¿·ÀßVTuber¥°¥ëー¥×¡Ø¥¨¥Æ¥£¥×¥í¡Ù¥Ç¥Ó¥åー¤Þ¤Ç¤¢¤È4Æü¡ª½é¤ªÈäÏªÌÜ¤ÏYouTube¤Ç1·î10Æü(ÅÚ)20»þ¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï¡ª³Æ¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Æ¥£¥¶ーPV¤â¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡ª
VTuber»öÌ³½ê¡ÖEtileProduction¡Ê¥¨¥Æ¥£¥×¥í¡Ë¡×¤«¤é1´üÀ¸3Ì¾¤¬1·î10Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡ªËèÆüshortsÅê¹Æ¤â·ÑÂ³Ãæ¡ª
2025Ç¯7·î7Æü¤«¤éX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢12·î11Æü¤«¤éËèÆüYouTube¤Ç¤ÎshortsÅê¹Æ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÈäÏªÌÜÇÛ¿®¤Î1·î10Æü¤Þ¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯3Ì¾¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Æ¥£¥¶ーPV¸ø³«Ãæ¡ª
¢£À±ÄÏ¥¼¥Î¡Ê¤Û¤·¤Å¤« ¤¼¤Î¡Ë
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=LgoDWr4pEnA ]
X¡§https://x.com/hoshizukazeno
YouTube¡§https://www.youtube.com/@HoshizukaZeno
ÃÂÀ¸Æü¡§8·î6Æü
Ç¯Îð¡§ÉÔ¾Ü
¿ÈÄ¹¡§168cm
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥«¥ª¥ß¥óÀèÀ¸¡Ê@kaoming775(https://x.com/kaoming775)¡Ë
¥¹¥Èー¥êー¡§¥¼¥Î¤Ï³¤¤Î²Ì¤Æ¤ò×Ç×Ó¤¤¡¢¸Å¤Ó¤¿Íå¿ËÈ×¤òÍê¤ê¤ËÌÜÅª¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢ÅÁÀâ¤ÎÍå¿ËÈ×¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢»ç¤Î±©º¬¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤ë¡£
¿Ë¤Ï·ã¤·¤¯ÍÉ¤ì¡¢°ìÊý¸þ¤ò¼¨¤¹¨¡¨¡¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÀ¤³¦¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©¡×
¤½¤¦Ä¾´¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èà½÷¤ÏÊâ¤½Ð¤·¤¿¡£
¢£ÀêÍõ¤Þ¤¤¤Ê¡Ê¤¦¤é¤é ¤Þ¤¤¤Ê¡Ë
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=kPTf03Y9Yy8 ]
X¡§https://x.com/uraramaina
YouTube¡§https://www.youtube.com/@UraraMaina
ÃÂÀ¸Æü¡§6·î29Æü
Ç¯Îð¡§16ºÐ
¿ÈÄ¹¡§142cm
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤Ï¤ëÀãÀèÀ¸¡Ê@haruyuki_nijyou(https://x.com/haruyuki_nijyou)¡Ë
¥¹¥Èー¥êー¡§¤¢¤ëÌë¡¢¤Þ¤¤¤Ê¤ÏÀê¤¤¤ÇÀ±¡¹¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¼þ´ü¤Çµ±¤¯À±¤¬¡Ö½Ð²ñ¤¤¡×¤ÎÍ½Ãû¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¶Ã¤¯Èà½÷¤ÎÁ°¤Ë¡¢À±¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯ÀÄ¤¤±©º¬¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤ë¡£
±©¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Þ¤¤¤Ê¤ÏÈù¾Ð¤ß¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÊâ¤½Ð¤¹¨¡¨¡¡£
¡Ö¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÀ±¿Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¢£ÌªÇµ¤·¤È¡Ê¤ß¤Ä¤Î ¤·¤È¡Ë
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=1BnjmRUVgIM ]
X¡§https://x.com/mitsunoshito
YouTube¡§https://www.youtube.com/@MitsunoShito
ÃÂÀ¸Æü¡§3·î4Æü
Ç¯Îð¡§20ºÐ
¿ÈÄ¹¡§157cm
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃÝ²Ö¥Îー¥ÈÀèÀ¸¡Ê¡÷nano_phan(https://x.com/nano_phan)¡Ë
¥¹¥Èー¥êー¡§¤·¤È¤Ï¥Ð¥¤¥Èµ¢¤ê¤Ë¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ÆÍÁ³¡¢¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯²«¿§¤¤±©¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¸«³«¤¯¡£
ÆÀ°Õ¤Î¥¯¥ìー¥ó¥¹¥¥ë¤Ç±©º¬¤ò½¦¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¾®¤µ¤ÊÁêËÀ¥í¥ó¤¬¥°¥¤¥°¥¤¤È¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Þ¤À¥Ð¥¤¥È½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ª¡©¡×¤È¾Ð¤¤¡¢±©º¬¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤Þ¤ÞÊâ¤½Ð¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¡¢Èà½÷¤ÎËèÆü¤ò¾¯¤·¤º¤Ä»É·ã¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
½éÇÛ¿®¤Î¾ÜºÙ
1·î10Æü¡ÊÅÚ¡ËÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
20¡§00～¡¡ÀêÍõ¤Þ¤¤¤Ê¡ÊÇÛ¿®ÀèURL¡§https://www.youtube.com/@UraraMaina¡Ë
20¡§30～¡¡ÌªÇµ¤·¤È¡ÊÇÛ¿®ÀèURL¡§https://www.youtube.com/@MitsunoShito¡Ë
21¡§00～¡¡À±ÄÏ¥¼¥Î¡ÊÇÛ¿®ÀèURL¡§https://www.youtube.com/@HoshizukaZeno¡Ë
21¡§30～¡¡½é¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¡ÊÇÛ¿®ÀèURL¡§https://www.youtube.com/@EtileProduction_official¡Ë
EtileProuction¡Ê¥¨¥Æ¥£¥×¥í¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Etile¡Ê¥¨¥Æ¥£ー¥ì¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Í³¡×¤È¡Ö¸þ¾å¿´¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
EtileProduction¤Ï¡¢VTuber¤È¤¤¤¦Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿ÉñÂæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡È¹¥¤¡É¤ä¡ÈÌÜÉ¸¡É¤òÂº½Å¤·¡¢¼«Í³¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯±©¤Ð¤¿¤±¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»öÌ³½ê¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤È²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤äµ»½Ñ¤ò½ÀÆð¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ËüÁ´¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤¬EtileProduction¤ÎÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°X¡§https://x.com/EtileProduction
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@EtileProduction_official
¸ø¼°HP¡§https://etile-production.com/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï²¼µ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
info@etile-production.com