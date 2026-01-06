【グランブルーファンタジー】の「ホウセイロマン」第三弾が自社ECサイト「エイこれット」にて販売決定！

株式会社エイコー

株式会社エイコー(本社:東京都墨田区)は、【グランブルーファンタジー】の「ホウセイロマン」（エイコーオリジナル商品）の第三弾を自社ECサイト「エイこれット」にて販売することをお知らせいたします。




予約期間：2026年1月6日（火）12:00　～　2026年2月15日（日）23:59



■商品ホームページ


エイこれット：https://eikoretto.jp/



● 販売商品ラインナップ ●



グランブルファンタジー ホウセイロマン（全2種）


■発売日


2026年6月発売予定


■価格


2,750円（税込）


■本体サイズ


約H14.5cm


■その他


キャラクター選択購入可能



▼ シス





▼ ネハン





■ゲーム概要


『グランブルーファンタジー』は2014年にリリースされ、累計登録者数3,800万人を突破する王道スマホRPGです。


プレイヤーは主人公として騎空士（きくうし）となり、騎空艇（きくうてい）に乗って空に浮かぶ島々を旅します。キャラクター、星晶獣（せいしょうじゅう）などの美麗イラストが冒険を彩ります。


また、属性、アビリティ、奥義、チェインバーストなどを盛り込んだコマンドバトルシステムが爽快で、各種マルチバトルでは他の騎空士たちとともにリアルタイムバトルを楽しむことができます。


さらに、70種類以上の多彩なジョブ、キャラクターや武器の育成システムは奥深く、やりこみ要素も数多く用意されています。



■エイこれットX（旧Twitter）


https://x.com/eikoretto



■「ホウセイロマン」とは




80’sポップなデザインをテーマにしたエイコーオリジナルぬいぐるみブランド。


おすわりポーズで自立するからぬい撮りが楽ちん！


腕に針金が入っているので、キャラクターに合った好きなポーズにすることが出来ます。



■著作権表記


(C) Cygames, Inc.



■注意事項


※「ホウセイロマン」は株式会社エイコーの商標または登録商標です。


※本リリース内の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。


※商品写真と実際のECサイト・商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。


※予約時期や商品発送時期は、予告なく変更となる可能性がございますのでご了承ください。



■お問い合わせ先
株式会社エイコー TEL:03-3624-1245 受付時間:月～金 10:00～17:00(土日祝日は除く)