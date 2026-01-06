Mr. CHEESECAKEと、心満たされる思い思いのバレンタインを。チョコレート好きにはたまらないバスクチーズケーキなど、バレンタイン限定商品が登場

株式会社 Mr. CHEESECAKE

株式会社Mr. CHEESECAKE（本社：東京都港区 代表取締役CCO：田村浩二）は、“心満たされる思い思いのバレンタインを。”をテーマにバレンタイン限定商品を販売します。2026年はチョコレートのように仕立てた「BASQUE CHEESECAKE Cacao（バスクチーズケーキ カカオ）」や、チョコレートとコーヒーを合わせた甘くほろ苦い「Mr. CHEESECAKE Cafe Mocha（ミスターチーズケーキ カフェモカ）」、そしてプチギフトにもおすすめなひとくちチーズケーキとフィナンシェのアソートセットなど、全6商品が登場。2026年1月17日（土）よりMr. CHEESECAKEの常設ストアと公式オンラインストアにて販売開始し、1月中旬より順次、全国8箇所で開催するポップアップストア「Mr. CHEESECAKE YOUR CITY」でも販売します。

*販売場所によって販売商品が異なります。詳細は製品概要をご確認ください

特設サイト：https://mr-cheesecake.com/pages/valentine(https://mr-cheesecake.com/pages/valentine)

Mr. CHEESECAKEは“心満たされる思い思いのバレンタインを。”をテーマに、チョコレート好きにはたまらないバレンタインならではの味わい、そして胸の高鳴りや様々な思いの重なりを表現した特別なデザインのパッケージにお包みした全6商品を、常設ストアや公式オンラインストアをはじめ、全国8箇所で開催予定のポップアップストアにて販売します。



1つ目は、Mr. CHEESECAKEの新定番として好評いただいている「BASQUE CHEESECAKE」をチョコレートのように仕立てたバレンタイン限定フレーバー「BASQUE CHEESECAKE Cacao」です。焦がしバター、バニラ、黒糖など旨味が特長の素材を組み合わせた香ばしい味わいはそのままに、そこへカカオパウダーを組み合わせ、チョコレート好きにはたまらない王道の味わいへと仕上げました。



2つ目は、コーヒーの繊細な味わいと香りを丁寧に抽出し、香ばしくほろ苦いチョコレートを合わせた「Mr. CHEESECAKE Cafe Mocha」です。ケーキの中に濃厚なチョコレートソースを忍ばせることで、カフェモカらしい味わいを表現しました。常設ストアでは本フレーバーのカップタイプ「Mr. CHEESECAKE Petit Cafe Mocha（ミスターチーズケーキ プティ カフェモカ）」、ポップアップストアではシグネチャーフレーバーの「Classic」とともに詰め合わせたアソートボックスを販売します。



3つ目は、販売開始から2ヶ月で累計販売数4万個を突破した「CREAMY BAKED CHEESECAKE（クリーミーベイクドチーズケーキ）」と、2025年のバレンタインで好評いただいた「FINANCIER Cacao（フィナンシェ カカオ）」をそれぞれ2個ずつ詰め合わせたプチギフトにもおすすめなアソートセットをご用意しました。

さらに、愛知県・ジェイアール名古屋タカシマヤにて開催される、年に一度のショコラの祭典「2026 アムール・デュ・ショコラ」に3年連続で出店が決定。バレンタイン限定商品に加え、ジェイアール名古屋タカシマヤ限定でカカオバスクチーズケーキに生キャラメルを敷いた「BASQUE CHEESECAKE Cacao Nama Caramel（バスクチーズケーキ カカオ ナマキャラメル）」を販売します。



思い思いの温かい気持ちを込めて。大切な人への贈り物や、日頃の自分へのご褒美など、心を満たすこの季節ならではの特別な味わいをお楽しみください。



*販売場所によって販売商品が異なります。詳細は製品概要をご確認ください



シェフ田村から

2026年のバレンタインは、定番のチーズケーキのほか、常設ストアにて好評いただいているバスクチーズケーキのバレンタイン限定フレーバーをご用意しました。バスクチーズケーキの香ばしさとカカオパウダーの香ばしさは相性抜群です。今回はチョコレートらしい味わいを感じていただくために、生地にカカオパウダーを混ぜ込むだけといったシンプルな構成にしました。



