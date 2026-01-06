全国の販売店でテーブルマークの対象商品を購入したレシートを「Shufoo!」から応募すると抽選で200名様に「えらべるPay(R)」が当たるキャンペーン開始

株式会社ONE COMPATH

TOPPANグループの株式会社ONE COMPATH（ワン・コンパス）が運営する電子チラシサービス「Shufoo!（シュフー）」は、テーブルマーク株式会社が提供する「カトキチさぬきうどん」「ごっつ旨いお好み焼」等のキャンペーン対象商品を購入しレシートを撮影して応募すると、200名様に「えらべるPay(R)」(※)が当たる「Shufoo!×テーブルマークレシートチャンス！」を2026年1月6日（火）～1月31日（土）まで実施します。対象商品は全102品で、全国の販売店でご購入いただけます。

今回のキャンペーンは、Shufoo!アプリから参加することができ、テーブルマーク株式会社が提供する商品102品が対象。対象商品を1つ以上購入したレシートの画像を撮影しShufoo!アプリから専用応募ページで応募すると、抽選で200名様に1,000円相当の「えらべるPay(R)」が当たります。

キャンペーン概要

キャンペーン名：Shufoo!×テーブルマークレシートチャンス！

応募期間：2026年1月6日（火）10：00～2026年1月31日（土）23：59

※レシート発行日が、本キャンペーンの実施期間「2026年1月6日（火）～2026年1月31日（土）」のものに限ります。

対象商品：対象商品は、アプリ内のキャンペーンページで一覧をご確認いただけます。

キャンペーンページは、QRコードを読み込むか、アプリをダウンロード後、アプリ内の「レシート」メニューから対象キャンペーンページを開いてください。

賞品内容：応募者の中から抽選で200名様に1,000円分の「えらべるPay(R)」をプレゼント。

応募方法：対象商品を1つ以上購入されたレシートの画像を撮って、電子チラシサービス「Shufoo!」アプリから応募します。当選者には後日通知いたします。

※応募には会員登録が必要です。

※店舗で購入されたレシートのみ対象となります。

実施地区：本サービスはテーブルマークの商品を購入したレシートを対象とし、対象購入期間中どこの店舗で購入したレシートでも応募いただけます。

キャンペーンに関するお問合せ先：『Shufoo!×テーブルマークレシートチャンス！』事務局

Shufoo!お問い合わせフォーム

https://www.shufoo.net/contents/support.html

受付時間：10：00～17：00（土・日・祝・(株)ONE COMPATH休業日を除く）

テーブルマーク株式会社マーケティング戦略部 杉山様

この度、Shufoo!様との共同キャンペーンを2026年1月よりスタートさせていただきます。

本キャンペーンでは当社家庭用商品全102品を対象として実施しますので、多くの皆様に当社商品を知っていただき、お試しいただく機会となりましたら幸いでございます。冷凍うどんをはじめ、冷凍お好み焼・たこ焼、パックごはんなど、「食事をうれしく、食卓をたのしく。」することのできる商品を数多く取り揃えております。この機会にぜひキャンペーンにご参加くださいませ。

テーブルマーク株式会社について

テーブルマーク株式会社は、2024年に※冷凍麺世界売上No.1ギネス世界記録(TM)認定をされた冷凍うどんをはじめとした冷凍麺や冷凍お好み焼・たこ焼をはじめ、常温商品のパックごはんなどの商品を製造販売するする総合食品メーカーです。「食事をうれしく、食卓をたのしく。」をパーパスとし、お客様に食卓を通じて豊かなときをお届けするために「おいしさ」と「安全・安心」を追求し、事業に取り組んでいます。

※記録名：最大の冷凍麺ブランド（最新年間売上）

記録対象期間：2024年

https://www.tablemark.co.jp/index.html

Shufoo!の「レシートキャンペーン」とは

Shufoo!が提供する流通・メーカー企業向けのメニューで、2025年7月に提供を開始しました。消費者がスマートフォンでレシートを撮影・投稿するキャンペーン「Shufoo!レシートチャンス」を通じて、購買前の情報接触から実際の購買行動までを一気通貫で把握・分析できます。1,600万人が利用する電子チラシサービス「Shufoo!」の豊富な顧客接点を活用し、従来困難とされていた「購買促進」と「詳細な消費者行動分析」を同時に実現します。

株式会社ONE COMPATHについて

所在地： 東京都港区芝浦 3-19-26 TOPPAN芝浦ビル

設立： 1997 年 1 月 20 日

資本金： 100 百万円

代表者： 代表取締役社長 CEO 早川 礼

従業員： 134名（2025年4月時点）

URL： https://onecompath.com

主なサービス：地図検索サービス「Mapion」、電子チラシサービス「Shufoo!」、ウォーキングアプリ「aruku&（あるくと）」など

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

※「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。