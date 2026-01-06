「AJINOMOTO BRANDギョーザ」が進化。ラインナップを拡充し“もっと手軽に、もっとおいしく”食卓へ

味の素冷凍食品株式会社

味の素冷凍食品株式会社（社長：寺本博之 本社：東京都中央区）は、「AJINOMOTO BRANDギョーザ」より新製品3品種、リニューアル品3品種の計6品を2026年2月8日（日）および2026年3月8日（日）より全国で順次発売します※1。

※1 発売日ごとの製品は「III.製品一覧」参照

＜ギョーザ＞が発売されたのは1972年3月8日。以来50年以上にわたって、家庭で手軽に楽しめる王道の餃子として進化を続けてきました。ファーストフードが登場し始めた時代背景の中、当初は「外食品質の餃子を家庭で楽しめる」製品として誕生し、その後、女性の社会進出による簡便調理ニーズに応えて、油・水なし調理を実現。2000年代には食の安全志向に応え、業界初の「原料原産地」表示などを導入。さらに2010年代以降は多様なライフスタイルに合わせて味や調理方法のバリエーションを拡大してきました。

2026年春、ますます高まる“簡便性”と“食の多様化”への要望、そして「おいしいものをもっと手軽に」という声に応え、「AJINOMOTO BRANDギョーザ」は、調理性の向上やラインナップの強化を図り全12品種となります。

「AJINOMOTO BRANDギョーザ」は、おいしさで選ばれて28年連続売上No.1※2。これからも冷凍食品の可能性を広げる製品を提供し、食卓に感動と笑顔をお届けしていきます。

※2 市販用冷凍・チルド餃子市場、1997年度～2024年度売上金額ベース 味の素（株）の冷凍餃子計(メーカー計) 、当社調べ

I．冷凍餃子市場動向：さらなる成長フェーズへ！

冷凍餃子市場は購入率拡大により、現在約640億円の市場規模まで成長しています※３。中でも「レンジ餃子」および「大餃子」カテゴリーは市場全体を上回る成長率を示しています。

一方で、冷凍餃子の購入率は47％にとどまり、未購入率53%という大きな潜在需要が残っています※3。今回の新製品、リニューアル品を通じて、「まだ冷凍餃子を購入していない層」へのアプローチを強化し、市場全体の活性化を図ります。

※3 インテージ SCI 冷凍餃子市場 2024年4月～2025年3月 購入金額ベース、購入率

II．新製品・リニューアル品

１．リニューアル品＜ギョーザ＞・＜ギョーザ 標準30個入り＞―もっと誰でもキレイに焼ける！IHでも均一な焼き上がりに。さらに、キッチンもキレイ！

今回のリニューアルにより、＜ギョーザ＞および＜ギョーザ 標準30個入り＞は、当社独自の“羽根の素”を進化させ、IHクッキングヒーターでも均一に焼き色がつき、羽根がパリッとキレイに仕上がるようになりました。また、フタなしでも油ハネを抑えることができ、後片付けやキッチンまわりの掃除の手間が少なくてすみます。さらに、フタの有無に関わらず、皮がもちっとやわらかく仕上がる新技術を採用しています（特許出願中）。フライパンに並べて加熱するだけで、羽根はパリッと香ばしく、中具はジューシーな羽根つき餃子が楽しめます。

＜ギョーザ 標準30個入り＞は、今回から＜ギョーザ＞と同じ製法を採用しました。トレイ不使用の省スペース設計で、冷凍庫にすっきり収納することができ、たくさんの量を楽しみたい方におすすめです。

２．新製品＜レンジで大餃子＞・リニューアル品＜レンジでギョーザ＞―焼かなくていい！レンジでも皮やわらかでジューシー

冷凍餃子の市場規模が約640億円に拡大する中、レンジ調理タイプの焼き目がついた冷凍餃子市場は約24億円で、2019年度比で141%に成長※3。今後もさらなる拡大が見込まれています。

＜レンジでギョーザ＞の主な購入層はシニア世帯や単身世帯であり、フライパンでの調理や片付けの手間、さらにガスコンロ使用への不安から、レンジ調理タイプを選ぶ傾向が強まると考えられます。そこで、フライパンで焼かずに電子レンジだけで簡単においしい焼餃子ができ上がる、レンジ調理タイプのラインナップを強化します。

＜レンジでギョーザ＞は、電子レンジで簡単に調理ができる特長をより伝わりやすくするため、パッケージをリニューアル。また、新登場の＜レンジで大餃子＞は、ゴロッとした角切り豚肉と筍が入った1個35gの大ぶりサイズの大餃子です。１袋に5個入りで、メインのおかずに最適です。いずれの製品も、独自技術により、加熱後も皮がかたくなりにくく、やわらかくジューシーな焼餃子を楽しめます。

※3 インテージ SCI 冷凍餃子市場 2024年4月～2025年3月 購入金額ベース、購入率

３．新製品＜ずっしり大餃子 海老＞・＜ずっしり大餃子 黒豚＞―高級中華料理店のような、贅沢な食べ応えをご家庭で。

＜ずっしり大餃子＞シリーズは、手作りでは実現しにくい“贅沢な食べ応え”を楽しめる冷凍餃子です。油なし、水なしで調理でき、簡単に羽根つき餃子ができ上がります。

＜ずっしり大餃子 海老＞は、プリッとした海老とシャキシャキとした筍の食感が絶妙に調和し、蝦醤（シャージャン）や帆立だしがきいた芳醇な味わいに仕上げました。＜ずっしり大餃子 黒豚＞は、肉汁あふれる黒豚と、ゴロッとした肉の食感が特長で、XO醤や魚醤による深みのある濃厚な味わいを楽しめます。また、羽根の素にはごま油を配合し、調理中から香ばしい香りが広がります。箸で持てばわかるずっしりとした重みと満足感のある大きさで、食卓のメインを彩ります。

III．製品一覧

１．製品概要：２．販促活動：

広告や店頭キャンペーンを通して、当社の冷凍餃子ならではの価値を広め、「おいしい」「楽しい」と思っていただける活動をします。この活動を通して、多くの生活者の購買意欲を刺激するような売り場作りを提案していきます。

３．発売日：

2026年2月8日（日）および2026年3月8日（日）

４．発売地域：

全国

５．賞味期限：

年月日で表示

６．価格：

オープン価格

７．お客様向けお問い合わせ先：

