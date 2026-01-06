1/14,15 (株)ミマキエンジニアリング 中部エリア 新春展【名古屋会場】にシンクイノベーション(株)出展＆セミナー開催決定！
シンクイノベーション株式会社
この度、弊社シンクイノベーション株式会社は、株式会社ミマキエンジニアリング 2026年新春展【名古屋会場】に出展することが決定しました。
2014年にグッズ制作事業を開始して10年、弊社がこれまでにミマキ製プリンタ等の機械を駆使し、
グッズ製造・販売してきた過程で培ってた制作方法やノウハウを始めとして、
自動化への取り組みや、ライセンスグッズビジネスについて、当展示会でご紹介していきます。
執行役員であるMD事業部部長も講師として参加し
下記2名で皆さまをお待ちしております！
・代表取締役 三輪 直之
・執行役員 金光 俊典
その他にも、実際に弊社が制作してきたグッズのサンプルを展示し、
・どのようにプリンタを駆使するのか？
・どのようなグッズが制作できるのか？
・どのようなグッズが人気なのか？
・グッズ製造参入したいけど、なにしていいかわからない。
・設備導入したけど、どう使っていいかわからない。
・自動化に興味があるけど、機械が活かせるかわからない。
・スタートアップ～既存事業の効率化、成長させたい 等々をご紹介していきます。
開催概要
-セミナー日時-
2026年1月15日(木) 13:00~15:00
-展示会日時-
2026年1月14日(水) 10:00~17:00
2026年1月15日(木) 10:00~17:00
-会場-
株式会社ミマキエンジニアリング 名古屋営業所
〒454-0053
愛知県名古屋市中川区外新町1-10
TEL：052-362-5080
-アクセス-
名古屋市営地下鉄名港線 六番町駅から徒歩約10分
周辺地図
是非とも会場に足をお運び頂き、皆様と直接お会いできる事をスタッフ一同、心より楽しみにお待ち申し上げております。
お問い合わせ先：https://sync-labo.jp/contact/
工場見学案内：https://uv-printer.jp/guide