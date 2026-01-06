世界中で再ブーム！Care Bears(TM)（ケアベア(TM)）の最新コラボ雑貨がサンキューマートに登場！“パジャマパーティー”をテーマに描いたアイテムをALL390円（税込429円）で1月下旬より発売

エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、世界各国で愛されるCare Bears(TM)（Cloudco Entertainment）とのコラボレーション雑貨を、全国のサンキューマート店舗で1月下旬より入荷次第販売開始いたします。

また公式オンラインショップでは、1月7日（水）12時より先行予約を受け付けいたします。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/care-bears2026(https://thankyoumart.jp/blogs/news/care-bears2026)

サンキューマートより、Care Bears(TM)（ケアベア(TM)）とのコラボレーション雑貨が登場します。

ケアベア(TM)は、カラフルで愛らしい表情や、個性を象徴するシンボルバッジが魅力のキャラクターです。子どもから大人まで幅広い世代に親しまれており、近年は韓国を中心としたアジア圏の若い世代からも支持が高まっています。韓国の人気女性アイドルグループのMVにケアベア(TM)グッズが登場したことでも注目を集めました。

今回は、ケアベア(TM)が”パジャマパーティー”を楽しむ様子を描いたアイテムを展開します。

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間 ：2026年1月7日（水）12:00～

■販売場所 ：公式オンラインショップ

■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/care_bear

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日：2026年1月下旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

・パステル×フェアリーな世界観を表現！ 全21アイテムのラインナップ

今回登場するアイテムは、ケアベア(TM)のカラフルな魅力を活かした パステル×フェアリーな世界観をデザインに落とし込みました。

日常で使いやすい「洗濯ネット」や「前髪クリップ」などのホームグッズから、「ラゲッジタグ」や「缶付きメイクパフ」などのトラベルグッズまで、さまざまなシーンに寄り添う幅広いラインナップで展開します。

■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）

■ピックアップ商品

◆カードホルダー、フレークステッカー、ぬいぐるみ用パンツ／各390円（税込429円）

カードホルダーはカードの持ち歩きに便利で、持つだけで気分が明るくなるアイテムです。

パジャマ姿のケアベア(TM)たちがぎゅっと詰まったフレークステッカーは、さまざまな表情やポーズを楽しめます。

また、ぬいぐるみに着用できるぬいぐるみ用パンツはチャーム付きで、キーホルダーとしても活用できます。

◆缶付きメイクパフ、アクリルパーツ、ステッカー(クリア)／各390円（税込429円）※ステッカーはよりどり2点で390円（税込429円）

メイクパフは、持ち運びに便利な缶付きで、小物入れとしても使えるアイテムです。

クリア素材のステッカーは、透明感のあるデザインがポイントです。

スマホや小物の装飾など、さまざまな使い方で楽しるアクリルパーツも登場します。

ケアベア(TM)について

1982 年にコンシューマープロダクツやグリーティングカードで世に出て、その後一連のテレビアニメシリーズや長編映画も発表されたケアベアは、今でも世界で最も愛されるライフスタイルブランドの一つです。ケア・ア・ロットと言う世界に住むケアベアたちは、特徴的なお腹のバッジで表された、分かち合い、思いやり、友情などの愛らしいメッセージで、世界中の多世代のファンにインスピレーションを与え続けています。ケアベアは 1983 年と1984年にテレビの特別番組に初めて登場し、その後アニメシリーズが長期にわたって放映され、ケアベア映画三部作 (1985～1987年)で映画館の大画面への飛躍に成功しました。 Netflix オリジナルの CGI アニメシリーズである Care Bears & Cousins は、2015 年秋に開始されました。2019年には、同番組は、50 エピソードの 2Dアニメシリーズである Care Bears: Unlock the Magic で見かけも中身も大きく刷新されました。このシリーズは現在、米国およびその他の主要地域の HBO Maxでストリーミング配信されており、全く新しい特別番組も Netflix において世界中で視聴可能です。 40年以上にわたって世界的な影響力を誇る Care Bears は、小売店での強い勢いと熱烈なファン層を持つ多世代のブランドとして成長し続けています。消費者第一のアプローチとエバーグリーンな存在感が、ポップカルチャー、世界的なコンシューマープロダクツ、デジタルゲームなどの全体に行きわたるこのブランドは、様々な分野で協調し拡大するための強力な力を持ち続けています。

クラウドコ・エンターテインメントについて

IVESTコンシューマーパートナーズの傘下のクラウドコ・エンターテインメントは、ファミリーおよび子供向けエンターテイメント、コンシューマープロダクツ、ブランド管理を事業とする会社であり、Care Bears(TM)、Holly Hobbie(TM)、Madballs(TM)、Boy Girl Dog Cat Mouse Cheese(TM)、Twisted Whiskers(TM)、Buddy Thunderstruck(TM)、Overlord & The Underwoods(TM) などの象徴的なライフスタイルブランドのオーナーです。 Cloudco は、あらゆるメディア・チャネルにわたるマルチプラットフォームのエンターテイメントフランチャイズを立ち上げ、開発し、プロデュースするとともに、多世代のファンを魅了して子供も大人も大好きなブランドに夢中になってしまう、コンシューマープロダクツやエクスペリエンスを提供しています。

・「サンキューマート」とは

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。

ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/

■X：https://x.com/thankyoumart

■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart

■LINE：https://page.line.me/366isabj

エルソニック株式会社

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号

代表者：小山 毅志

設立： 1995年7月7日

URL： http://www.elsonic.co.jp/