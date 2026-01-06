システムサービスから「そらジロー」のプライズが2026年1月より連続展開決定！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「そらジロー」のプライズ商品を2026年1月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆そらジロー ボールチェーン付きぬいぐるみ

【アミューズメント専用景品】

約10cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】そらジロー ボールチェーン付きぬいぐるみ

【種類】全3種

【登場時期】2026年1月4週より順次登場予定

【導入店情報】fans.co.jp/event/2601_sj_SS16591

※無くなり次第終了となります。

◆そらジロー カラビナ付きぬいぐるみポーチ

【アミューズメント専用景品】

約13cmサイズのポーチ。

＜商品詳細＞

【商品名】そらジロー カラビナ付きぬいぐるみポーチ

【種類】全3種

【登場時期】2026年2月2週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

◆そらジロー ダイカットバッグ

【アミューズメント専用景品】

約20cmのダイカットバッグ。

＜商品詳細＞

【商品名】そらジロー ダイカットバッグ

【種類】全3種

【登場時期】2026年3月2週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

■著作権表記

(C)NTV

■そらジローアニメ公式サイト

https://www.ntv.co.jp/sorajiro/

■日テレ【気象・防災】そらジローX/旧Twitter）

https://x.com/ntvsorajiro

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp/

■システムサービス公式（X/旧Twitter）

https://x.com/FANSCLUB_SS

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。