【谷川岳ヨッホ】雪山登山デビュー！気軽に楽しく技術と知識を学べる「雪山登山スクール」を今シーズンも開催

星野リゾート雪山登山スクールのレッスンの様子

年間を通して、登るだけではない山の魅力に触れあえるスポット「谷川岳ヨッホ by 星野リゾート」では、2026年1月11日より、雪山登山の初心者が、オリジナルメソッドで気軽に楽しく技術と知識を学べる「雪山登山スクール」を開催します。登山者が憧れてやまない雪山の魅力に、安全かつ楽しく触れてほしいという想いで、みなかみ町を拠点に活動する「みなかみ山岳ガイド協会」と共同で開発しました。オリジナルメソッドの講習は雪山について学ぶ座学から、装備の使い方、雪上歩行までを学べる内容です。今シーズンは自身の上達度合いがわかるレッスンカルテや月ごとでテーマの異なる特別レッスンが登場。雪山登山の必需品であるアイゼンのレンタルもあり、気軽に楽しく雪山登山に触れることができます。

背景

昨今の登山ブームから雪山登山に挑む若年層登山者の遭難数が増えています（＊1）。日本百名山の一つである谷川岳は首都圏から好アクセスながら、絶景の雪山登山を楽しめることから夏だけではなく雪山登山でも人気の山域です。特に晴天率が高まる3月以降は初心者を含む雪山登山者で賑わいます。しかしながら、十分な装備や知識がないまま入山しようとし、スタッフが注意喚起を行う事例が続出しています。また、雪山登山を始める際に、独学や知り合いから技術を教わる方が大半で（＊2）スキルに不安を覚えている人が多いという現状があります。そこで「雪山登山初心者がより安全に登山を楽しめるきっかけを提供したい」という想いで、谷川岳に精通したみなかみ山岳ガイド協会と共に本プログラムを考案しました。雪山登山に関する正しい知識や技術を本プログラムで伝えることで、雪山登山の安全啓蒙や山岳遭難の減少、雪山登山の魅力発信を目指します。

＊1 YAMA HACK記事「遭難者が一気に若年齢化！データで見る冬山登山に潜むリスク」より

＊2 ヤマケイオンライン「登山者の冬の活動に関するアンケート」より

特徴１ 谷川岳に精通した「みなかみ山岳ガイド協会」が開発したオリジナルメソッドのレッスン

ガイドによる、研修の様子

雪山登山スクールのプログラムを開発したのは、みなかみ町を拠点に活動する「みなかみ山岳ガイド協会」です。谷川岳に精通した協会所属のガイドによる本プログラムは、リスクマネジメントをした雪山登山技術はもちろん、冬の谷川岳のすばらしさを知ってもらう内容です。レッスン中は雪山登山をすでに始めている方も、雪山登山の技術について、登山のプロに気軽に質問することができます。谷川岳を知り尽くしたみなかみ山岳ガイド協会だからこそ、教えてもらえる谷川岳の魅力にも注目です。

特徴2 受講者のレベルやニーズに合わせた多彩なレッスン【NEW】

山岳ガイドの雪山装備についての座学歩行技術のレッスン

本プログラムでは、受講するゲストのレベルやニーズに合わせたレッスンを用意しています。「座学」では雪山での服装や持ち物など装備について、学びます。プロのガイドの装備を実際に見せてもらいながら実用的なアドバイスを聞くことができます。「実技」は、雪山で転ばずに安全に歩く歩行技術をベースに考えられていて、着実に雪山デビューができる構成です。今シーズンは新たに月ごとに特別レッスンが登場し、雪山にまつわるリスクマネジメントに特化したレッスンや、雪山を満喫する調理レッスンなど多彩なプログラムを実施します。

【入門編】

実技と座学を織り交ぜた内容です。

実際に雪山で、アイゼンの履き方やアイゼンの歩行基礎など、転ばないための雪上歩行技術をレクチャーします。さらに雪山に精通したガイドが、登山の服装や持ち物を実際に披露しながら紹介します。

【初級編】

入門編で実施した内容を急斜面で実施します。より自主的な体験を促すコースです。

・歩くルートを考えよう

・スムーズなアイゼンの装着

・急斜面での雪上歩行技術を複数練習しよう

・ピッケルの持ち方、使い方

・イレギュラーな環境での対応（滑落停止、ラッセル歩行）

【特別編】

・雪崩サーチレスキュー、基本の「き」～AvSAR＊基礎1日コース～

・意外と知らない「ツェルト」活用講座～緊急時にこれだけは知っておきたいビバーク技術～

・雪山で何食べる？｜山岳ガイドの秘蔵レシピも公開！雪山メシ講座

特徴３ 雪山登山の技術習得具合がわかるレッスンカルテ【NEW】

「みなかみ山岳ガイド協会」と共同で、雪山登山スクールのレッスンカルテを新たに開発しました。自身の登山技術の上達を可視化することができ、さらなる上達をサポートします。また、レッスン講師からの受講者に向けたアドバイスもレッスンカルテに記載することができ、受講後もカルテを見直すことで上達のためのポイントを振り返ることができます。

特徴４ プログラム参加者限定の雪山登山用具のレンタル

雪山登山にはアイゼンやピッケルなど多くの装備が必要です。雪山登山を始める上で、装備をすべて揃えることがハードルになるケースも少なくありません。そこで、より気軽に参加してもらえるようプログラム参加者向けに、雪上歩行には欠かせない12本歯アイゼンのレンタルを行います。株式会社キャラバンの取り扱う「CAMP」は、イタリア北部発祥の老舗メーカーであり、多くの雪山登山者に愛されるアイゼンです。

■12本歯アイゼンレンタル

料金：2,000円（１回あたり）

備考：雪山登山スクール参加者限定

「雪山登山スクール」概要

日程：〈入門・初級編〉2026年1月11日、24日、2月7日、21日、3月21日、28日

〈特別編〉2026年1月12日、2月22日、3月22日

時間：午前の部 9:00～11:30、午後の部 13:00～15:30（約2時間30分）

特別編 レッスンにより異なる（1日想定）

料金：入門編 7,700円（税込）

初級編 8,800円（税込）

特別編 12,000円（税込み）

＊別途ロープウェイ往復乗車券が必要です。

人数：1レッスンにつき最大７名（最少催行人数４名）

場所：ビューテラスてんじん（座学）、天神平～天神峠周辺（実技）

予約：公式サイト（https://tanigawadake-joch.com/）にて3日前17:00まで受付。

谷川岳ヨッホ by 星野リゾート

標高1,500m地点から望む谷川岳山頂

「ヨッホ(joch)」はドイツ語で「鞍部(あんぶ)」という意味。日本百名山・谷川岳中腹の鞍部に位置する谷川岳ヨッホは、「360度天空公園」をコンセプトに、登るだけではない山の魅力を提案します。

首都圏から2時間、ロープウェイとリフトで上ると、そこは標高1500mの別天地。四季折々の絶景に、名物山グルメ、気軽に自然を満喫できるアクティビティと山を楽しむ出会いが待っています。

所在地 ：〒379-1728 群馬県利根郡みなかみ町湯檜曽湯吹山国有林

電話 ：0278ｰ72ｰ3575

アクセス：JR上越新幹線上毛高原駅から車で約25分

ＵＲＬ ：https://tanigawadake-joch.com/




