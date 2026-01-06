世界13カ国 約50ブランドの個性的なショコラが集結。銀座三越のスイーツコレクション 2026は1月21日(水)より開催

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

銀座三越では、2026年1月21日(水)～2月14日(土) までの間、新館7階 催物会場で「銀座スイーツコレクション 2026」を開催いたします。今年のテーマは”旅するチョコレートスイーツ”。フランス、ベルギー、日本はもちろん、北欧やアジアなど世界13カ国のスイーツを集めました。会場内では新たに6ブランドを含む、約50ブランドが集結。お気に入りのショコラティエや初登場ブランド、銀座三越限定品、ここでしか楽しめないイートインが会場を埋め尽くします。

大好きな国、まだ知らない国、お気に入りのスイーツを探しに出かけましょう。

NEW！銀座三越初出店の中から注目の4ブランドをご紹介

銀座スイーツコレクション :https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/sweets_collection_51

＜イヴァン・シュヴァリエ＞

a.ガトーヴォヤージュ ガナッシュノワゼット／b.ガトーヴォヤージュ ショコラ＆フランボワーズ

お一人さま各1点限り/各70点限り 各8,640円

2019年に28歳の若さでM.O.F.を取得し、2021年に自身のブティックをオープン。人気の「ガトーヴォヤージュ ガナッシュノワゼット」は、ピエモンテ産ヘーゼルナッツを使用したガナッシュをサンドし、チョコレートで包みナッツをちりばめた味わいも食感も楽しいひと品。また、中には贅沢にガナッシュやフランボワーズピュレをサンドした「ショコラ&フランボワーズ」も登場。

＜ワンス・アポン・ア・タイム＞You & Me 1,350円

人気チョコレートブランド＜イヴァン・ヴァレンティン＞のプロデュースチームが、シンガポールの女優であり、実力派パティシエでもあるジネット・アウ氏と共同開発。Yuzu & Passion Fruit(左)は、外側のシェルは柚子がほんのり、ガナッシュはパッションフルーツのアクセントが利いています。Dark(右)は、まさにこんなチョコレートを欲していたといえるチョコレートです。

＜マダムドリュック＞1月21日(水)～2月3日(火)

＜マダムドリュック＞ジャルダンシークレット 2,160円

1919年、ショコラを愛してやまないマリー・ドリュックがブリュッセルで創業したベルギー王室御用達のショコラトリー。“ 秘密の庭園”と名付けられたボックスには、ストロベリー、ピスタチオ、ジャスミン、バニラの新作4粒がアソートされています。

＜スベンスカ・カカオ＞1月21日(水)～2月3日(火)

＜スベンスカ・カカオ＞スベンスカ・コレクション 3,240円

2014年にスウェーデン初のビーン・トゥ・ボンボンのチョコレートメーカーとしてスタート。シナモン＆バニラが香る「アップルケーキ」をはじめ、アールグレイ、ラベンダー、カルダモンなど地元スウェーデンのエステルレーン素材を中心に使った6粒のショコラアソートです。

銀座三越限定のショコラは今年も個性的！

＜カズノリ イケダ アンディヴィデュエル＞

＜カズノリ イケダ アンディヴィデュエル＞パヴェ・ドゥ・秩父M 3,351円

パリで10年間修業を積んだ池田一紀氏が、2011年に地元・仙台で創業。東日本大震災を機に「心の支えとなるスイーツ」を掲げ、地域に寄り添う菓子づくりを続けています。芳醇なウイスキー樽香をまとわせた銀座三越限定のショコラは、カカオの奥行きとウイスキーならではのピーティ＆スパイシーな余韻が広がります。

＜マルメ・ショコラドファブリック＞1月21日(水)～2月3日(火)

＜マルメ・ショコラドファブリック＞ダークミルクチョコレート＆フレッシュラズベリー 2,376円

1888年、エミル・ニッセン氏がスウェーデン南部マルメの街に築いた小さなチョコレート工場から始まったブランド。ダークミルクチョコレートにフレッシュラズベリーを合わせたひと品は、果実の酸味とまろやかな甘みが調和し、コーヒーとの相性も抜群。ナッツやグルテン、大豆不使用で、多くの人が安心して楽しめる銀座三越限定のチョコレートです。

