ。
＜商品詳細＞
【商品名】そらジロー カラビナ付きぬいぐるみポーチ
【種類】全3種
【登場時期】2026年2月2週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
◆そらジロー ダイカットバッグ
【アミューズメント専用景品】
約20cmのダイカットバッグ。
＜商品詳細＞
【商品名】そらジロー ダイカットバッグ
【種類】全3種
【登場時期】2026年3月2週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
■著作権表記
(C)NTV
■そらジローアニメ公式サイト
https://www.ntv.co.jp/sorajiro/
■日テレ【気象・防災】そらジローX/旧Twitter）
https://x.com/ntvsorajiro
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp/
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
https://x.com/FANSCLUB_SS
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。