【海外9カ国目】オーストラリア初進出「牛カツ京都勝牛」シドニー中心街に1号店を開業

株式会社京都勝牛

京都発、「牛カツ」専門店・牛カツ京都勝牛は、2025年11月29日、海外9カ国目となるオーストラリア1号店をシドニー中心街の新ランドマーク「Parkline Place」に開業。開業前から100名超が行列し、初日以降も想定を200％以上上回る集客が続いている。

2026年は10カ国目となる新たな国への出店を準備しており、今後も積極的に海外へ出店していく。

株式会社京都勝牛（本社：京都府京都市）が展開する「牛カツ京都勝牛」は、2025年11月29日、オーストラリア・シドニー中心街にオーストラリア1号店をグランドオープンしました。

海外9カ国目となる今回の出店は、同国で初となる本格的な牛カツ専門ブランドの上陸として、現地で大きな注目を集めています。

オーストラリア1号店は、シドニー中心街の新ランドマーク「Parkline Place」にグランドオープンしました。本施設は、シドニーCBDの新メトロ駅「Gadigal（旧 Pitt Street）駅」直結の大規模複合開発の一角に位置し、ハイド・パークやクイーン・ビクトリア・ビルディングなど主要商業・文化スポットにも近接する利便性の高いロケーションです。

グランドオープン当日は、開業前から100名を超える行列ができる盛況ぶり。約100席を備える大型店舗でありながら、開店直後から満席状態が続き、入店待ちの列が途切れることはありませんでした。

さらにオープンから1ヵ月が経過した現在も、当初想定を200％以上上回る集客が継続しており、シドニーの新たな話題店として確かな存在感を示しています。

この盛況の背景にあるのが、オーストラリアではまだ事例の少ない「本格・牛カツ」という新たな日本食体験です。

オーストラリア国内では、日本食に対する消費者の関心が非常に高く、現地では全国で約2,000軒の日本食レストランが存在するとされる一方、日本料理全般に対する需要は供給を上回る傾向が指摘されています。また、市場分析においても、日本食関連のオンライン検索が多数の都市で高い関心を集めており、日本発の飲食ブランドへの注目度の高さがうかがえます。

牛カツ京都勝牛では、ミディアムレアの美味しさに徹底してこだわった牛カツを提供しています。上質な牛肉だからこそ実現できる、しっとりとした肉質と凝縮された旨味を、まずはミディアムレアの状態で味わっていただきたいと考えています。

そのうえで、お好みに応じて卓上の焼き台で火入れ加減を調整し、より香ばしく、よりジューシーに仕上げていく--。こうしたライブ感あふれる食体験と、食の楽しさを拡張する体験型の提供が、現地の美食家や日本食ファンの心を強く惹きつけています。

また、現地で特に大きな反響を呼んでいるのが、日本産A5ランク黒毛和牛の使用です。

オーストラリア国内で一般的に流通する「WAGYU」とは一線を画す、日本由来の本物の黒毛和牛を提供しており、「これまで食べてきたWagyuとはまったく違う」「日本で食べた体験がそのまま再現されている」といった声が多く寄せられています。素材への徹底したこだわりと品質の高さが、ブランド価値を強く印象づけています。

オーストラリア国内では今後も積極的な出店を予定しており、すでに2号店・3号店の出店計画が進行中です。シドニーを起点に主要都市へと展開を広げ、牛カツという新たな日本食ジャンルの定着を目指します。

牛カツ京都勝牛は、「京都から“牛カツ”を、世界の“GYUKATSU”へ。」をブランドミッションに掲げ、日本国内のみならず海外での出店を継続的に推進しています。2026年には10カ国目となる新たな国への進出を見込んでおり、今後も“GYUKATSU KYOTO KATSUGYU”を世界的なブランドとするべく、挑戦を続けてまいります。

代表コメント

株式会社京都勝牛 取締役社長 洪大記

オープン初日から想像を超える反響をいただき、シドニーの皆さまに心から感謝しています。

オーストラリアのパートナーからも、『出店のニュースが現地で大きな関心を集め、想定以上の反響があった』という声が届いており、その注目度の高さを実感しています。

“牛カツ”はまだ世界的には新しい日本食ジャンルですが、話を聞く中で、多くの方が日本旅行の際に牛カツ京都勝牛を体験しており、その記憶や体験が非常にポジティブな形で受け入れられていることを実感しました。

このエピソードは、当初から描いていたインバウンドでの体験が、海外でのアウトバウンド展開につながるという構想に、確かな手応えを感じさせてくれるものでした。

これからも京都で磨いてきた本物の味と体験を大切にしながら、“GYUKATSU”という食文化を、そして“GYUKATSU KYOTO KATSUGYU”ブランドを世界へ広げてまいります。

店舗概要

店舗名：牛カツ京都勝牛 タウンホール店

（Gyukatsu Kyoto Katsugyu Town Hall）

所在地：Parkline Place Investa Level 2, Shop 3, 252 Pitt Street, Sydney NSW 2000

開店日：2025年11月29日

営業時間：11:00～14:30 ／ 17:30～21:30

店舗面積：310.8平方メートル （約94坪）

席数：98席

オーストラリア公式Instagram

：gyukatsu_kyotokatsugyu_au(https://www.instagram.com/gyukatsu_kyotokatsugyu_au/)

牛カツ京都勝牛について

牛カツ京都勝牛について

牛カツ京都勝牛は、京都発の牛カツ専門店として2014年に創業した牛カツ業態のリーディングブランドです。関西で洋食の定番として親しまれていたビフカツを、日本人にとって最も身近な和定食に置き換え、日本の食文化に牛カツという新たな選択肢を提案しました。

牛カツ京都勝牛は「京都から“牛カツ”を、世界の“GYUKATSU”へ。」をブランドミッションに掲げ、「寿司-SUSHI-」「天ぷら-TEMPURA-」「ラーメン-RAMEN-」のように「牛カツ-GYUKATSU-」が日本食代表として世界中で愛される日を目指し、日本国内のみならず世界を舞台に挑戦を続けています。

京都を感じる空間とおもてなし。日本食ならではのバランスの取れた食事。日本が世界に誇る和牛体験。「京都×日本食×和牛」を柱とした牛カツ京都勝牛のコンセプトは、とりわけ海外で強いブランド力を発揮し、訪日外国人や世界各国の店舗で高く評価していただいています。

公式WEBサイト：https://gyukatsu-kyotokatsugyu.com/

公式Instagram：gyukatsu_kyotokatsugyu(https://www.instagram.com/gyukatsu_kyotokatsugyu/)