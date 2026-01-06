CES 2026: インテル、Intel 18Aプロセス技術を初めて採用したインテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーを発表
2026年1月5日に米国で発表された資料の抄訳です。
ニュースハイライト：
- Intel 18Aプロセス技術を基盤とした初のプラットフォーム：CES 2026において、インテルは米国で開発・製造された最先端の半導体プロセス「Intel 18A」を初めて採用したコンピューティング・プラットフォームとなるインテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーを発表
- 200機種以上のPCに採用：同プロセッサーは、強力なモバイル・プロセッサー・ファミリーとして、卓越したパフォーマンス、グラフィックス性能、バッテリー駆動時間を実現
- PCからエッジまで対応：同プロセッサーは、ロボットやスマートシティ、自動化、医療向けなど、エッジでの組込み・産業用途向けとして初めてテスト／認証を受けたプロセッサー
インテルは本日、CES 2026において、米国で設計・製造されたIntel 18Aプロセス技術を採用した初のAI PCプラットフォーム「インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサー」を発表しました。同プロセッサーは、世界の主要パートナーの200以上の機種に採用され、これまでインテルが提供してきたプロセッサーの中で最も広く採用されるAI PCプラットフォームとして、世界中で提供されます。
インテル コーポレーション 上席副社長 兼 クライアント・コンピューティング事業本部 本部長 ジム・ジョンソン（Jim Johnson）は「インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーでは、電力効率の向上、CPUパフォーマンスの向上、インテルとしてクラス最大のGPUの搭載、さらに強力なAIコンピューティング能力、そしてx86による信頼できるアプリケーションの互換性に重点を置きました」と述べています。
新しいクラスとなるインテル(R) Core(TM) Ultra X9およびX7プロセッサーを追加
インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーのノートPC向け製品ラインナップには、最高性能の統合型インテル(R) Arc(TM)グラフィックスを搭載した新しいクラスとなるインテル(R) Core(TM) Ultra X9およびX7プロセッサーが追加されました。これらのプロセッサーは、ゲーミング、クリエイティブ作業、生産性向上など、外出先で高度なワークロードをマルチタスクで処理する必要のあるユーザー向けに設計されています。最上位の製品モデル（SKU）は、最大で16個のCPUコア、12個のXe-core、50TOPSのNPUを搭載し、マルチスレッド性能を最大60%向上*¹、ゲーミング性能を77%以上高速化*²、最長27時間使用可能なバッテリー駆動時間*³を実現するよう設計されています。
インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーファミリーには、メインストリームのノートPC向けのプロセッサーも含まれています。インテル(R) Core(TM) Ultraシリーズ3 プロセッサーと同じアーキテクチャーを活用し、高性能かつ電力効率に優れたノートPCを低価格帯で実現します。
プレスキット：Intel at CES 2026(https://newsroom.intel.com/press-kit/press-kit-intel-at-ces-2026)
ロボットやスマートシティ、自動化、医療分野でのAI導入を加速
インテルは今回、インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーで初めて、PC向けプロセッサーと並行して、拡張温度範囲、予測可能な性能、24時間365日の信頼性を満たす組込み・産業用途向けとして同プロセッサーの認証を取得しました。
これらのプロセッサーは、重要なエッジAIワークロードにおいて競争優位性を発揮し、大規模言語モデル（LLM）性能を最大1.9倍*4、エンド・ツー・エンド動画解析におけるワット／コスト当たりの性能を最大2.3倍*5、ビジョン言語アクション（VLA）モデルのスループットを最大4.5倍*6向上します。 統合型のAIアクセラレーションにより、従来のマルチチップ構成を採用したCPUとGPUのアーキテクチャーと比較して、単一のSoC（システム・オン・チップ）ソリューションで、より優れた総所有コスト（TCO）を実現します。
提供開始時期
インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーを搭載した最初のコンシューマー向けノートPCの先行予約は、2026年1月6日から開始されます。搭載システムは、2026年1月27日から全世界で提供開始され、その後、今年上半期にかけてさらに搭載システムの登場が拡大していく予定です。
また、インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー（シリーズ3）を採用したエッジ・システムは、2026年第2四半期に提供開始される予定です。
関連情報：Supporting Quotes from Partners(https://download.intel.com/newsroom/2026/CES2026/CES2026-presskit-supporting-quotes.pdf) | Product Brief: Intel Core Ultra Series 3 Processors(https://www.intel.com/content/www/us/en/content-details/871378/intel-core-ultra-series-3-processors-product-brief.html) | Press Deck: Supplemental Data Deep Dive(https://download.intel.com/newsroom/2026/CES2026/Intel-CES2026-Core-Ultra-Series-3-Press-Deck.pdf)
注1：Up to 60% better multithread performance vs. Lunar Lake at similar power with an Intel(R) Core(TM) Ultra X9 388H vs. Intel(R) Core(TM) Ultra 9 288V. As measured by Cinebench 2024 Multi Core (at 25W). See www.intel.com/PerformanceIndex for workloads and configurations. Results may vary.
注2：Up to 77% better gaming performance vs. Lunar Lake with an Intel(R) Core(TM) Ultra X9 388H vs. Intel(R) Core(TM) Ultra 9 288V. As measured by Geomean of average game performance across 45 game titles at 1080p High with 2x upscaling when supported on Panther Lake Reference Platform vs. Lunar Lake Reference Platform. See www.intel.com/PerformanceIndex for workloads and configurations. Results may vary.
注3：Get as much as 27.1 hours while Netflix streaming with an Intel(R) Core(TM) Ultra X9 388H tested in Lenovo IdeaPad reference design. As measured by Netflix streaming at 1080p in Edge browser. Individual system results will vary significantly with different use, battery capacity and other factors. Learn more at intel.com/performanceindex.
注4：As estimated by DeepSeek Ilama-8B first token latency on Intel Core Ultra X9 processor 388H vs. NVIDIA Jetson Orin(TM) AGX 64GB for BS1 and INT4. Individual system results may vary as power and performance are affected by use, configuration and other factors. Details at intel.com/performanceindex.
注5：As estimated by medium end-to-end video analytics with BS8 on Intel Core Ultra X9 processor 388H vs. NVIDIA Jetson Orin(TM) AGX 64GB. Individual system results may vary as power and performance are affected by use, configuration and other factors. Details at intel.com/performanceindex.
注6：As estimated by Action Chunking Transformer (ACT) Bimanual insertion model (using four cameras - 640x480 with FP32) on Intel Core Ultra X9 processor 388H iGPU vs. NVIDIA Jetson Orin(TM) AGX 64GB. Individual system results may vary as power and performance are affected by use, configuration and other factors. Details at intel.com/performanceindex.