エニマイくじ 超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』が発売決定！！

株式会社レッグス（東京都港区、代表取締役社長：山下 聡）は、自社くじブランド「エニマイくじ」から2026年1月20日(火)より「超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』」のくじをローソン・書店・ホビー店・その他くじ取り扱い店にて発売いたします。

■エニマイくじ公式サイト URL：https://anymy.jp/kuji

■エニマイ公式X URL：https://x.com/anymyplay

■エニマイ公式Instagram URL：https://www.instagram.com/anymyplay/

◆ 超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』 がエニマイくじに初登場！

YouTubeでのドラマ配信や楽曲が人気のカリスマがくじに初登場です。オリジナルの描き起こしイラストは、レトロなゲームをイメージさせるようなドット絵が特徴的です。

賞品は、A～F賞まで様々なアイテムをご用意しております。オリジナルイラストがマッチしたゲーム機風クッションのほか、寒い季節にうれしいブランケットや、キャラクターの顔でダイカットされたクッションポーチ、ドット絵がインパクト大のラバースタンドトレイ、オーロラ加工が可愛いアクリルスタンド(ランダム)、絵柄が変わるチェンジング缶バッジ(ランダム)と、どれが当たっても嬉しいラインナップです。

また、最後の1枚を引くとラスト賞として、ビジュアルのインパクト強めなハンドマフのクッションが貰えます。

【くじ名】 エニマイくじ 超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』

【販売期間】 2026年1月20日(火) より順次発売

【メーカー希望小売価格】 1回770円(税込)

【取扱店】 ローソン・書店・ホビー店・その他くじ取り扱い店

※流通、店舗により発売時間が異なる場合がございます。

※一部店舗では、お取り扱いがない場合がございます。

※展開店舗詳細はエニマイくじ公式サイトをご確認ください。

※店舗の事情によりお取扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合がございます。

また、なくなり次第終了となります。

※画像は実際の賞品とは異なる場合がございます。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合がございます。

賞品に関するお問い合わせ先

株式会社レッグス TEL：0120-777-462

【受付時間】平日10：00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く)

◆ 賞品一覧

A賞：ゲーム機風クッション(全1種)

B賞：ブランケット(全2種)

C賞：ダイカットクッションポーチ(全7種)

D賞：ラバースタンドトレイ(全7種)

E賞：オーロラミニアクリルスタンド(全7種) ※デザインは選べません。

F賞：チェンジング缶バッジ(全7種) ※デザインは選べません。

ラスト賞：ハンドマフ(全1種)

※画像はイメージです。

◆ エニマイチャンス賞

ご購入者を対象としたエニマイチャンスキャンペーンを実施します。購入したくじ券に記載のキャンペーンナンバーを入力して応募いただくと、抽選で10名様に「ラスト賞 ハンドマフ」をプレゼント！

応募期間：販売開始 ～ 2026年2月28日(土)23：59迄

※応募にはエニマイ会員登録が必要となります。

◆ オリジナルQUOカードが当たる！フォロー＆リポストキャンペーン

くじ発売を記念した、フォロー＆リポストキャンペーンを実施します。エニマイ公式Xアカウント(@anymyplay)をフォローし、該当の投稿をリポストすれば応募完了！抽選で5名様に「オリジナルQUOカード(10,000円分)」をプレゼントいたします。

応募期間：2026年1月20日(火) ～ 2026年1月26日(月)23：59

※詳細は、キャンペーン投稿（2026年1月20日(火)10：00投稿予定）をご覧ください。

※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。

◆ 超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』とは

『ヒプノシスマイク Division Rap Battle 』 の開発、運営を手がけるEVIL LINE RECORDSと株式会社Dazedが立ち上げた二次元キャラクターコンテンツ。2021年10月より始動し、YouTubeで配信される音声ドラマによりストーリーが展開。『真のカリスマ』になることを目指して、「カリスマハウス」で共同生活をおくる、個性豊かなキャラクター達によるシチュエーションコメディ発の作品である。漫画化、舞台化などのメディアミックス展開も行っている。

カリスマ公式サイト：https://charisma-house.com/

カリスマ公式YouTube：https://www.youtube.com/c/charisma-house

カリスマ公式X：https://x.com/charisma__house

◆ エニマイくじ とは

『エニマイくじ』 は、いつでもお客様が『推し』とともにいたいという想いを

実現させます。

どの商品が当たってもお客様に喜んでもらえる、商品クオリティが高く『ハズレのない』

ラインナップにこだわっています。

くじ賞品でお客様の生活にステキな彩りをプラスする。そんなお手伝いができれば

なによりです。