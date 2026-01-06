ZEROTOKYOの看板イベント、GOLD DISC開催！フルラインナップ発表！そしてこの日は20歳無料などお年玉スペシャルデー!!

EVENT INFO


2026.1.10(土) GOLD DISC


@ZEROTOKYO


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/gold-disc-0110/


DOOR：\4,000-


FASTPASS TICKET：\3,500-（優先入場・入場料金含む）


アップグレード付きFASTPASS TICKET：\5,500-（優先入場・入場料金含む）


20TH PASS (20歳の方限定)：ENTRANCE FREE / 入場無料


【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/gold-disc-0110


【イープラス】https://eplus.jp/gold-disc/


【Tickets for overseas customers】https://eplus.tickets/gold-disc/



【アップグレード特典】


・UPGRADE TICKETをお持ちの方は、Z LOUNGE(地下3階バルコニーエリア)で鑑賞可能


・特典で限定ステッカーをエントランスにてプレゼント


・Z LOUNGEはフリーシートあり



※20TH PASS


2026年1月10日午後11時の時点で20歳の方が対象です。


チケット受付時に生年月日が確認できる写真付き身分証をご提示いただきます。ご本人様と年齢の確認が取れない場合は一般発売価格との差額をお支払いいただきます。


※20歳の方がFASTPASSまたはアップグレード付きFASTPASSをご希望の場合は無料は適用となりません。


FASTPASSまたはアップグレード付きFASTPASS TICKETを正規にご購入ください。



【Z HALL】


Aiobahn (pixel heart set) / KOTONOHOUSE / PSYQUI / VESPERBELL / 音ノ乃のの / 前澤 / ミームトーキョー


(A to Z)


VJ：Aya-num / monobright


Lighting：huez


【RING】


Batsu / HEAVEN'S GATE CREW / Hylen / killwiz / nyankobrq / picco / SONOTA / 429


(A to Z)


VJ：yaT0o0 / ムラタナナ


【R BAR】


BUDDHAHOUSE / DJ Heero Yuy / Eye -DJ SET- / KAJI -DJ SET- / KO1ONE / okadada


(A to Z)


【BOX】


DJはるぽん with Suupeas / HASEBE EBI / PHATMAN B2B notbell1 / WATARU / あぽろ / ぱりぴぽ★ from NANIMONO / 6Tan/Sixstylez


(A to Z)


【ENTER】


- はっぱ軍団 -


MOTTO CRAZY / KOSUKU / 白也/BYAKUYA / しぐりあ/Sigria / たましろP / 天国生まれ / はっぱ



ARTIST INFO



KOTONOHOUSE

KOTONOHOUSEは、2016年から本格的な音楽活動を開始したトラックメイカー/DJ/音楽プロデューサー。アニメやゲーム音楽の影響を受けた独自のサウンドで、国内のみならず国外からも注目される存在となっている。Future Bass、Trapや Jersey Clubサウンドを軸にした技巧的なボーカルカットアップが光るKawaii Dance Musicの楽曲制作に没頭する。2019年からは、自身がアーティストとして活動するだけではなく、多くのアーティストや企業への楽曲提供も本格的に開始しアーティスト活動の幅を広める。


アメリカのメジャーアーティストKeshiお墨付きのアーティストとして2021年2月には「Keshi - Talk KOTONOHOUSE Remix」をアメリカUniversal Music Group傘下のIsland Recordsからリリースし海外からの注目度がさらに高まるなど日本ダンスミュージック・シーンを担う次世代アーティストである。





[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=zWt9xto8iHw ]

センチメンタリズム (feat. 芹澤 優) / KOTONOHOUSE




VESPERBELL

VESPERBELL(読み：ヴェスパーベル)は2020年6月にデビューした、「ヨミ」「カスカ」の２人からなるバーチャルガールズデュオ。


キャラクターデザインはイラストレーター・ろるあが担う。


高い表現力とパワフルな歌声を持つシンガー「ヨミ」と、万人に愛されるポップな歌声を持つシンガー「カスカ」という、全くタイプの異なる２人の歌声を武器に、J-POP、ロック、アニソンを主軸にしたカバー楽曲とオリジナル楽曲の両軸で“音楽を発信すること”を主軸に精力的に活動し、YouTubeを中心にファンを増やしてきた。現在のチャンネル登録者数は27万人を突破、現在も増加を続けている。


2023年6月には自身初となるリアル会場でのワンマンライブで大成功を収めた。


2024年7月24日に1st Digital Single「Noise in silence」をリリースし、ワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビューすることが決定。今後の活躍に期待が高まるガールズデュオだ。





[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=8THyRCLv7CA ]

VESPERBELL「NO MORE!!」Official Music Video



★SPECIAL INFORMATION★




2026年1月9日,10日の2日間は新年のお年玉超スペシャルデー



１.祝・新成人


新年と成人の日を祝して20歳の方は入場無料でご招待!!


２.FOR STUDENT


学生の方でLINEメンバーの方はもれなくドリンクチケット2枚プレゼント!!


※フロントでの申告でお渡しいたします。入店後のお渡しは不可となります。


３.VIP EXPERIENCE


20歳の方を含む4名以上のグループはVIPテーブル無料利用!! (スパークリングワイン 1本つき・2時間制)


※同一グループ内に特典対象者が複数名いる場合でもの適用は1グループとなります。


※お席をお選びいただくことできません。



※注意事項


・ZEROTOKYOの入場には顔写真付き身分証が必要となります。（免許証・パスポート・マイナンバーカード等）


・イベント日に満20歳を過ぎている方が対象となります。


・年齢の確認できない場合は無効となります。


・写真付きの身分証明書にて年齢の確認ができない場合は特典利用不可となります。


・学生特典利用の場合は学生証をご持参下さい。


・前売りチケット(FASTPASS)をご購入された場合は特典の対象外となります。また、前売りチケット代金の返金は致しかねます。


・新成人の方で学生かつLINEメンバーの方は１.と２.の両方適用となります。


・フロントにてスタッフに特典利用の申告をして下さい。（入店後の特典の利用は不可）


３.VIP EXPERIENCE に関して


・ご予約の際は特典利用の旨をお伝えください。


・事前の予約はZEROTOKYO 公式LINEまでお願いします。


・当日のご利用はスタッフまでお問い合わせください。


・特典以外のドリンクはお客様負担となります。


・席利用の延長に関してはイベントのVIP料金を頂戴いたします。