チョコレートフレーバーを作る際に毎回意識しているのは、ケーキそのものをチョコレートと捉えること。つまり、チョコレートを使ってチョコレートケーキを作るのではなく、チョコレートを作るイメージでカカオパウダーと乳製品を混ぜ合わせてケーキを作るということです。そうすることで、甘味の調整もしやすくなり、よりチョコレートの味わいを表現しやすくなると感じています。シンプルながらも重層的な味わいと香り、そして外側の食感と内側のとろけるような食感のコントラストをお楽しみいただけると嬉しいです。

また、今回はバレンタイン限定フレーバーとして「Mr. CHEESECAKE Cafe Mocha」もご用意しました。Mr. CHEESECAKEにはコーヒーを使用したフレーバーがいくつかありますが、いずれもお客様から根強い人気を誇っています。そんなコーヒーを初めてチョコレートと合わせ、カフェの定番メニュー「カフェモカ」のような味わいをチーズケーキで表現しました。



コーヒーの味わいをしっかりと感じていただくために、粗めに砕いたコーヒー豆を生クリームに漬け込み、丁寧に香りと味わいを抽出し、生地に混ぜ込みました。そして、最も重要で、かつ難しかったものがチョコレートソース。ソースの味わい、生地の食感との相性、温度変化にも耐えられるものを作るために何度も試作を重ね、ようやく完成した手作りのチョコレートソースは、ケーキ全体の味わいのバランスを整え、カフェモカらしさを表現しています。コーヒーとチョコレート、それぞれの味わいと香りを何度も調整しながら生み出した、絶妙なバランスのチーズケーキ。ペアリングドリンクには、La chocolaterie NANAIROの「カカオティー ボリビア」がおすすめです。カカオ豆そのものの味を楽しめるカカオティーの優しい香りがケーキの味わいを引き立て、より特別なひとときにしてくれるはずです。



大切な人はもちろん、いつもお世話になっている人への贈り物や自分へのご褒美に、Mr. CHEESECAKEを贈ってみてはいかがでしょうか。皆様にとって特別なバレンタインになることを願っています。



製品概要 * 画像はイメージです。商品は一つひとつ手作業で製造しているため形状に個体差がございます

◆BASQUE CHEESECAKE Cacao

Mr. CHEESECAKEがつくるバスクチーズケーキを、チョコレートのように仕立てたバレンタイン限定フレーバー。焦がしバター、バニラ、黒糖など旨味が特長の素材に、香ばしい香りのカカオパウダーを組み合わせ、チョコレート好きにはたまらない王道でシンプルな味わいに仕上げました。いくつもの素材を組み合わせた重層的な味わい、そして外側の食感と内側のとろけるような食感のコントラストをお楽しみください。

価格：\4,536（税込）

販売場所：GINZA SIX店、グランスタ東京店、羽田空港店、公式オンラインストア、ポップアップストア

◆Mr. CHEESECAKE Cafe Mocha

チョコレートとコーヒーを合わせた、甘くほろ苦いカフェモカフレーバー。粗めに砕いたグアテマラ産のコーヒー豆を生クリームに一晩漬け込み、コーヒーの繊細な味わいと香りを丁寧に抽出し、香ばしくほろ苦いチョコレートを組み合わせました。ケーキの中に濃厚なチョコレートソースを忍ばせることで、カフェモカらしい味わいを表現。コーヒーとチョコレートが織りなす、バランスの良い味わいをお楽しみください。

価格：\5,400（税込）

販売場所：GINZA SIX店、公式オンラインストア、ポップアップストア

◆Mr. CHEESECAKE Petit Cafe Mocha

チョコレートとコーヒーを合わせた、甘くほろ苦いカフェモカフレーバー「Cafe Mocha」のカップタイプ。ケーキの上はベイクド、下はレアのような1つで2つの食感をお楽しみください。

