【神戸紅茶】甘く香るチョコレートとカカオの深みをもたせた、バレンタイン限定『ショコラティー』が新登場！

【甘いチョコレートの香りと本格的なカカオの深みある味わいをお届け】

株式会社ジーライオンカカオニブの奥深い味わいと甘いチョコレートの香りが溶け合う、贅沢な『ショコラティー』

バレンタインにふさわしいチョコレートの甘い香りと、カカオの奥深い味わいにアッサムのコクを重ねたとっておきの一杯。紅茶の豊かな香りにショコラの甘美な余韻が溶け合う、この季節だけの特別なブレンドです。 誰かに贈りたくなる、そして自分も満たされる、とっておきのティータイムをお届けします。

香りに深みが増した『ショコラティー』■ショコラティー

毎年大人気のバレンタインティーが、今年はさらに深みを増して登場。 アッサムCTCとオレンジペコーの香りとコクも楽しみながら、チョコレートの甘い香りがそっと寄り添う、心ほどける味わいです。 さらにカカオニブを加えることで、ビターな香りが甘さに深みを添え、上品な余韻を生む味わい。 ミルクを注ぐと、ふくよかなコクが際立ちます。 ひと口ごとに広がる甘やかな香りが、特別なひとときを演出し、ギフトにも喜ばれるバレンタインにとっておきの紅茶です。 大切な人と過ごす時間に、ほっとする一杯はいかがですか？

カカオニブ入りの茶葉【茶葉をリニューアル！ブレンドに磨きをかけ、本格的なチョコレートを再現！】

甘く濃厚な香りのアッサムオレンジペコーに、渋味、コク味、旨味を極めた力強い味わいのアッサムCTCのを重ねました。今年はさらにカカオニブを加え、立体的な深みをプラス。ショコラの魅力がよりいっそう引き立つ仕上がりとなっております。

【ショコラの魅力を上品に描いたパッケージ】

カカオとリーフのイラストを、深みのあるビターブラウンとゴールドで描き、大人な上質感をまとったデザインに仕上げました。カカオの持つ落ち着いた魅力をそのままパッケージに映し、手に取る瞬間から特別感を演出します。個包装タイプで保存性にも優れています。気品のあるデザインで贈り物にも最適です。

【オンラインショップ限定のバレンタイン限定セットも登場！】

■ショコラティー＆粒いちごジャムセット

チョコレートのように甘く香るショコラティーと、国産無添加のいちごジャムを組み合わせた、バレンタイン限定セットです。 紅茶を淹れた瞬間にふわりと立ちのぼるショコラの香りと、いちご本来の甘酸っぱさが詰まったジャムのやさしい味わいが、特別なひとときをそっと彩ります。

チョコレートのように甘く香るショコラティーと、国産無添加のいちごジャムを組み合わせた、バレンタイン限定セットです。 紅茶を淹れた瞬間にふわりと立ちのぼるショコラの香りと、いちご本来の甘酸っぱさが詰まったジャムのやさしい味わいが、特別なひとときをそっと彩ります。

大切な方への贈り物にも、日々を頑張る自分への小さなご褒美にも寄り添うギフトになっております。

バレンタイン限定セットが登場！国産無添加の粒いちごジャム■粒いちごジャム

ジャムに適した小粒で酸味と香りの強い国産の苺をふんだんに使用しています。 いちご・甜菜糖・レモンだけで作るジャムは、いちごの粒がまるごと残っているのが特徴で、これは長年磨きあげた職人の技によるものです。酸味と甘みの絶妙なバランスと粒をかみしめた時に感じるいちご本来の味わいをお楽しみください。

詳細・ご購入はこちらから :https://shop.kobetea.co.jp/shopdetail/000000000575

神戸紅茶について

1925年に地元神戸で創業した紅茶メーカー。日本で初めてティーバッグの製造を開始した紅茶業界のパイオニアです。独自の技術で抽出力に優れたコットン素材のフィルターを使用し、こだわりのティーバッグを製造しています。世界160か所以上の優良茶園から届く紅茶サンプルを、日本では数少ない“紅茶鑑定士”が厳しく審査・買い付けをし、選りすぐった高品質の茶葉だけを日本の水に合わせてブレンドしています。こだわりのブレンド紅茶をお楽しみください。

樽正（たるまさ）について

1930年に漬物屋として創業。屋号の名の通り「樽の正しい保存の知恵」を生かして、1974 年より同じジャム・コンポートの事業を開始。樽正は「伝統を今に生かす」「風土の味」を理念とし、「伝統の食の保存の知恵を楽しむ生活」を提案する事業を展開しています。食品添加物を一切使用せず、手間暇かけた樽正伝統の技で美味しいジャムやコンポートを製造しています。

樽正HP :https://tarumasahonten.com/tarumasacompany/

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s Building

