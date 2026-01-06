【Mr. CHEESECAKE YOUR CITY】人生最高のチーズケーキが、ショコラの祭典「2026 アムール・デュ・ショコラ」に登場！ジェイアール名古屋タカシマヤ限定バスクチーズケーキを販売

株式会社 Mr. CHEESECAKE

株式会社Mr. CHEESECAKE（本社：東京都港区 代表取締役CCO：田村浩二）は、2026年1月16日（金）～2月14日（土）にジェイアール名古屋タカシマヤで開催される「2026 アムール・デュ・ショコラ」に出店します。“心満たされる思い思いのバレンタインを。”をテーマに、カカオバスクチーズケーキに生キャラメルを敷いたジェイアール名古屋タカシマヤ限定の「BASQUE CHEESECAKE Cacao Nama Caramel（バスクチーズケーキ カカオ ナマキャラメル）」をはじめとした5種のバレンタイン限定商品や、シグネチャーフレーバーの「Mr. CHEESECAKE Classic（ミスターチーズケーキ クラシック）」などを販売します。

特設サイト：https://yourcity.mr-cheesecake.com/(https://yourcity.mr-cheesecake.com/)

Mr. CHEESECAKEは、“心満たされる思い思いのバレンタインを。”をテーマに、チョコレート好きにはたまらないバレンタインならではの味わい、そして胸の高鳴りや様々な思いの重なりを表現した特別なデザインのパッケージ商品をご用意しています。今年で3回目の出店となる「アムール・デュ・ショコラ」では、ジェイアール名古屋タカシマヤ限定の「BASQUE CHEESECAKE Cacao Nama Caramel」を販売します。

焦がしバター、バニラ、黒糖など旨味が特長の素材に、香ばしいカカオパウダーを組み合わせたバスクチーズケーキは、チョコレート好きにはたまらない、王道でありながら深みのあるシンプルな味わいに仕上げました。さらに、ケーキの底に忍ばせた自家製の生キャラメルが、とろりと溶け出し香ばしさと濃厚さを一層引き立てます。重層的な味わいととろけるような食感、ここでしか出合えない贅沢なチーズケーキをぜひお楽しみください。

シェフ田村から

2026年のバレンタインは、定番のチーズケーキのほか、常設ストアにて好評いただいているバスクチーズケーキのバレンタイン限定フレーバーをご用意しました。バスクチーズケーキの香ばしさとカカオパウダーの香ばしさは相性抜群です。今回はチョコレートらしい味わいを感じていただくために、生地にカカオパウダーを混ぜ込むだけといったシンプルな構成にしました。

チョコレートフレーバーを作る際に毎回意識しているのは、ケーキそのものをチョコレートと捉えること。つまり、チョコレートを使ってチョコレートケーキを作るのではなく、チョコレートを作るイメージでカカオパウダーと乳製品を混ぜ合わせてケーキを作るということです。そうすることで、甘味の調整もしやすくなり、よりチョコレートの味わいを表現しやすくなると感じています。シンプルながらも重層的な味わいとケーキの底から溶け出す生キャラメル、そして外側の食感と内側のとろけるような食感のコントラストをお楽しみいただけると嬉しいです。

大切な人はもちろん、いつもお世話になっている人への贈り物や自分へのご褒美に、Mr. CHEESECAKEを贈ってみてはいかがでしょうか。皆様にとって特別なバレンタインとなることを願っています。

おすすめ商品 * 画像はイメージです。商品は一つひとつ手作業で製造しているため形状に個体差がございます

◆BASQUE CHEESECAKE Cacao Nama Caramel *ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

Mr. CHEESECAKEがつくるカカオバスクチーズケーキに生キャラメルを敷いた、ジェイアール名古屋タカシマヤ限定のバレンタインフレーバー。焦がしバター、バニラ、黒糖、カカオパウダーを組み合わせたチョコレート好きにはたまらない王道でシンプルな味わいのケーキの底に、自家製の生キャラメルを敷くことでより香ばしく、より濃厚な味わいをご堪能いただけます。いくつもの素材を組み合わせた重層的な味わいとケーキの底から溶け出す生キャラメル、そして外側の食感と内側のとろけるような食感のコントラストをお楽しみください。

価格：\4,752（税込）

◆BASQUE CHEESECAKE Cacao

Mr. CHEESECAKEがつくるバスクチーズケーキを、チョコレートのように仕立てたバレンタイン限定フレーバー。焦がしバター、バニラ、黒糖など旨味が特長の素材に、香ばしい香りのカカオパウダーを組み合わせ、チョコレート好きにはたまらない王道でシンプルな味わいに仕上げました。いくつもの素材を組み合わせた重層的な味わい、そして外側の食感と内側のとろけるような食感のコントラストをお楽しみください。