価格：\891（税込）

販売場所：GINZA SIX店、グランスタ東京店、羽田空港店

◆Mr. CHEESECAKE Petit Valentine's Box（2個入り）

定番フレーバーとカフェモカフレーバーのカップタイプを詰め合わせた、バレンタイン限定アソートボックス。バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す甘く爽やかな香りが特長の「Classic」と、チョコレートにコーヒーの繊細な香りを合わせた甘くほろ苦い「Cafe Mocha」を、ブラウンの波形グラデーションでチョコレートの奥深い味わいと広がる風味を表現した限定Boxに詰めてお渡しします。ケーキの上はベイクド、下はレアのような1つで2つの食感をお楽しみください。

価格：\1,755（税込）

販売場所：ポップアップストア

◆CREAMY BAKED CHEESECAKE & FINANCIER Cacao（4個入り）

パルミジャーノ・レッジャーノを生地の中や上に使用することで、口に運ぶ瞬間からチーズの香ばしさと旨味をぐっと感じられる「CREAMY BAKED CHEESECAKE」と、アーモンドパウダーを贅沢に使用し、しっとりとした食感と豊かな旨味を引き出したフィナンシェのカカオフレーバー「FINANCIER Cacao」を2個ずつ詰め合わせたアソートセットです。

価格：\1,836（税込）

販売場所：GINZA SIX店、グランスタ東京店、羽田空港店、ポップアップストア

◆BASQUE CHEESECAKE Cacao Nama Caramel

Mr. CHEESECAKEがつくるカカオバスクチーズケーキに生キャラメルを敷いた、ジェイアール名古屋タカシマヤ限定のバレンタインフレーバー。焦がしバター、バニラ、黒糖、カカオパウダーを組み合わせたチョコレート好きにはたまらない王道でシンプルな味わいのケーキの底に、自家製の生キャラメルを敷くことでより香ばしく、より濃厚な味わいをご堪能いただけます。いくつもの素材を組み合わせた重層的な味わいとケーキの底から溶け出す生キャラメル、そして外側の食感と内側のとろけるような食感のコントラストをお楽しみください。

価格：\4,752（税込）

販売場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ

*「BASQUE CHEESECAKE Cacao Nama Caramel」の詳細はこちら（https://mr-cheesecake.com/blogs/news/20260106-02）よりご確認ください

常設ストア販売概要

◆Mr. CHEESECAKE GINZA SIX店

販売開始日：2026年1月17日（土）

場所：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX B2F

物販営業時間：10:30～20:30

カフェ営業時間：平日12:30～20:30（L.O. 20:00）、土日祝14:00～20:30（L.O. 20:00）

店舗ページ：https://mr-cheesecake.com/pages/ginza-six

◆Mr. CHEESECAKE グランスタ東京店

販売開始日：2026年1月17日（土）

場所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 B1F 銀の鈴エリア（フロアマップ㉘）

営業時間：8:00～22:00（月～土）、 8:00～21:00（日・祝日）

店舗ページ：https://mr-cheesecake.com/pages/gransta-tokyo

◆Mr. CHEESECAKE 羽田空港店

販売開始日：2026年1月17日（土）

場所：〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-2 第1旅客ターミナルビル2階 マーケットプレイス