チーズやオリーブオイルが隠し味？世界各国のスイーツが楽しめるイートイン！

左：＜フョークチョコレート＞/右：＜スベンスカ・カカオ＞共に1月21日(水)～2月3日(火)

左：＜フョークチョコレート＞

ブラウンチーズ＆フレッシュストロベリーのノルウェーワッフル 1,100円

北欧らしさとカカオ小規模農家とのつながりを大切にするノルウェーのブランド。ブラウンチーズとストロベリージャムをのせたワッフルはノルウェーの国民食。チョコレートとブラウンチーズを合わせた銀座三越限定の味わいです。

右：＜スベンスカ・カカオ＞アイス・ショコラ 990円

2014年にスウェーデン南部のエステルレーンにて創業。シングルオリジンカカオ70%のチョコレートを使ったアイスショコラにクランブルとメレンゲクッキーを添えた食感も楽しい銀座三越限定のドリンクです。

＜ル ショコラ ドゥ アッシュ＞

＜ル ショコラ ドゥ アッシュ＞

a.タルトショコラ 各701円／b.フィナンシェショコラ 各401円

世界中のカカオの香りや味わいを日本の素材、文化と融合させ多彩なショコラを創造する辻口博啓氏。今年は店頭で焼きあげるエクアドル産70％カカオを使用したフルーティーな香り漂うフィナンシェショコラと、軽やかなショコラのアパレイユを流し込み、焼きあげたタルトショコラをご用意しました。口どけの良さと濃厚な味わいを会場で楽しんで。

＜ブボ・バルセロナ＞2月4日(水)～2月14日(土)

＜ブボ・バルセロナ＞ソフトクリーム シャビーナ 800円

2005年にスペイン・バルセロナで誕生し、ラグジュアリーでありながらも遊び心が光るチョコレートを提案。ブランドを代表するチョコレートケーキ「シャビーナ」フレーバーのソフトクリーム。シナモン、ナツメグ、クローブなどのスパイスに、オリーブオイルとカカオニブがアクセント。

フランス直輸入チョコレートはピーナッツ好きにはたまらない新作に注目！

＜ベルナシオン＞＜フィリップ・ベル＞

＜ベルナシオン＞タブレット カカウエット ノワール 6,696円

1953年の創業当時から中南米のカカオ豆を仕入れ、いち早くビーントゥーバーに取り組むフランス リヨンのメゾン。ピーナッツのプラリネの上にクラッシュしたピーナッツ入りキャラメルの二層。ダークチョコレート55％。

＜フィリップ・ベル＞クラッカウエット 7,020円

自らクーベルチュールを作るなど独自性を追求する、研究熱心なM.O.F.ショコラティエ。クランブル生地とキャラメリゼしたピーナッツ、ミルクチョコレートを混ぜたクッキーは、ピーナッツ好きにはたまらない新作。

＜カンタン・バイィ＞＜アルバン・ギルメ＞

＜カンタン・バイィ＞カカウエット 5,184円

2013年にクープ・デュ・モンドで優勝を飾り、2017年に自身のお店をオープン。バニラ風味のキャラメル入りピーナッツプラリネを、ピーナッツ型にチョコレートコーティングしました。

＜アルバン・ギルメ＞サブレ ジャンドゥージャ ペカン 6,696円

2011年に地元カーンに自身のお店をオープン。「サブレ ジャンドゥージャ」の新作はピーカンナッツ。サブレにジャンドゥージャ、キャラメルを重ね、ミルクのパレショコラでサンドしました。

銀座スイーツコレクション 2026

【一般会期】2026年1月21日(水)午後2時～2月14日(土)［最終日午後6時終了］

【会場】銀座三越 新館7階 催物会場

【特設サイト】https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/sweets_collection_51

※【エムアイカード プラス・エムアイカード ベーシック会員さま限定会期】

2026年1月21日(水)午前10時～午後2時まで

※数に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。

※画像はイメージです。

※価格はすべて税込です。

※本記事に掲載された情報は、掲載日時点のものです。商品の情報は予告なく改定、変更させていただく場合がございます。