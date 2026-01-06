「TIRE FROG（タイヤフロッグ）」の第二弾は、社会貢献できるホワイトリボンタイヤ

株式会社エクシズルライン

株式会社EXIZZLE-LINE(以下「当社」、所在地:石川県⽩山市、代表取締役:進地 祐司)は、2025年7月新設した「TIRE FROG（タイヤフロッグ）」の第二弾ブランドとなる「TRIPLE ZERØ（トリプル ゼロ）」を2026年2月より順次発売します。

“働く車”もファッショナブルに。

TIRE FROGの第二弾ブランドとして登場する「TRIPLE ZERØ（トリプルゼロ）」は近年トレンドの働く車をメインターゲットとし、往年のレトロ感あるネオクラシックスタイルを愉しむカーカルチャーや、カスタムすることでライフスタイルを表現した “VAN LIFE（バンライフ）” に向け、愛車の足元を彩り、車検に対応できるホワイトリボンタイヤとして開発しました。

TRIPLE ZERØ（トリプル ゼロ）

TIRE FROG TRIPLE ZERØ（タイヤフロッグ トリプルゼロ）

TRIPLE ZERØ（トリプルゼロ）は東京オートサロン2026、弊社ブース（東ホール 7）にて展示し、2026年1月9日より先行予約受注を開始します。

タイヤは、全国の自動車用品店または自動車販売店でお買い求めいただけます。 タイヤ詳細はタイヤフロッグ公式ホームページ( https://tirefrog.jp/ )をご覧ください。

TRIPLE ZERØ（トリプルゼロ）TRIPLE ZERØ（トリプルゼロ）装着イメージTRIPLE ZERØ（トリプルゼロ）





サイズラインナップ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26656/table/22_1_a94ea7ab4d9ed376081c7acac5b33395.jpg?v=202601061251 ]

ホワイトリボンを通じて、女性も愛車カスタムを愉しんでほしい。

「TRIPLE ZERØ（トリプルゼロ）」は、愛車を「レトロな雰囲気にしたい」「かわいくしたい」という女性の声にもお応えできるアイテムとして、同一車種のコミュニティへの参加など、自分らしさを表現するきっかけにしていただければと考えております。

その一環として、私たち株式会社EXIZZLE-LINEは、人々のライフスタイルを支え、「日本と世界の架け橋」となることを目指し国際協力NGOジョイセフを通じて “ホワイトリボン活動” を支援して参ります。

(C)国際協力NGOジョイセフ

ホワイトリボン運動

「ホワイトリボン」は、女性の健康と権利を守るシンボル。世界中の女性がより健康に、自分らしく生きることを支援する運動のシンボルです。

弊社は、「TRIPLE ZERØ（トリプルゼロ）」の販売を通じ、売上の一部を寄付します。

ジョイセフの活動はこちらから(https://www.joicfp.or.jp/jpn/)

＜会社概要＞

会社名：株式会社EXIZZLE-LINE

本社所在地：石川県白山市宮永市町613番地1

設 立：2004年

代表取締役：進地 祐司

URL：https://exizzle-line.co.jp/

事業内容：自動車用タイヤ・ホイール・用品の販売及び開発、輸出入