1/14,15　(株)ミマキエンジニアリング　中部エリア　新春展【名古屋会場】にシンクイノベーション(株)出展＆セミナー開催決定！

シンクイノベーション株式会社

この度、弊社シンクイノベーション株式会社は、株式会社ミマキエンジニアリング 2026年新春展【名古屋会場】に出展することが決定しました。

2014年にグッズ制作事業を開始して10年、弊社がこれまでにミマキ製プリンタ等の機械を駆使し、

グッズ製造・販売してきた過程で培ってた制作方法やノウハウを始めとして、

自動化への取り組みや、ライセンスグッズビジネスについて、当展示会でご紹介していきます。





代表取締役自らが登壇するほか、

執行役員であるMD事業部部長も講師として参加し

下記2名で皆さまをお待ちしております！

・代表取締役 三輪 直之

・執行役員 金光 俊典

＿

その他にも、実際に弊社が制作してきたグッズのサンプルを展示し、

・どのようにプリンタを駆使するのか？

・どのようなグッズが制作できるのか？

・どのようなグッズが人気なのか？

・グッズ製造参入したいけど、なにしていいかわからない。

・設備導入したけど、どう使っていいかわからない。

・自動化に興味があるけど、機械が活かせるかわからない。

・スタートアップ～既存事業の効率化、成長させたい 等々をご紹介していきます。

開催概要

-セミナー日時-

2026年1月15日(木) 13:00~15:00

-展示会日時-

2026年1月14日(水) 10:00~17:00

2026年1月15日(木) 10:00~17:00

-会場-

株式会社ミマキエンジニアリング 名古屋営業所

〒454-0053

愛知県名古屋市中川区外新町1-10

TEL：052-362-5080

-アクセス-

名古屋市営地下鉄名港線 六番町駅から徒歩約10分

周辺地図

是非とも会場に足をお運び頂き、皆様と直接お会いできる事をスタッフ一同、心より楽しみにお待ち申し上げております。

＿＿＿

お問い合わせ先：https://sync-labo.jp/contact/

工場見学案内：https://uv-printer.jp/guide