営業時間：6:00～20:00

店舗ページ：https://mr-cheesecake.com/pages/haneda-airport

*いずれの店舗も各日の在庫がなくなり次第、販売終了となります

*販売期間は予告なく変更となる場合がございます

*営業日・営業時間は各施設に準ずるものとします

*詳細は各店舗ページよりご確認ください

公式オンラインストア販売概要

販売期間：2026年1月17日（土）10:00～2月15日（日）23:59予定

URL：https://mr-cheesecake.com/

*在庫がなくなり次第、販売終了となります

ポップアップストア店舗概要

■ジェイアール名古屋タカシマヤ

販売期間：2026年1月16日（金）～2月14日（土）

開催場所：9階 サテライト会場

*2026 アムール・デュ・ショコラでの販売となります

■大丸札幌店

販売期間：2026年1月17日（土）～2月15日（日）

開催場所：7階バレンタイン特設会場

■大丸神戸店

販売期間：2026年1月21日（水）～2月14日（土）

開催場所：9階バレンタイン会場

*営業時間：最終日は18:00終了となります

■高島屋大阪店

販売期間：2026年1月21日（水）～2月14日（土）

開催場所：7階特設会場 アムール・デュ・ショコラ

*1月21日（水）は「特別ご招待日」となります

*詳しくは高島屋大阪店HP（https://www.takashimaya.co.jp/osaka/amour/）をご覧ください

■博多阪急

販売期間：2026年1月22日（木）～2月14日（土）

開催場所：8階 催場

*営業時間：8階 催場の催し最終日は18:00終了となります

■横浜高島屋

販売期間：2026年1月22日（木）～2月15日（日）

開催場所：地下1階 Foodies’ Port2 スウィーツマーケット POP UP 5

*横浜高島屋へは3月17日（火）まで出店予定です

■そごう広島店

販売期間：2026年1月23日（金）～2月15日（日）

開催場所：9階催事場

*営業時間：最終日は17:00終了となります

■仙台三越

販売期間：2026年1月28日（水）～2月15日（日）

開催場所：仙台三越本館7階ホール サロン・デュ・ショコラ2026

*1月28日（水）は「エムアイカード会員 特別ご招待日」となります

*営業時間：10:00～19:00（最終日は18:00終了となります）

*いずれの店舗も各日の在庫がなくなり次第、販売終了となります

*混雑回避のため、整理券の配布や、店頭でお待ちいただく可能性がございます。予めご了承ください

*販売商品は予告なく変更する可能性がございます。予めご了承ください

*ポップアップストア各店舗で販売商品は特設サイト（https://yourcity.mr-cheesecake.com）からご確認ください

Mr. CHEESECAKEとは

フレンチレストラン出身のシェフ田村による感性と確かな技術でこれまでにない食感、香り、味を実現。バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す、甘く爽やかな香りのチーズケーキや、香ばしい香りと、ムースのように淡い口溶けが特長のティラミスなど、レストランデザートのような濃厚かつスッと溶ける儚い食感を楽しめるスイーツをお届けしています。現在はオンライン販売に加え、東京駅構内のグランスタ東京店や羽田空港第1ターミナル内の羽田空港店、そして旗艦店であるGINZA SIX店を常設店舗として展開。GINZA SIX店では物販に加えイートインスペースを備え、週末限定でデザートコースの提供も行っています。

URL：https://mr-cheesecake.com/

公式MAIL MAGAZINE：https://mr-cheesecake.com/pages/mail-magazine

メディアキット：https://mr-cheesecake.com/pages/media-kit

■シェフ・田村 浩二 プロフィール

神奈川県三浦市生まれ。新宿調理師専門学校を卒業後、乃木坂「Restaurant FEU（レストラン フウ）」にてキャリアをスタート。ミシュラン二ツ星の六本木「Edition Koji Shimomura（エディション・コウジ シモムラ）」の立ち上げに携わる。表参道の「L’AS（ラス）」で約3年務めたのち、渡仏。World’s 50 Best Restaurants 2019 の1位を獲得したミシュラン三ツ星のフランス南部マントン「Mirazur（ミラズール）」、一ツ星のパリ「Restaurant ES（レストラン エス）」で修業を重ね、2016年に日本へ帰国。2017年には、世界最短でミシュランの星を獲得した「TIRPSE （ティルプス）」のシェフに弱冠31歳で就任。 World’s 50 Best Restaurants の「Discovery series アジア部門」選出、「ゴーエミヨジャポン2018期待の若手シェフ賞」を受賞。 2018年12月に株式会社Mr. CHEESECAKEを設立し、代表取締役に就任。人生最高のチーズケーキ「Mr. CHEESECAKE」を展開し、記憶に残る日常をおいしさという体験を通して作り続けている。