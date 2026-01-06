Toi Toi Toi、新メンバー萩田こころ・山田せいあを迎えた新体制で新春公演――新曲全4曲を初披露＜PEAK SPOT主催ライブ・PEAK SPOT JOIN Vol.3 - 新春SP -＞

株式会社AbemaTV萩田こころ（赤色）山田せいあ（青色）

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年1月5日（月）に開催されたPEAK SPOT主催ライブ『PEAK SPOT JOIN Vol.3 - 新春SP -』の模様をお届けいたします。本公演では、Toi Toi Toiが新メンバーの萩田こころ、山田せいあを迎えた新体制として初めてステージに立ち、新曲全4曲を初披露。メンバーそれぞれの想いとともに、新たなスタートを強く印象づける一夜となりました。

本イベントは、PEAK SPOT所属グループが一堂に会する特別ライブ第3弾として開催され、冒頭にはlog youが登場。フレッシュかつ力強いパフォーマンスで会場を温めると、MCでは2026年6月10日にSpotify O-EASTで1stワンマンライブを開催することを発表し、大きな拍手が送られました。続くToi Toi Toiの登場により、会場の空気は一気に張り詰めた期待感へと変わっていきます。

Toi Toi Toiは、新体制お披露目のステージとして「きみさがし」からライブをスタート。これまでの歩みと、これから進む未来を探すような歌詞が、静かに観客の心に染み渡ります。続く「ねえ、だって。」では、揺れる感情や本音を抱えたまま前へ進む姿を等身大で表現し、会場との距離を一気に縮めていきました。

「君を好きになってから」では、誰かを想うことで変化していく心情を丁寧に描き、新体制となった今のToi Toi Toiが届ける“現在地”を鮮明に刻み込みます。そしてラストに披露された「Toi et Moi -涙の痕が熱い理由-」では、別れや葛藤を越えた先に残る想いを情感豊かに歌い上げ、フロアは静かな感動に包まれました。

MCでは、新メンバーとして加入した萩田こころと山田せいあが、それぞれの言葉でファンに想いを伝えました。萩田は「一度は活動を辞めようと思っていた時にToi Toi Toiと出会い、こうしてステージに立てることを幸せに思う」と語り、再び夢を掴んだ喜びを噛みしめました。山田は、過去に卒業を伝えていたことに触れながら、「またこうして会えて嬉しい。キラキラした未来を皆さんと一緒に突き抜けていきたい」と、一言一言噛みしめるように決意を表明し、会場からは温かな声援が響き渡りました。さらに、リーダーの谷屋杏香からは、新体制お披露目に駆けつけたファンへの感謝と、1月11日（日）にlog youとのツーマンライブを開催することが告げられました。

イベントのトリを務めたfav meは、持ち前のエネルギッシュなステージで会場の熱気を最高潮へと導きました。5月18日に豊洲PITで1周年記念ワンマンライブを開催すること、さらに1stシングルCD『すきなんかじゃ…にゃい！』がBillboard JAPAN週間シングル・セールス・チャートで首位を獲得したことも改めて報告され、PEAK SPOT全体の勢いを印象づける締めくくりとなりました。

全グループおよび楽曲の披露を終えた終盤には、fav meの小野寺梓がセンターに立ち、「今年はPEAK SPOTという存在を、より多くの方に知っていただきたい」と力強く宣言。それにあわせて、PEAK SPOT東名阪ツアーの開催決定が発表されました。

ツアーは、2026年2月14日（土）に大阪・amHALL、3月1日（日）に名古屋・インターナショナルレジェンドホール、そして3月22日（日）に東京・池袋harevutaiでのファイナル公演を予定しています。

さらに大阪公演では、出演する3組すべてが「新曲」と「新衣装」を披露することも告知され、この日最大の歓声が会場を包み込みました。PEAK SPOTとしての次なる展開を強く印象づける発表となり、イベントは大きな期待感とともに幕を閉じました。

本公演は「ABEMA」にて無料配信中です。なお、2026年2月4日（水）18時30分まで、「ABEMA」でいつでも無料でご視聴いただけます。

＜SET LIST＞

log you

01 Beyond the Dream

02 あんぐりーガール

03 LET'S GO TO THE TOP

04 変更線

05 ろぐいん・ろぐゆー！

Toi Toi Toi

01 きみさがし

02 ねえ、だって。

03 君を好きになってから

04 Toi et Moi -涙の痕が熱い理由-

fav me

01 ケーキを食べればいいんじゃない！？

02 ストレイト・ストライド

03 ギュッてして！

04 蒼のラブレター

05 アストラ

06 Stage of the Future

■ABEMA「PEAK SPOT JOIN Vol.3 - 新春SP -」 配信概要

日程：2026年1月5日（月）

配信日時：2026年1月5日（月）18:30～

配信URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/Dqasamfry1RNzb

出演

fav me / Toi Toi Toi / log you

■「Toi Toi Toi（トイ トイ トイ）」について

発起人・朝倉未来のもと、新しい未来のテレビ「ABEMA」とアソビシステムが手掛けたガールズグループオーディション番組『Dark Idol』より誕生したアイドルグループToi Toi Toi（トイトイトイ）。

2025年4月4日、デビュー記念公演「ッスッゴイライブ」にてステージデビューを果たし、同年4月30日にはアソビシステムのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に2ndグループとして加入。

2026年1月5日より、新メンバーとして萩田こころ、山田せいあを迎え、7人体制の新体制で活動を開始。

現在のメンバーは、一条カオリ（オレンジ色）、さくらもも（ピンク色）、谷屋杏香（水色）、萩田こころ（赤色）、橋本萌花（紫色）、星野ティナ（レモンイエロー）、前垣さら（ミントグリーン）、山田せいあ（青色）の8名。（※）

グループ名「Toi Toi Toi」は、「大丈夫、上手くいくよ」という意味を持ち、相手の幸せを願うドイツのおまじないに由来。

「Be Alright」をコンセプトに、これまでの歩みも抱きしめながら、新たな一歩を踏み出していく。

※星野ティナは活動休止中のため、現在は7名で活動中

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

