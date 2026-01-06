1/14,15　(株)ミマキエンジニアリング　中部エリア　新春展【名古屋会場】にシンクイノベーション(株)出展＆セミナー開催決定！

シンクイノベーション株式会社




この度、弊社シンクイノベーション株式会社は、株式会社ミマキエンジニアリング　2026年新春展【名古屋会場】に出展することが決定しました。


2014年にグッズ制作事業を開始して10年、弊社がこれまでにミマキ製プリンタ等の機械を駆使し、


グッズ製造・販売してきた過程で培ってた制作方法やノウハウを始めとして、
自動化への取り組みや、ライセンスグッズビジネスについて、当展示会でご紹介していきます。

代表取締役自らが登壇するほか、


執行役員であるMD事業部部長も講師として参加し


下記2名で皆さまをお待ちしております！



・代表取締役　三輪　直之　　
・執行役員　金光　俊典







＿



その他にも、実際に弊社が制作してきたグッズのサンプルを展示し、


・どのようにプリンタを駆使するのか？


・どのようなグッズが制作できるのか？


・どのようなグッズが人気なのか？


・グッズ製造参入したいけど、なにしていいかわからない。


・設備導入したけど、どう使っていいかわからない。


・自動化に興味があるけど、機械が活かせるかわからない。


・スタートアップ～既存事業の効率化、成長させたい　等々をご紹介していきます。




開催概要

-セミナー日時-
2026年1月15日(木)　13:00~15:00



-展示会日時-


2026年1月14日(水)　10:00~17:00
2026年1月15日(木)　10:00~17:00



-会場-


株式会社ミマキエンジニアリング　名古屋営業所


〒454-0053


愛知県名古屋市中川区外新町1-10
TEL：052-362-5080



-アクセス-
名古屋市営地下鉄名港線　六番町駅から徒歩約10分



周辺地図





是非とも会場に足をお運び頂き、皆様と直接お会いできる事をスタッフ一同、心より楽しみにお待ち申し上げております。



＿＿＿


お問い合わせ先：https://sync-labo.jp/contact/


工場見学案内：https://uv-printer.jp/guide