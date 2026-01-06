システムサービスから「そらジロー」のプライズが2026年1月より連続展開決定！

写真拡大 (全4枚)

システムサービス株式会社


システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「そらジロー」のプライズ商品を2026年1月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆そらジロー　ボールチェーン付きぬいぐるみ


【アミューズメント専用景品】



約10cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】そらジロー　ボールチェーン付きぬいぐるみ


【種類】全3種


【登場時期】2026年1月4週より順次登場予定


【導入店情報】fans.co.jp/event/2601_sj_SS16591


※無くなり次第終了となります。




◆そらジロー　カラビナ付きぬいぐるみポーチ


【アミューズメント専用景品】



約13cmサイズのポーチ。

＜商品詳細＞


【商品名】そらジロー　カラビナ付きぬいぐるみポーチ


【種類】全3種


【登場時期】2026年2月2週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。




◆そらジロー　ダイカットバッグ


【アミューズメント専用景品】



約20cmのダイカットバッグ。

＜商品詳細＞


【商品名】そらジロー　ダイカットバッグ


【種類】全3種


【登場時期】2026年3月2週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。





■著作権表記


(C)NTV



■そらジローアニメ公式サイト


https://www.ntv.co.jp/sorajiro/



■日テレ【気象・防災】そらジローX/旧Twitter）


https://x.com/ntvsorajiro



■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp/



■システムサービス公式（X/旧Twitter）


https://x.com/FANSCLUB_SS




※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。