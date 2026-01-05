2026年　社長年頭挨拶

株式会社アイティフォー

新年あけましておめでとうございます。

平素より格別のご支援を賜り、心より御礼申し上げます。

2025年は、関税問題、物価高問題、さらにはコメの価格高騰など、生活や産業に幅広い影響をもたらす出来事が続いた一年でした。その一方で、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）は、多くの方に、未来への夢や希望をもたらしてくれました。また、日本初となる女性首相が誕生し、社会全体で新しい価値観や多様性への期待が一段と高まった年でもありました。

当社にとって2025年は、まさに節目となる一年でした。

社長交代により新体制が発足し、経営体制の刷新を通じて、これからの成長に向けた新しい基盤づくりを進めることができました。多様化するお客様のニーズにより深く寄り添うため、組織機能の強化、ガバナンスの向上、人財育成の強化など、複数の取り組みを並行して進めてまいりました。

また、地方創生に資する新たなサービスの展開、M&AやCVCによるグループ会社・パートナー企業との連携強化、既存事業の深化や横展開など、当社の提供価値の拡大に向けた挑戦にも確かな手応えを感じた一年でした。これらの成果は、社員一人ひとりの真摯な努力と、お客様・株主・パートナーの皆様の温かいご支援の賜物であり、改めて深く感謝申し上げます。

2026年は、第4次中期経営計画の最終年度にあたります。

これまで取り組んできた「事業基盤の強化」「新規ビジネスの創出」「人財育成」「地域との共創」を一層加速させ、次のステージにつながる一年にしてまいります。

特に今年は、“自らが変わり、組織を変え、顧客基盤を拡張する”──「変革の年」をキーワードとしていきます。市場環境が大きく変化する今こそ、私たち自身が変わることが、新しい成長の扉を開く第一歩となります。既存の枠にとらわれず、お客様へより高い価値をご提供できるよう、発想・行動・仕組みのすべてにおいて変革を進めてまいります。

そして、数年後に振り返ったとき、「2026年が、当社が新しい成長軌道へ踏み出した起点だった」と、皆様と共に実感できる一年にしたいと考えています。

本年も、変わりゆく社会とお客様の期待にしっかりと応えるべく、役職員一同、誠心誠意取り組んでまいります。新体制のもと、より強い結束と挑戦心をもって、皆様に深く寄り添える企業として新たな価値創造を進めてまいります。

皆様にとって2026年が健やかで実り多き年となりますよう、心より祈念し、新年のご挨拶とさせていただきます。

株式会社アイティフォー

代表取締役社長

坂田 幸司