価格：\4,536（税込）

◆Mr. CHEESECAKE Cafe Mocha

チョコレートとコーヒーを合わせた、甘くほろ苦いカフェモカフレーバー。粗めに砕いたグアテマラ産のコーヒー豆を生クリームに一晩漬け込み、コーヒーの繊細な味わいと香りを丁寧に抽出し、香ばしくほろ苦いチョコレートを組み合わせました。ケーキの中に濃厚なチョコレートソースを忍ばせることで、カフェモカらしい味わいを表現。コーヒーとチョコレートが織りなす、バランスの良い味わいをお楽しみください。

価格：\5,400（税込）

◆Mr. CHEESECAKE Petit Valentine's Box（2個入り）

定番フレーバーとカフェモカフレーバーのカップタイプを詰め合わせた、バレンタイン限定アソートボックス。バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す甘く爽やかな香りが特長の「Classic」と、チョコレートにコーヒーの繊細な香りを合わせた甘くほろ苦い「Cafe Mocha」を、ブラウンの波形グラデーションでチョコレートの奥深い味わいと広がる風味を表現した限定Boxに詰めてお渡しします。ケーキの上はベイクド、下はレアのような1つで2つの食感をお楽しみください。

価格：\1,755（税込）

◆CREAMY BAKED CHEESECAKE & FINANCIER Cacao（4個入り）

パルミジャーノ・レッジャーノを生地の中や上に使用することで、口に運ぶ瞬間からチーズの香ばしさと旨味をぐっと感じられる「CREAMY BAKED CHEESECAKE」と、アーモンドパウダーを贅沢に使用し、しっとりとした食感と豊かな旨味を引き出したフィナンシェのカカオフレーバー「FINANCIER Cacao」を2個ずつ詰め合わせたアソートセットです。

価格：\1,836（税込）

◆Mr. CHEESECAKE Classic / Bag

レストランデザートのような濃厚かつ儚い口溶けと、バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す、甘く爽やかな香りが特長のMr. CHEESECAKEのシグネチャーフレーバー。温度によって変化する味わいと香りを楽しめます。オリジナルの保冷バッグに入れてお渡しします。

価格：\3,780（税込）

ジェイアール名古屋タカシマヤ「2026 アムール・デュ・ショコラ」出店情報

開催期間：2026年1月16日（金）～2月14日（土）

開催場所：9階 サテライト会場

*各日の在庫がなくなり次第で販売終了となります

*混雑回避のため、整理券の配布や、店頭でお待ちいただく可能性がございます。予めご了承ください

*販売商品は予告なく変更する可能性がございます。予めご了承ください

*ポップアップストア各店舗で販売商品は特設サイト（https://yourcity.mr-cheesecake.com）からご確認ください

Mr. CHEESECAKEとは

フレンチレストラン出身のシェフ田村による感性と確かな技術でこれまでにない食感、香り、味を実現。バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す、甘く爽やかな香りのチーズケーキや、香ばしい香りと、ムースのように淡い口溶けが特長のティラミスなど、レストランデザートのような濃厚かつスッと溶ける儚い食感を楽しめるスイーツをお届けしています。現在はオンライン販売に加え、東京駅構内のグランスタ東京店や羽田空港第1ターミナル内の羽田空港店、そして旗艦店であるGINZA SIX店を常設店舗として展開。GINZA SIX店では物販に加えイートインスペースを備え、週末限定でデザートコースの提供も行っています。

URL：https://mr-cheesecake.com/

公式MAIL MAGAZINE：https://mr-cheesecake.com/pages/mail-magazine

メディアキット：https://mr-cheesecake.com/pages/media-kit

■シェフ・田村 浩二 プロフィール

神奈川県三浦市生まれ。新宿調理師専門学校を卒業後、乃木坂「Restaurant FEU（レストラン フウ）」にてキャリアをスタート。ミシュラン二ツ星の六本木「Edition Koji Shimomura（エディション・コウジ シモムラ）」の立ち上げに携わる。表参道の「L’AS（ラス）」で約3年務めたのち、渡仏。World’s 50 Best Restaurants 2019 の1位を獲得したミシュラン三ツ星のフランス南部マントン「Mirazur（ミラズール）」、一ツ星のパリ「Restaurant ES（レストラン エス）」で修業を重ね、2016年に日本へ帰国。2017年には、世界最短でミシュランの星を獲得した「TIRPSE （ティルプス）」のシェフに弱冠31歳で就任。 World’s 50 Best Restaurants の「Discovery series アジア部門」選出、「ゴーエミヨジャポン2018期待の若手シェフ賞」を受賞。 2018年12月に株式会社Mr. CHEESECAKEを設立し、代表取締役に就任。人生最高のチーズケーキ「Mr. CHEESECAKE」を展開し、記憶に残る日常をおいしさという体験を通して作り続けている。